Par partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais vadītājs Edmunds Jurēvics, sestdien lemts partijas kongresā Salaspilī.
Kongresā ievēlēts arī partijas domes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un domes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Matulis.
Savukārt Vilnis Ķirsis, Raimonds Čudars, Andra Ansāne, Jānis Grohoļskis, Jānis Sarmis Bajinskis, Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andrejs Judins, Edgars Ikstens, Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Melnbārde, Viktorija Baira, Zanda Kalniņa-Lukaševica un Agnese Krasta ievēlēti kā valdes locekļi.
Uz 14 valdes locekļu vietām bija pieteikušies 37 partijas biedri.
Ētikas komisijā ievēlēti Gatis Liepiņš, Karīna Ploka, Lauma Paegļkalna, Rihards Irbe, Linda Ozoliņa, Didzis Šēnbergs, Markuss Ginters un Gatis Puriņš.
Balsošana notika elektroniski.
Jau ziņots, ka Jurēvics kongresā paudis, ka vēlētāji partijai "Vienotība" iepriekšējās vēlēšanās devuši vairākas dzeltenās un sarkanās kartītes, tomēr partija joprojām ir pārstāvēta parlamentā un tai ir iespēja atgūt vēlētāju uzticību.
Jurēvics uzsvēra, ka partijai godīgi jāizvērtē gan paveiktais, gan pieļautās kļūdas. Pēc viņa teiktā, partija nav sniegusi pietiekami skaidru atbildi par savu ideoloģisko identitāti un nav pārliecinoši izskaidrojusi vēlētājiem, kā plāno risināt valsts parāda jautājumu.
Kā vienu no kļūdām Jurēvics minēja pārāk ilgu toleranci pret citu partiju politiķu rīcību, tostarp saistībā ar "Rail Baltica" projektu.
Viņaprāt, attiecīgajā situācijā vajadzējis ātrāk pieņemt lēmumus, atlaist konkrētas personas un partijai pašai uzņemties atbildību.
Jurēvics arī atzina, ka pēdējā pusgada laikā partija pārāk daudz koncentrējusies uz darbu Saeimas plenārsēdēs, aizmirstot par vēlētājiem. Viņaprāt, daļa vēlētāju tādēļ novērsusies no "Vienotības" un izvēlējusies "Apvienoto sarakstu".
Vienlaikus Jurēvics kritizēja "Apvienotā saraksta" piedāvājumu, norādot, ka, viņaprāt, partija ir solījusi visiem visu, bet konkrētus risinājumus piedāvājusi maz. Viņš kā piemērus minēja tā dēvētās "zelta" vīzas un sadarbību ar Aināru Šleseru (LPV).
Tāpat bijušais Ministru prezidents un "Jaunās vienotības" (JV) līderis Krišjānis Kariņš partijas kongresā rosinājis partijas "Vienotība" vadību veidot ar diviem līdzpriekšsēdētājiem.
Kariņš norādīja, ka divi līdzpriekšsēdētāji varētu veidot komandu un palīdzētu partijai pārvarēt pašreizējās grūtības.
Par šādu ideju ieminējās arī Lauma Paegļkalna, Daugavietis un Ašeradens.
Daugavietis norādīja, ka viņš pagājušajā nedēļā bija piedāvājis līdzšinējam valdes vadītājam Edmundam Jurēvicam šo ideju, savukārt Jurēvics norādīja, ka patlaban šādu iespēju nepieļauj juridiskie aspekti.
Iepriekš vēstīts, ka 15. Saeimā ievēlēts Jurēvics, bet Daugavietis parlamentā neiekļuva. Kopumā partijai "Vienotība" vēlēšanās klājās vāji, jo tika zaudēts būtisks skaits deputātu vietu, un partija vairs nav pārstāvēta valdošajā koalīcijā.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām partijas "Vienotība" valde paziņoja par politisko atbildību par vēlēšanu rezultātiem un lēma sasaukt kongresu, kurā tiks vēlēta jauna partijas vadība.
Partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes priekšsēdētāja Evika Siliņa iepriekš norādījusi, ka vēlēšanu rezultāti partijai kalpojuši kā signāls izvērtēt līdzšinējo darbību un komunikāciju ar sabiedrību. Savukārt Jurēvics aģentūrai LETA skaidroja, ka lēmums par kongresa sasaukšanu un jaunas vadības vēlēšanām pieņemts 5. oktobrī notikušajā partijas valdes sēdē.
Līdzšinējā "Vienotības" valdē strādāja 14 politiķi, tostarp valdes priekšsēdētājs Jurēvics, viņa vietnieki Raimonds Čudars un Zanda Kalniņa-Lukaševica, kā arī Arvils Ašeradens, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Vilnis Ķirsis un Inese Lībiņa-Egnere.
15. Saeimas vēlēšanās partiju apvienība "Jaunā vienotība" ieguva septiņus deputātu mandātus un tika atstāta opozīcijā.
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Par partijas "Vienotība" valdes priekšsēdētāju ievēlēts līdzšinējais vadītājs Edmunds Jurēvics, sestdien lemts partijas kongresā Salaspilī.
Kongresā ievēlēts arī partijas domes priekšsēdētājs Arvils Ašeradens un domes priekšsēdētāja vietnieks Roberts Matulis.
Savukārt Vilnis Ķirsis, Raimonds Čudars, Andra Ansāne, Jānis Grohoļskis, Jānis Sarmis Bajinskis, Baiba Braže, Ainars Latkovskis, Andrejs Judins, Edgars Ikstens, Ģirts Valdis Kristovskis, Dace Melnbārde, Viktorija Baira, Zanda Kalniņa-Lukaševica un Agnese Krasta ievēlēti kā valdes locekļi.
Uz 14 valdes locekļu vietām bija pieteikušies 37 partijas biedri.
Ētikas komisijā ievēlēti Gatis Liepiņš, Karīna Ploka, Lauma Paegļkalna, Rihards Irbe, Linda Ozoliņa, Didzis Šēnbergs, Markuss Ginters un Gatis Puriņš.
Balsošana notika elektroniski.
Jau ziņots, ka Jurēvics kongresā paudis, ka vēlētāji partijai "Vienotība" iepriekšējās vēlēšanās devuši vairākas dzeltenās un sarkanās kartītes, tomēr partija joprojām ir pārstāvēta parlamentā un tai ir iespēja atgūt vēlētāju uzticību.
Jurēvics uzsvēra, ka partijai godīgi jāizvērtē gan paveiktais, gan pieļautās kļūdas. Pēc viņa teiktā, partija nav sniegusi pietiekami skaidru atbildi par savu ideoloģisko identitāti un nav pārliecinoši izskaidrojusi vēlētājiem, kā plāno risināt valsts parāda jautājumu.
Kā vienu no kļūdām Jurēvics minēja pārāk ilgu toleranci pret citu partiju politiķu rīcību, tostarp saistībā ar "Rail Baltica" projektu.
Viņaprāt, attiecīgajā situācijā vajadzējis ātrāk pieņemt lēmumus, atlaist konkrētas personas un partijai pašai uzņemties atbildību.
Jurēvics arī atzina, ka pēdējā pusgada laikā partija pārāk daudz koncentrējusies uz darbu Saeimas plenārsēdēs, aizmirstot par vēlētājiem. Viņaprāt, daļa vēlētāju tādēļ novērsusies no "Vienotības" un izvēlējusies "Apvienoto sarakstu".
Vienlaikus Jurēvics kritizēja "Apvienotā saraksta" piedāvājumu, norādot, ka, viņaprāt, partija ir solījusi visiem visu, bet konkrētus risinājumus piedāvājusi maz. Viņš kā piemērus minēja tā dēvētās "zelta" vīzas un sadarbību ar Aināru Šleseru (LPV).
Tāpat bijušais Ministru prezidents un "Jaunās vienotības" (JV) līderis Krišjānis Kariņš partijas kongresā rosinājis partijas "Vienotība" vadību veidot ar diviem līdzpriekšsēdētājiem.
Kariņš norādīja, ka divi līdzpriekšsēdētāji varētu veidot komandu un palīdzētu partijai pārvarēt pašreizējās grūtības.
Par šādu ideju ieminējās arī Lauma Paegļkalna, Daugavietis un Ašeradens.
Daugavietis norādīja, ka viņš pagājušajā nedēļā bija piedāvājis līdzšinējam valdes vadītājam Edmundam Jurēvicam šo ideju, savukārt Jurēvics norādīja, ka patlaban šādu iespēju nepieļauj juridiskie aspekti.
Iepriekš vēstīts, ka 15. Saeimā ievēlēts Jurēvics, bet Daugavietis parlamentā neiekļuva. Kopumā partijai "Vienotība" vēlēšanās klājās vāji, jo tika zaudēts būtisks skaits deputātu vietu, un partija vairs nav pārstāvēta valdošajā koalīcijā.
Pēc 15. Saeimas vēlēšanām partijas "Vienotība" valde paziņoja par politisko atbildību par vēlēšanu rezultātiem un lēma sasaukt kongresu, kurā tiks vēlēta jauna partijas vadība.
Partiju apvienības "Jaunā vienotība" valdes priekšsēdētāja Evika Siliņa iepriekš norādījusi, ka vēlēšanu rezultāti partijai kalpojuši kā signāls izvērtēt līdzšinējo darbību un komunikāciju ar sabiedrību. Savukārt Jurēvics aģentūrai LETA skaidroja, ka lēmums par kongresa sasaukšanu un jaunas vadības vēlēšanām pieņemts 5. oktobrī notikušajā partijas valdes sēdē.
Līdzšinējā "Vienotības" valdē strādāja 14 politiķi, tostarp valdes priekšsēdētājs Jurēvics, viņa vietnieki Raimonds Čudars un Zanda Kalniņa-Lukaševica, kā arī Arvils Ašeradens, Evika Siliņa, Rihards Kozlovskis, Vilnis Ķirsis un Inese Lībiņa-Egnere.
15. Saeimas vēlēšanās partiju apvienība "Jaunā vienotība" ieguva septiņus deputātu mandātus un tika atstāta opozīcijā.
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