Donalds Tramps — neveselīgo našķu piekritējs
ASV prezidentam Donaldam Trampam ļoti garšo saldumi, un viņa iecienītākās konfektes ir rozā "Starburst" un "Tootsie Rolls", vēsta "Associated Press".
Trampam garšo arī steiks, saldējuma kokteiļi ar šokolādes mērci un dažādām piedevām, kā arī "McDonald's" hamburgeri un frī kartupeļi.
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Donalds Tramps — neveselīgo našķu piekritējs
ASV prezidentam Donaldam Trampam ļoti garšo saldumi, un viņa iecienītākās konfektes ir rozā "Starburst" un "Tootsie Rolls", vēsta "Associated Press".
Trampam garšo arī steiks, saldējuma kokteiļi ar šokolādes mērci un dažādām piedevām, kā arī "McDonald's" hamburgeri un frī kartupeļi.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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