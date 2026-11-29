"Lielbritānijas pazīstamākais mācītājs" Ričards Koulzs
Koulzs bija grupu "The Communards" un "Bronski Beat" dalībnieks.
"Tas, ka darbojos popmūzikas grupā, bija gluži absurdi," saka Koulzs. "Tas patiesībā bija savādi," stāsta mācītājs. "Popmūzika ir ārkārtīgi visaptveroša nodarbošanās. Tu pierodi pie privilēģijām, ko tā sniedz. Un ir diezgan grūti pierast pie šo privilēģiju zaudēšanas. Bija vajadzīgs laiks, lai samierinātos ar to, ka vairs nekvalificējos augstākas klases sēdvietai lidmašīnā un, iekāpjot tajā, man jāgriežas pa labi, nevis pa kreisi. Taču es nekad īpaši neesmu vēlējies būt popzvaigzne. Vienmēr zināju, ka tas nebūs mūžīgi. Kad mani ordinēja, domāju, ka beidzot nokratīšu šovbiznesa putekļus no savām kurpēm. Taču ironiskā kārtā tas no jauna aizsāka manu publisko karjeru, un es kļuvu par "Lielbritānijas pazīstamāko mācītāju". Tas nebija tituls, pēc kura es tiecos."
2022. gada sākumā viņš pārtrauca kalpošanu savā draudzē Northemptonšīrā, taču joprojām ir uzticīgs savam aicinājumam. Mūsu sarunas laikā viņš aizpilda dokumentus, kas nepieciešami, lai strādātu par cietuma kapelānu.
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"Lielbritānijas pazīstamākais mācītājs" Ričards Koulzs
Koulzs bija grupu "The Communards" un "Bronski Beat" dalībnieks.
"Tas, ka darbojos popmūzikas grupā, bija gluži absurdi," saka Koulzs. "Tas patiesībā bija savādi," stāsta mācītājs. "Popmūzika ir ārkārtīgi visaptveroša nodarbošanās. Tu pierodi pie privilēģijām, ko tā sniedz. Un ir diezgan grūti pierast pie šo privilēģiju zaudēšanas. Bija vajadzīgs laiks, lai samierinātos ar to, ka vairs nekvalificējos augstākas klases sēdvietai lidmašīnā un, iekāpjot tajā, man jāgriežas pa labi, nevis pa kreisi. Taču es nekad īpaši neesmu vēlējies būt popzvaigzne. Vienmēr zināju, ka tas nebūs mūžīgi. Kad mani ordinēja, domāju, ka beidzot nokratīšu šovbiznesa putekļus no savām kurpēm. Taču ironiskā kārtā tas no jauna aizsāka manu publisko karjeru, un es kļuvu par "Lielbritānijas pazīstamāko mācītāju". Tas nebija tituls, pēc kura es tiecos."
2022. gada sākumā viņš pārtrauca kalpošanu savā draudzē Northemptonšīrā, taču joprojām ir uzticīgs savam aicinājumam. Mūsu sarunas laikā viņš aizpilda dokumentus, kas nepieciešami, lai strādātu par cietuma kapelānu.
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