Gatavojoties pārvērtībām par Sindiju Lauperi 360TV šovā “Izklausies redzēts” , Elīna Fūrmane ļaujas atmiņām par laiku, kad meiteņu vakari Vecrīgā varēja ievilkties līdz pat rīta gaismai.
Dziedātāja atceras, ka vakari parasti sākās kāda draudzenes mājās, bet vēlāk kompānija devās izklaidēties uz vairākiem Rīgas naktsklubiem. Viņu maršrutā savulaik bijuši gan “Coyote”, gan “Pussy lounge”, gan “Essential”.
“Mēs skrējām no vienas vietiņas uz otru vietiņu, uz trešo vietiņu, uz ceturto,” ar smaidu atceras Elīna.
Ar laiku draudzenes pat pašas atvērušas savu izklaides vietu, kur varējušas baudīt īstu meiteņu vakaru. Savukārt sarunā par modi Elīna atklāj, ka daļa viņas seno laiku apģērbu joprojām glabājas mammas bēniņos. Tur esot saglabājušies koši un savdabīgi tērpi, kas mūsdienās atkal varētu kļūt aktuāli.
Elīna uzskata, ka modei nevajadzētu būt pārāk ierobežojošai – tāpat kā mūzikā un mākslā, arī apģērbā svarīgākais ir ļauties eksperimentiem un nebaidīties izmēģināt ko jaunu.
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Gatavojoties pārvērtībām par Sindiju Lauperi 360TV šovā “Izklausies redzēts” , Elīna Fūrmane ļaujas atmiņām par laiku, kad meiteņu vakari Vecrīgā varēja ievilkties līdz pat rīta gaismai.
Dziedātāja atceras, ka vakari parasti sākās kāda draudzenes mājās, bet vēlāk kompānija devās izklaidēties uz vairākiem Rīgas naktsklubiem. Viņu maršrutā savulaik bijuši gan “Coyote”, gan “Pussy lounge”, gan “Essential”.
“Mēs skrējām no vienas vietiņas uz otru vietiņu, uz trešo vietiņu, uz ceturto,” ar smaidu atceras Elīna.
Ar laiku draudzenes pat pašas atvērušas savu izklaides vietu, kur varējušas baudīt īstu meiteņu vakaru. Savukārt sarunā par modi Elīna atklāj, ka daļa viņas seno laiku apģērbu joprojām glabājas mammas bēniņos. Tur esot saglabājušies koši un savdabīgi tērpi, kas mūsdienās atkal varētu kļūt aktuāli.
Elīna uzskata, ka modei nevajadzētu būt pārāk ierobežojošai – tāpat kā mūzikā un mākslā, arī apģērbā svarīgākais ir ļauties eksperimentiem un nebaidīties izmēģināt ko jaunu.
VIDEO:
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