ASV prezidents Donalds Tramps vienpusēji grozījis iepriekš ar NATO ģenerālsekretāru saskaņotu paziņojumu par Krievijas karu pret Ukrainu, ceturtdien izdevumam "Politico" paziņoja alianses pārstāvis.
Tramps un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien tikās Trampa kūrortā "Mar-a-Lago" Floridā. Viņu pieņemtajā kopīgajā paziņojumā, ko publicēja Baltais nams un NATO, tika uzsvērts, ka "ir svarīgi, lai Krievija atturētos no jebkādām darbībām, kas apzināti vai neapzināti varētu izraisīt kara paplašināšanos".
Pēc dažām stundām Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" publicēja ierakstu ar nosaukumu "Prezidenta Donalda Dž. Trampa un NATO ģenerālsekretāra Marka Rites kopīgais paziņojums", tomēr šis teksts atšķīrās no sākotnējā paziņojuma. Trampa versijā aicinājums neizvērst karu bija vērsts ne tikai pret Krieviju, bet arī pret Ukrainu.
Tajā bija teikts: "Mēs arī sīki apspriedām to, cik svarīgi ir, lai Krievija un Ukraina atturētos no jebkādām darbībām - tīšām vai netīšām -, kas varētu izraisīt kara paplašināšanos."
"Politico", atsaucoties uz NATO pārstāvi, raksta, ka sākotnējais teksts bija abu pušu oficiāli saskaņots paziņojums, bet Tramps vēlāk vienpusēji tajā veica izmaiņas. Baltais nams šos labojumus nekomentēja.
Neraugoties uz gandrīz piecus gadus ilgušo Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu, Tramps ir vairākkārt paziņojis, ka viņam ir fantastiskas attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un sauc viņu par savu draugu. Tajā pašā laikā viņš turpina kritizēt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, jo īpaši par Ukrainas bruņoto spēku tāldarbības uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
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ASV prezidents Donalds Tramps vienpusēji grozījis iepriekš ar NATO ģenerālsekretāru saskaņotu paziņojumu par Krievijas karu pret Ukrainu, ceturtdien izdevumam "Politico" paziņoja alianses pārstāvis.
Tramps un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite trešdien tikās Trampa kūrortā "Mar-a-Lago" Floridā. Viņu pieņemtajā kopīgajā paziņojumā, ko publicēja Baltais nams un NATO, tika uzsvērts, ka "ir svarīgi, lai Krievija atturētos no jebkādām darbībām, kas apzināti vai neapzināti varētu izraisīt kara paplašināšanos".
Pēc dažām stundām Tramps savā sociālajā tīklā "Truth Social" publicēja ierakstu ar nosaukumu "Prezidenta Donalda Dž. Trampa un NATO ģenerālsekretāra Marka Rites kopīgais paziņojums", tomēr šis teksts atšķīrās no sākotnējā paziņojuma. Trampa versijā aicinājums neizvērst karu bija vērsts ne tikai pret Krieviju, bet arī pret Ukrainu.
Tajā bija teikts: "Mēs arī sīki apspriedām to, cik svarīgi ir, lai Krievija un Ukraina atturētos no jebkādām darbībām - tīšām vai netīšām -, kas varētu izraisīt kara paplašināšanos."
"Politico", atsaucoties uz NATO pārstāvi, raksta, ka sākotnējais teksts bija abu pušu oficiāli saskaņots paziņojums, bet Tramps vēlāk vienpusēji tajā veica izmaiņas. Baltais nams šos labojumus nekomentēja.
Neraugoties uz gandrīz piecus gadus ilgušo Krievijas agresīvo karu pret Ukrainu, Tramps ir vairākkārt paziņojis, ka viņam ir fantastiskas attiecības ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un sauc viņu par savu draugu. Tajā pašā laikā viņš turpina kritizēt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, jo īpaši par Ukrainas bruņoto spēku tāldarbības uzbrukumiem Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
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