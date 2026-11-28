360TV un izklaides platformas Tet+ šovā “Četri uz koferiem” Taivānā ceļotāju piedzīvojumi turpinās ar negaidītu ķibeli – gatavojoties pamest viesnīcu, kompānija atklāj, ka automašīna iestrēgusi stāvlaukumā. Aizmugurējais spoileris aizķēries pret garāžas konstrukciju, un izbraukt neizdodas. Kamēr Deniss Stepanovs dodas uz recepciju meklēt palīdzību, Edgars Masaļskis nolemj, ka vispirms mierīgi pārģērbsies un tikai tad ķersies pie problēmas risināšanas.
Situācija kļūst arvien komiskāka, kad Edgaram un Kristīnei Stakenai rodas neparasts risinājums – abiem jāiekāpj automašīnas bagāžniekā, lai ar savu svaru nosēdinātu auto zemāk. Izrādās, plāns nostrādā, un ceļotājiem beidzot izdodas izkļūt no stāvvietas.
Tomēr prieks par veiksmīgo izbraukšanu ir nedaudz priekšlaicīgs – automašīnas spoileris ir saskrāpēts. Tagad kārta Denisam uzņemties atbildību par situāciju un mēģināt novērst nelielās ķibeles sekas.
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360TV un izklaides platformas Tet+ šovā “Četri uz koferiem” Taivānā ceļotāju piedzīvojumi turpinās ar negaidītu ķibeli – gatavojoties pamest viesnīcu, kompānija atklāj, ka automašīna iestrēgusi stāvlaukumā. Aizmugurējais spoileris aizķēries pret garāžas konstrukciju, un izbraukt neizdodas. Kamēr Deniss Stepanovs dodas uz recepciju meklēt palīdzību, Edgars Masaļskis nolemj, ka vispirms mierīgi pārģērbsies un tikai tad ķersies pie problēmas risināšanas.
Situācija kļūst arvien komiskāka, kad Edgaram un Kristīnei Stakenai rodas neparasts risinājums – abiem jāiekāpj automašīnas bagāžniekā, lai ar savu svaru nosēdinātu auto zemāk. Izrādās, plāns nostrādā, un ceļotājiem beidzot izdodas izkļūt no stāvvietas.
Tomēr prieks par veiksmīgo izbraukšanu ir nedaudz priekšlaicīgs – automašīnas spoileris ir saskrāpēts. Tagad kārta Denisam uzņemties atbildību par situāciju un mēģināt novērst nelielās ķibeles sekas.
VIDEO:
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