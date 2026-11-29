85 gadu vecumā miris amerikāņu grupas “The Beach Boys” līdzdibinātājs, dziedātājs un dziesmu līdzautors Maiks Lavs (Mike Love). Mūziķis aizgājis mūžībā sestdien, 28. novembrī, ģimenes lokā, apstiprinājusi viņa pārstāve Keitija Altmane. Nāves cēlonis nav publiskots, vēsta aģentūra AP.
Lavs bija viena no atpazīstamākajām “The Beach Boys” balsīm. Viņa izpildījums dzirdams tādos grupas hītos kā “California Girls”, “Surfin’ U.S.A.” un “Little Deuce Coupe”. Kopā ar brālēnu Braienu Vilsonu viņš veidoja dziesmas, kas kļuva par sešdesmito gadu Kalifornijas jaunības, sērfošanas un vasaras simboliem.
“The Beach Boys” izveidojās 1961. gadā Kalifornijā. Grupas dibinātāji bija Lavs, viņa brālēni Braiens, Karls un Deniss Vilsoni, kā arī Als Džardins. Vokālās harmonijas un melodiskās dziesmas palīdzēja apvienībai kļūt par vienu no nozīmīgākajām amerikāņu popmūzikas grupām.
Lavs piedalījās arī vēlīnā hita “Kokomo” tapšanā un ierakstā. Dziesma, kas izskanēja 1988. gada filmā “Cocktail”, sasniedza ASV singlu topa pirmo vietu, iepazīstinot ar grupu jaunu klausītāju paaudzi. Turpmākajās desmitgadēs viņš turpināja koncertēt ar “The Beach Boys” nosaukumu.
Mūziķa attiecības ar Braienu Vilsonu bija gan radoši auglīgas, gan konfliktu pilnas. Domstarpības par grupas muzikālo virzību un dziesmu autorību kļuva par būtisku tās vēstures daļu. Tomēr abu sadarbībā tapušie ieraksti saglabājuši nozīmīgu vietu populārās mūzikas vēsturē.
Šogad bažas par Lava veselību pieauga pēc vairāku koncertu atcelšanas. Rudenī viņš vēl atgriezās uz skatuves, uzstājoties sēdus. Pēc izdevuma “Variety” ziņām, pēdējais koncerts ar “The Beach Boys” notika 10. oktobrī Nešvilas “Ryman Auditorium”.
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85 gadu vecumā miris amerikāņu grupas “The Beach Boys” līdzdibinātājs, dziedātājs un dziesmu līdzautors Maiks Lavs (Mike Love). Mūziķis aizgājis mūžībā sestdien, 28. novembrī, ģimenes lokā, apstiprinājusi viņa pārstāve Keitija Altmane. Nāves cēlonis nav publiskots, vēsta aģentūra AP.
Lavs bija viena no atpazīstamākajām “The Beach Boys” balsīm. Viņa izpildījums dzirdams tādos grupas hītos kā “California Girls”, “Surfin’ U.S.A.” un “Little Deuce Coupe”. Kopā ar brālēnu Braienu Vilsonu viņš veidoja dziesmas, kas kļuva par sešdesmito gadu Kalifornijas jaunības, sērfošanas un vasaras simboliem.
“The Beach Boys” izveidojās 1961. gadā Kalifornijā. Grupas dibinātāji bija Lavs, viņa brālēni Braiens, Karls un Deniss Vilsoni, kā arī Als Džardins. Vokālās harmonijas un melodiskās dziesmas palīdzēja apvienībai kļūt par vienu no nozīmīgākajām amerikāņu popmūzikas grupām.
Lavs piedalījās arī vēlīnā hita “Kokomo” tapšanā un ierakstā. Dziesma, kas izskanēja 1988. gada filmā “Cocktail”, sasniedza ASV singlu topa pirmo vietu, iepazīstinot ar grupu jaunu klausītāju paaudzi. Turpmākajās desmitgadēs viņš turpināja koncertēt ar “The Beach Boys” nosaukumu.
Mūziķa attiecības ar Braienu Vilsonu bija gan radoši auglīgas, gan konfliktu pilnas. Domstarpības par grupas muzikālo virzību un dziesmu autorību kļuva par būtisku tās vēstures daļu. Tomēr abu sadarbībā tapušie ieraksti saglabājuši nozīmīgu vietu populārās mūzikas vēsturē.
Šogad bažas par Lava veselību pieauga pēc vairāku koncertu atcelšanas. Rudenī viņš vēl atgriezās uz skatuves, uzstājoties sēdus. Pēc izdevuma “Variety” ziņām, pēdējais koncerts ar “The Beach Boys” notika 10. oktobrī Nešvilas “Ryman Auditorium”.
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