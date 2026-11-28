Pagājuši divpadsmit gadi, kopš Rīga 2014. gadā kā pirmā no Latvijas pilsētām aicināja ciemos, būdama Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā.
Nu kārta pienākusi Liepājai, kas kopā ar Portugāles pilsētu Evoru būs viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām nākamgad. Liepāja iecerējusi apvienot programmā vairāk nekā piecsimt vietēja un starptautiska mēroga kultūras un mākslas notikumu gan pilsētā, gan arī Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā.
Vērienīgās norises programma "(ne)miers" solās jaunatklāt vietējo, ieraudzīt Liepājas paradoksus un vienlaikus skatīties pāri horizontam – tā vēsta nodibinājuma "Liepāja 2027" valdes locekle un radošās komandas mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča: "Būsim daļa no Eiropas sarunas par brīvību, demokrātiju un mūsu kopīgo nākotni."
Atklāšana janvāra beigās
Eiropas kultūras galvaspilsētas gads oficiāli sāksies 2027. gada 22. janvārī ar notikumiem Kuldīgā un Aizputē, bet jau dienu vēlāk svinību centrā būs pati Liepāja, kur gaidāma vērienīga atklāšanas programma pilsētvidē un kultūrvietās.
23. janvāra rīts Liepājā iesāksies ar dzintara meklēšanu pludmalē, kam sekos izglītojošas aktivitātes Liepājas muzejā, izgaismojot dzintara lomu kultūrā, vēsturē un mūsdienu mākslā starptautiskajā izstādē "Baltijas dzintars pārsteidz pasauli". Savukārt izstādē "Visur-gājējs" būs iespējams iepazīt Liepājas un (ne)miera zemes unikālo vizuālās mākslas mantojumu.
Tajā pašā laikā pilsētas viesi varēs doties pastaigā "(ne)miera ceļš". "Tas ir audiostāsts, kas atklāj pilsētas raksturu, vēstures slāņus, vietu un cilvēkstāstus, kā arī mūsu nākotnes ambīcijas. Piecas performatīvas pieturas iepazīstina ar "Liepājas 2027" programmas tematiskajām līnijām un vēsta par gaidāmajiem (ne)miera programmas notikumiem," skaidro radošā komanda.
Dienas kulminācija būs divi vērienīgi muzikāli notikumi – ārtelpu koncertizrāde "Pilsētas simfonija", ko režisors Matīss Kaža veido kopā ar Liepājas māksliniekiem un pašdarbības kolektīviem, un Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas koncerts – svinīgā ceremonija koncertzālē "Lielais dzintars", kurā tiks atskaņota komponista Ērika Ešenvalda speciāli šim notikumam radītā "Vēju simfonija".
Pēc atklāšanas pasākuma liepājnieki un pilsētas viesi aicināti turpināt svinības visā pilsētā – bāros, restorānos, kafejnīcās, klubos, galerijās un citās kultūrvietās. Arī nākamajā dienā 24. janvārī un turpmāk visa gada garumā piedzīvojumu meklētāji varēs iepazīt Liepājas paradoksus tūrisma maršrutos Karostā un citās pilsētas apkaimēs.
Aizputes un Kuldīgas uznāciens
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ieskandināšanas notikumi norisināsies arī Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā un viena no svinību norises vietām ir Aizpute, kur jau no 22. janvāra kultūras nama zālē trīs dienas būs apskatāma interaktīva izstāde, kas veidota sadarbībā ar Dienvidkurzemes muzejiem, senlietu krātuvēm un bibliotēkām. Tajā būs apkopoti vēsturiski priekšmeti, kas atklāj Eiropas kultūras, ekonomisko un sociālo ietekmi novadā dažādos laikmetos, turklāt katru eksponātu papildinās arī gaismas, skaņas un digitālie stāsti.
22. janvārī pulksten 17 Aizputes kultūras namā sāksies galvenais atklāšanas pasākums – teatralizēts koncertstāsts "Mūsu (ne)miera Eiropa", kas veidots sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu dramaturģijas un režijas profesionāļiem, atklājot novada stāstu Eiropas kontekstā. Tajā piedalīsies Dienvidkurzemes amatiermākslas kolektīvi, kori, jaunieši un profesionāli mākslinieki.
Aizpute arī piedāvās doties pastaigu maršrutā "Tur pāri ielai", kas vēstīs par 20. gadsimta 90. gadu sākumu – laiku, kad Latvija atjaunoja neatkarību un atgriezās Eiropas kultūrtelpā. Maršruta centrā Aizputes jauniešu pieredze, Mārtiņa Freimaņa un grupas "Tumsa" pirmsākumi, pirmās dziesmas, sapņi un jaunrades brīvība. Katrā pieturā būs pieejams audiostāsts, kuru izbaudīt sev ērtā laikā arī pēc atklāšanas pasākuma.
Savukārt Kuldīgas vecpilsēta 22. janvāra vakarā pārtaps par dzīvu mākslas, gaismas, mūzikas un kustības telpu, svinīgi atklājot Kuldīgas novada dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas "Liepāja 2027" programmā. Vakaru ieskandinās Kuldīgas baznīcu zvani, bet Rātslaukumā un Baznīcas ielā no plkst. 18 līdz 20 atdzīvosies gaismas, mūzikas un dejas performances. Plkst. 20–20.30 pasākuma kulminācija risināsies uz Kuldīgas senā ķieģeļu tilta, kur visi klātesošie tiks aicināti izveidot gaismas tiltu ar līdzpaņemtiem gaismas objektiem (telefonu gaismiņām). Pēc tam līdz pat pusnaktij aktivitātes iecerētas dažādās Kuldīgas kultūrvietās.
Pārsteigumiem bagāts gads
2027. gadā Liepājā gaidāma vērienīga starptautisku kultūras notikumu programma. Koncertsērijā "Dižie Lielajā dzintarā" 30. janvārī uzstāsies pasaulslavenais dziedātājs un dziesmu autors Rūfuss Veinraits. No 8. līdz 11. aprīlim te būs skatāma Venēcijas mākslas biennāles "Zelta lauvas" godalgotā lietuviešu opera – performance "Sun & Sea", kuras vajadzībām Lielā zāle pārtaps mākslīgā pludmalē ar trīsdesmit tonnām smilšu, bet 26. maijā kopā ar Leipcigas "Gewandhaus" orķestri Liepājā viesosies starptautiski atzītais latviešu diriģents Andris Nelsons.
Arī vasara būs lieliem notikumiem piesātināta, jo 10. jūlijā Liepāja uzņems Eirovīzijas jauno mūziķu konkursu un starptautisko kormūzikas festivālu "Europa Cantat 2027" (9.–15. augustā), kas pulcēs vairāk nekā trīs tūkstošus dziedātāju, diriģentu un mūzikas mīļotāju no visas pasaules, bet vasaras beigās (19.–21.08.) notiks starptautiskais festivāls "Teātris tuvplānā".
Aptuveni sešdesmit procenti Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas notikumu plānoti Liepājā, pārējie – Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadā, tostarp kultūrtūrisma projekts "5K – piecas kultūrtelpas, viens stāsts", kas savienos Bārtu, Nīcu, Rucavu, Kuršu ķoniņu un Suitu kultūrtelpu. Grobiņa uzņems starptautisko Zentas Mauriņas vasaras skolu, īpašu uzmanību pievēršot māksliniekiem un rakstniekiem ar invaliditāti, bet Kuldīgas novadā starptautiskās radošo autoru rezidences "Piezīmes uz malām" dalībniekiem būs iespēja radīt jaunus darbus, iedvesmojoties no vietējā kultūras mantojuma un kopienu stāstiem.
Ar visu plašo programmu "Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" var iepazīties interneta vietnē šeit.
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Pagājuši divpadsmit gadi, kopš Rīga 2014. gadā kā pirmā no Latvijas pilsētām aicināja ciemos, būdama Eiropas kultūras galvaspilsētas statusā.
Nu kārta pienākusi Liepājai, kas kopā ar Portugāles pilsētu Evoru būs viena no Eiropas kultūras galvaspilsētām nākamgad. Liepāja iecerējusi apvienot programmā vairāk nekā piecsimt vietēja un starptautiska mēroga kultūras un mākslas notikumu gan pilsētā, gan arī Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā.
Vērienīgās norises programma "(ne)miers" solās jaunatklāt vietējo, ieraudzīt Liepājas paradoksus un vienlaikus skatīties pāri horizontam – tā vēsta nodibinājuma "Liepāja 2027" valdes locekle un radošās komandas mākslinieciskā vadītāja Baiba Bartkeviča: "Būsim daļa no Eiropas sarunas par brīvību, demokrātiju un mūsu kopīgo nākotni."
Atklāšana janvāra beigās
Eiropas kultūras galvaspilsētas gads oficiāli sāksies 2027. gada 22. janvārī ar notikumiem Kuldīgā un Aizputē, bet jau dienu vēlāk svinību centrā būs pati Liepāja, kur gaidāma vērienīga atklāšanas programma pilsētvidē un kultūrvietās.
23. janvāra rīts Liepājā iesāksies ar dzintara meklēšanu pludmalē, kam sekos izglītojošas aktivitātes Liepājas muzejā, izgaismojot dzintara lomu kultūrā, vēsturē un mūsdienu mākslā starptautiskajā izstādē "Baltijas dzintars pārsteidz pasauli". Savukārt izstādē "Visur-gājējs" būs iespējams iepazīt Liepājas un (ne)miera zemes unikālo vizuālās mākslas mantojumu.
Tajā pašā laikā pilsētas viesi varēs doties pastaigā "(ne)miera ceļš". "Tas ir audiostāsts, kas atklāj pilsētas raksturu, vēstures slāņus, vietu un cilvēkstāstus, kā arī mūsu nākotnes ambīcijas. Piecas performatīvas pieturas iepazīstina ar "Liepājas 2027" programmas tematiskajām līnijām un vēsta par gaidāmajiem (ne)miera programmas notikumiem," skaidro radošā komanda.
Dienas kulminācija būs divi vērienīgi muzikāli notikumi – ārtelpu koncertizrāde "Pilsētas simfonija", ko režisors Matīss Kaža veido kopā ar Liepājas māksliniekiem un pašdarbības kolektīviem, un Eiropas kultūras galvaspilsētas atklāšanas koncerts – svinīgā ceremonija koncertzālē "Lielais dzintars", kurā tiks atskaņota komponista Ērika Ešenvalda speciāli šim notikumam radītā "Vēju simfonija".
Pēc atklāšanas pasākuma liepājnieki un pilsētas viesi aicināti turpināt svinības visā pilsētā – bāros, restorānos, kafejnīcās, klubos, galerijās un citās kultūrvietās. Arī nākamajā dienā 24. janvārī un turpmāk visa gada garumā piedzīvojumu meklētāji varēs iepazīt Liepājas paradoksus tūrisma maršrutos Karostā un citās pilsētas apkaimēs.
Aizputes un Kuldīgas uznāciens
Eiropas kultūras galvaspilsētas gada ieskandināšanas notikumi norisināsies arī Dienvidkurzemes un Kuldīgas novadā un viena no svinību norises vietām ir Aizpute, kur jau no 22. janvāra kultūras nama zālē trīs dienas būs apskatāma interaktīva izstāde, kas veidota sadarbībā ar Dienvidkurzemes muzejiem, senlietu krātuvēm un bibliotēkām. Tajā būs apkopoti vēsturiski priekšmeti, kas atklāj Eiropas kultūras, ekonomisko un sociālo ietekmi novadā dažādos laikmetos, turklāt katru eksponātu papildinās arī gaismas, skaņas un digitālie stāsti.
22. janvārī pulksten 17 Aizputes kultūras namā sāksies galvenais atklāšanas pasākums – teatralizēts koncertstāsts "Mūsu (ne)miera Eiropa", kas veidots sadarbībā ar Latvijas un ārvalstu dramaturģijas un režijas profesionāļiem, atklājot novada stāstu Eiropas kontekstā. Tajā piedalīsies Dienvidkurzemes amatiermākslas kolektīvi, kori, jaunieši un profesionāli mākslinieki.
Aizpute arī piedāvās doties pastaigu maršrutā "Tur pāri ielai", kas vēstīs par 20. gadsimta 90. gadu sākumu – laiku, kad Latvija atjaunoja neatkarību un atgriezās Eiropas kultūrtelpā. Maršruta centrā Aizputes jauniešu pieredze, Mārtiņa Freimaņa un grupas "Tumsa" pirmsākumi, pirmās dziesmas, sapņi un jaunrades brīvība. Katrā pieturā būs pieejams audiostāsts, kuru izbaudīt sev ērtā laikā arī pēc atklāšanas pasākuma.
Savukārt Kuldīgas vecpilsēta 22. janvāra vakarā pārtaps par dzīvu mākslas, gaismas, mūzikas un kustības telpu, svinīgi atklājot Kuldīgas novada dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas "Liepāja 2027" programmā. Vakaru ieskandinās Kuldīgas baznīcu zvani, bet Rātslaukumā un Baznīcas ielā no plkst. 18 līdz 20 atdzīvosies gaismas, mūzikas un dejas performances. Plkst. 20–20.30 pasākuma kulminācija risināsies uz Kuldīgas senā ķieģeļu tilta, kur visi klātesošie tiks aicināti izveidot gaismas tiltu ar līdzpaņemtiem gaismas objektiem (telefonu gaismiņām). Pēc tam līdz pat pusnaktij aktivitātes iecerētas dažādās Kuldīgas kultūrvietās.
Pārsteigumiem bagāts gads
2027. gadā Liepājā gaidāma vērienīga starptautisku kultūras notikumu programma. Koncertsērijā "Dižie Lielajā dzintarā" 30. janvārī uzstāsies pasaulslavenais dziedātājs un dziesmu autors Rūfuss Veinraits. No 8. līdz 11. aprīlim te būs skatāma Venēcijas mākslas biennāles "Zelta lauvas" godalgotā lietuviešu opera – performance "Sun & Sea", kuras vajadzībām Lielā zāle pārtaps mākslīgā pludmalē ar trīsdesmit tonnām smilšu, bet 26. maijā kopā ar Leipcigas "Gewandhaus" orķestri Liepājā viesosies starptautiski atzītais latviešu diriģents Andris Nelsons.
Arī vasara būs lieliem notikumiem piesātināta, jo 10. jūlijā Liepāja uzņems Eirovīzijas jauno mūziķu konkursu un starptautisko kormūzikas festivālu "Europa Cantat 2027" (9.–15. augustā), kas pulcēs vairāk nekā trīs tūkstošus dziedātāju, diriģentu un mūzikas mīļotāju no visas pasaules, bet vasaras beigās (19.–21.08.) notiks starptautiskais festivāls "Teātris tuvplānā".
Aptuveni sešdesmit procenti Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas notikumu plānoti Liepājā, pārējie – Kuldīgas un Dienvidkurzemes novadā, tostarp kultūrtūrisma projekts "5K – piecas kultūrtelpas, viens stāsts", kas savienos Bārtu, Nīcu, Rucavu, Kuršu ķoniņu un Suitu kultūrtelpu. Grobiņa uzņems starptautisko Zentas Mauriņas vasaras skolu, īpašu uzmanību pievēršot māksliniekiem un rakstniekiem ar invaliditāti, bet Kuldīgas novadā starptautiskās radošo autoru rezidences "Piezīmes uz malām" dalībniekiem būs iespēja radīt jaunus darbus, iedvesmojoties no vietējā kultūras mantojuma un kopienu stāstiem.
Ar visu plašo programmu "Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027" var iepazīties interneta vietnē šeit.
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