Ceturtdienas vakarā bārā “Aleponija” literatūras un kultūras interesenti pulcējās uz Jeļenas Glazovas jaunā romāna “Ēsma” atvēršanu. Sarunu centrā bija arī grāmatā risinātās tēmas — pieaugšana, seksualitāte, identitātes meklējumi un sievietes pašnoteikšanās. Aicinām aplūkot foto no grāmatas atvēršanas!
Romāns vēsta par jaunas sievietes ceļu uz pašizziņu un personisko neatkarību pārmaiņu laika Latvijā. Vēstījumā savijas sarežģītas ģimenes attiecības, vilšanās mīlestībā un sabiedrības pretrunas, kas liek galvenajai varonei pārvērtēt priekšstatus par sevi, attiecībām un brīvību.
Grāmatas pieteikumā uzsvērts, ka Glazova sievietes pieaugšanu ataino bez romantizēšanas un sentimenta, pievēršoties tiesībām pašai noteikt savas dzīves robežas un izdarīt izvēles.
Šie jautājumi caurvija arī atvēršanas vakara sarunas — par drosmi veidot savu dzīvesstāstu un meklēt neatkarību laikā, kad mainās gan apkārtējā pasaule, gan izpratne par sevi.
Foto: Grāmatas atvēršanas pasākuums.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
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Ceturtdienas vakarā bārā “Aleponija” literatūras un kultūras interesenti pulcējās uz Jeļenas Glazovas jaunā romāna “Ēsma” atvēršanu. Sarunu centrā bija arī grāmatā risinātās tēmas — pieaugšana, seksualitāte, identitātes meklējumi un sievietes pašnoteikšanās. Aicinām aplūkot foto no grāmatas atvēršanas!
Romāns vēsta par jaunas sievietes ceļu uz pašizziņu un personisko neatkarību pārmaiņu laika Latvijā. Vēstījumā savijas sarežģītas ģimenes attiecības, vilšanās mīlestībā un sabiedrības pretrunas, kas liek galvenajai varonei pārvērtēt priekšstatus par sevi, attiecībām un brīvību.
Grāmatas pieteikumā uzsvērts, ka Glazova sievietes pieaugšanu ataino bez romantizēšanas un sentimenta, pievēršoties tiesībām pašai noteikt savas dzīves robežas un izdarīt izvēles.
Šie jautājumi caurvija arī atvēršanas vakara sarunas — par drosmi veidot savu dzīvesstāstu un meklēt neatkarību laikā, kad mainās gan apkārtējā pasaule, gan izpratne par sevi.
Foto: Grāmatas atvēršanas pasākuums.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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