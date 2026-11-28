Dodoties pie plastikas ķirurga Kaspara Feldmaņa, 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova vēlas noskaidrot visu par vēdera plastikas operāciju – sākot no riskiem un atlabšanas procesa līdz iespējamajiem rezultātiem. Taču konsultācijas laikā viņas uzmanību piesaista arī kas cits – krūšu implanti, kurus ārsts piedāvā apskatīt tuvāk.
Margarita izmanto iespēju aptaustīt silikona krūšu implantus un iztaujā ķirurgu par to izmēriem, svaru un ievietošanas procesu. Izrādās, implanti nebūt nav tik viegli, kā varētu šķist!
Sajutusi to svaru savās rokās, Margarita neslēpj izbrīnu un pat salīdzina tos ar papildu nastu, kas sievietēm jānes ikdienā. Viņa aizdomājas arī par to, cik lielu slodzi apjomīgas krūtis var radīt mugurai.
Saruna ar ķirurgu izvēršas gana amizanta, un Margarita, šķiet, iegūst pavisam jaunu priekšstatu par to, ko patiesībā nozīmē izvēlēties silikona krūšu implantus.
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Dodoties pie plastikas ķirurga Kaspara Feldmaņa, 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova vēlas noskaidrot visu par vēdera plastikas operāciju – sākot no riskiem un atlabšanas procesa līdz iespējamajiem rezultātiem. Taču konsultācijas laikā viņas uzmanību piesaista arī kas cits – krūšu implanti, kurus ārsts piedāvā apskatīt tuvāk.
Margarita izmanto iespēju aptaustīt silikona krūšu implantus un iztaujā ķirurgu par to izmēriem, svaru un ievietošanas procesu. Izrādās, implanti nebūt nav tik viegli, kā varētu šķist!
Sajutusi to svaru savās rokās, Margarita neslēpj izbrīnu un pat salīdzina tos ar papildu nastu, kas sievietēm jānes ikdienā. Viņa aizdomājas arī par to, cik lielu slodzi apjomīgas krūtis var radīt mugurai.
Saruna ar ķirurgu izvēršas gana amizanta, un Margarita, šķiet, iegūst pavisam jaunu priekšstatu par to, ko patiesībā nozīmē izvēlēties silikona krūšu implantus.
VIDEO:
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- Gata Šļūkas karikatūru
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