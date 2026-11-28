Ukraina triecienus Krievijas karakuģim Bengāzī, Lībijā, kā arī Krievijas kravas kuģim Lībijas piekrastē nebija saskaņojusi ar Eiropas partneriem, piektdien platformā "X" apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka par šo tēmu piektdien runāts ar Itālijas premjerministri Džordžu Meloni.
"Es apstiprināju, ka nesenā operācija Lībijā tika veikta bez iepriekšējas saskaņošanas ar mūsu Eiropas partneriem. Tāpat teicu, ka mēs plānojam nodrošināt visu nepieciešamo informācijas apmaiņu starp mūsu valstu atbildīgajām iestādēm un uzturēt starp tām tiešu, regulāru un efektīvu saziņu," pauda Ukrainas prezidents.
Zelenskis pirmdien apstiprināja, ka Ukraina ir atbildīga par triecieniem Krievijas jūras spēku korvetei "Merkurij" Bengāzī un Krievijas kravas kuģim "Angara", kas pārvadāja ieročus, Lībijas piekrastē.
Ukrainas vadība pauda, ka agresorvalsts karakuģi un militārajos pārvadājumos iesaistītie kuģi ir leģitīmi mērķi.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Nogalināto skaits Krievijas aviobumbas triecienā Slovjanskā pieaudzis līdz desmit
Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābēji, veicot glābšanas un meklēšanas darbus 22. novembrī Krievijas aviobumbas triecienā Slovjanskā sagrautās piecstāvu mājas drupās, atraduši vēl vienu bojāgājušo, līdz ar to kopējais nogalināto skaits sasniedzis desmit, sestdien pavēstīja dienests.
Desmit bojāgājušo vidū ir viens bērns.
Trieciena rezultātā daļa mājas sagrauta teju pilnībā.
Drupu pārmeklēšanas un novākšanas darbi ilga sešas dienas, un tie ik pa laikam tika pārtraukti, nerimstot krievu triecieniem piefrontes pilsētai.
Meklēšanas darbi ēkas drupās sestdien noslēgušies.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 650 986
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 650 986 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2825 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 517 (+3) tankus, 26 038 (+35) bruņutransportierus, 52 900 (+42) lielgabalus un mīnmetējus, 2312 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1782 (+10) zenītartilērijas iekārtas, 456 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3253 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 623 676 (+1359) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 181 327 (+575) automobiļus un autocisternas, kā arī 4958 (+7) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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Ukraina triecienus Krievijas karakuģim Bengāzī, Lībijā, kā arī Krievijas kravas kuģim Lībijas piekrastē nebija saskaņojusi ar Eiropas partneriem, piektdien platformā "X" apliecināja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka par šo tēmu piektdien runāts ar Itālijas premjerministri Džordžu Meloni.
"Es apstiprināju, ka nesenā operācija Lībijā tika veikta bez iepriekšējas saskaņošanas ar mūsu Eiropas partneriem. Tāpat teicu, ka mēs plānojam nodrošināt visu nepieciešamo informācijas apmaiņu starp mūsu valstu atbildīgajām iestādēm un uzturēt starp tām tiešu, regulāru un efektīvu saziņu," pauda Ukrainas prezidents.
Zelenskis pirmdien apstiprināja, ka Ukraina ir atbildīga par triecieniem Krievijas jūras spēku korvetei "Merkurij" Bengāzī un Krievijas kravas kuģim "Angara", kas pārvadāja ieročus, Lībijas piekrastē.
Ukrainas vadība pauda, ka agresorvalsts karakuģi un militārajos pārvadājumos iesaistītie kuģi ir leģitīmi mērķi.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Nogalināto skaits Krievijas aviobumbas triecienā Slovjanskā pieaudzis līdz desmit
Ukrainas Valsts ārkārtas situāciju dienesta glābēji, veicot glābšanas un meklēšanas darbus 22. novembrī Krievijas aviobumbas triecienā Slovjanskā sagrautās piecstāvu mājas drupās, atraduši vēl vienu bojāgājušo, līdz ar to kopējais nogalināto skaits sasniedzis desmit, sestdien pavēstīja dienests.
Desmit bojāgājušo vidū ir viens bērns.
Trieciena rezultātā daļa mājas sagrauta teju pilnībā.
Drupu pārmeklēšanas un novākšanas darbi ilga sešas dienas, un tie ik pa laikam tika pārtraukti, nerimstot krievu triecieniem piefrontes pilsētai.
Meklēšanas darbi ēkas drupās sestdien noslēgušies.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 650 986
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz sestdienas rītam sasnieguši 1 650 986 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā likvidēti vai ievainoti 2825 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 12 517 (+3) tankus, 26 038 (+35) bruņutransportierus, 52 900 (+42) lielgabalus un mīnmetējus, 2312 (+6) daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1782 (+10) zenītartilērijas iekārtas, 456 (+0) lidmašīnas, 356 (+0) helikopterus, 3253 (+10) sauszemes bezpilota sistēmas, 623 676 (+1359) bezpilota lidaparātus, 5278 (+0) spārnotās raķetes, 36 (+0) kuģus un ātrlaivas, divas (+0) zemūdenes, 181 327 (+575) automobiļus un autocisternas, kā arī 4958 (+7) specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
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