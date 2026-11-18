16. novembrī atvērta britu žurnālista, dokumentālo filmu veidotāja un rakstnieka Vinsenta Hanta jaunā grāmata “Bēgot no Berlīnes”. Balstoties iepriekš nepublicētos virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas tekstos, autors izsekojis latviešu leģionāru ceļam līdz Elbai Otrā pasaules kara pēdējās nedēļās. Aplūko foto no grāmatas atvēršanas!
1945. gada 27. aprīlī, stundu pēc pusnakts, 15. latviešu SS divīzijas leģionāri pie Gīterglikas padevās amerikāņu karaspēkam. Elbas upi uz dienvidiem no Berlīnes viņi sasniedza nedēļu pēc tam, kad bija atstājuši savas pozīcijas uz dienvidaustrumiem no pilsētas.
Palikšana aizstāvēt Berlīni draudēja ar nāvi, savukārt patvaļīga pozīciju atstāšana bija ārkārtīgi bīstama. Ceļā uz amerikāņu kontrolēto teritoriju karavīriem nācās izvairīties gan no vācu patruļām, gan Sarkanās armijas tankiem. Elbas sasniegšana deva cerību izdzīvot.
Astoņdesmit gadus vēlāk Hants devies pa leģionāru pēdām cauri Brandenburgas laukiem un mazajiem ciematiem līdz upes krastiem. Par būtisku ceļvedi šajā izpētē kļuvuši pulka adjutanta, virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas teksti, kas iepriekš nav publicēti.
Grāmatā vēsturisko notikumu izpēte savijas ar autora ceļojumu, atklājot karavīru izvēles, apņēmību un centienus palikt dzīviem kara beigu haosā.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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16. novembrī atvērta britu žurnālista, dokumentālo filmu veidotāja un rakstnieka Vinsenta Hanta jaunā grāmata “Bēgot no Berlīnes”. Balstoties iepriekš nepublicētos virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas tekstos, autors izsekojis latviešu leģionāru ceļam līdz Elbai Otrā pasaules kara pēdējās nedēļās. Aplūko foto no grāmatas atvēršanas!
1945. gada 27. aprīlī, stundu pēc pusnakts, 15. latviešu SS divīzijas leģionāri pie Gīterglikas padevās amerikāņu karaspēkam. Elbas upi uz dienvidiem no Berlīnes viņi sasniedza nedēļu pēc tam, kad bija atstājuši savas pozīcijas uz dienvidaustrumiem no pilsētas.
Palikšana aizstāvēt Berlīni draudēja ar nāvi, savukārt patvaļīga pozīciju atstāšana bija ārkārtīgi bīstama. Ceļā uz amerikāņu kontrolēto teritoriju karavīriem nācās izvairīties gan no vācu patruļām, gan Sarkanās armijas tankiem. Elbas sasniegšana deva cerību izdzīvot.
Astoņdesmit gadus vēlāk Hants devies pa leģionāru pēdām cauri Brandenburgas laukiem un mazajiem ciematiem līdz upes krastiem. Par būtisku ceļvedi šajā izpētē kļuvuši pulka adjutanta, virsleitnanta Edvīna Bušmaņa dienasgrāmatas teksti, kas iepriekš nav publicēti.
Grāmatā vēsturisko notikumu izpēte savijas ar autora ceļojumu, atklājot karavīru izvēles, apņēmību un centienus palikt dzīviem kara beigu haosā.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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