360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc grāmatas prezentācijas Magone tiekas ar Ievu Branti un viņas vīru Māri. Tieši Ieva savulaik palīdzējusi Magonei pieņemt lēmumu par šķiršanos no Žaņa, tāpēc abu tikšanās kļūst par iespēju atskatīties uz pārmaiņām, ko Magone piedzīvojusi šo gadu laikā.
Sarunā Ieva neslēpj apbrīnu par Magones drosmi būt atklātai un dalīties ar savu dzīvi, lai gan sociālajos tīklos šāda atklātība reizēm var kļūt par ieroci citu rokās. Magone gan uzsver, ka vairs neļaus apkārtējiem izmantot savu dzīvesstāstu pret sevi: “Viņiem figuški, kā saka! Es zinu, kur es eju.”
Sarunā tiek pieminēti arī Olga un Kaspars Kambalas. Magone atceras, kā savulaik abus pasēdinājusi atsevišķi, un vēlāk viņu attiecībās notikušas pārmaiņas. Viņa abu saikni raksturo kā karmisku, piebilstot, ka katram cilvēkam ir savs laiks un savi uzdevumi, kas jāizpilda, lai kļūtu brīvs un sagaidītu savu īsto dzīvi.
Arī attiecībās Magones nostāja kļuvusi daudz noteiktāka. Viņa vairs nevēlas uzņemties glābējas lomu un uzskata, ka nākamajam partnerim jābūt līdzvērtīgam.
“Man vajag vīrieti, kas ir manā līmenī un augstāk. Neko zemāku,” savu nostāju pauž Magone.
Ieva mudina viņu atvērties jaunām iespējām, un varbūt īstais cilvēks vēl tikai gatavojas viņu satikt, bet Magonei pašai galvenais ir apzināties savu vērtību un vairs neupurēt sevi citu dēļ.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” pēc grāmatas prezentācijas Magone tiekas ar Ievu Branti un viņas vīru Māri. Tieši Ieva savulaik palīdzējusi Magonei pieņemt lēmumu par šķiršanos no Žaņa, tāpēc abu tikšanās kļūst par iespēju atskatīties uz pārmaiņām, ko Magone piedzīvojusi šo gadu laikā.
Sarunā Ieva neslēpj apbrīnu par Magones drosmi būt atklātai un dalīties ar savu dzīvi, lai gan sociālajos tīklos šāda atklātība reizēm var kļūt par ieroci citu rokās. Magone gan uzsver, ka vairs neļaus apkārtējiem izmantot savu dzīvesstāstu pret sevi: “Viņiem figuški, kā saka! Es zinu, kur es eju.”
Sarunā tiek pieminēti arī Olga un Kaspars Kambalas. Magone atceras, kā savulaik abus pasēdinājusi atsevišķi, un vēlāk viņu attiecībās notikušas pārmaiņas. Viņa abu saikni raksturo kā karmisku, piebilstot, ka katram cilvēkam ir savs laiks un savi uzdevumi, kas jāizpilda, lai kļūtu brīvs un sagaidītu savu īsto dzīvi.
Arī attiecībās Magones nostāja kļuvusi daudz noteiktāka. Viņa vairs nevēlas uzņemties glābējas lomu un uzskata, ka nākamajam partnerim jābūt līdzvērtīgam.
“Man vajag vīrieti, kas ir manā līmenī un augstāk. Neko zemāku,” savu nostāju pauž Magone.
Ieva mudina viņu atvērties jaunām iespējām, un varbūt īstais cilvēks vēl tikai gatavojas viņu satikt, bet Magonei pašai galvenais ir apzināties savu vērtību un vairs neupurēt sevi citu dēļ.
VIDEO:
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