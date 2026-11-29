Valsts aizsardzības mācība (VAM) Latvijā ir obligāta vispārējās vidējās izglītības (10. un 11. klasē) un profesionālās izglītības iestādēs.
Šobrīd VAM apmēram 320 instruktoru vadībā apgūst 36 tūkstoši jauniešu 271 izglītības iestādē Latvijā. "Latvijas Avīze" kopā ar reģionālajiem laikrakstiem interesējās, kā rit šīs nodarbības, kā tās vērtē skolās un instruktori. Šajā numurā turpinām 25. novembra publikācijā "Ne tikai skrien pa mežu un šauj" aizsākto tematu."Man sākumā bija mazliet bail – diezgan smagi turēt rokās tādu ieroci. Bija neparasta sajūta, bet pēc vairākām reizēm nodarbībā pieradu. Tas nav tik šausmīgi – instruktors parāda, kas un kā jādara," tā laikrakstam "Bauskas Dzīve" par šaušanas apmācībām stāsta Bauskas vidusskolas 12. klases audzēkne Katrīna.
"Man garie nagi īstenībā netraucēja!" pasmejas Bauskas 12. klases skolniece Estere. "Nebija tik traki ar to šaušanu. Instruktors visu pastāstīja tā, lai mēs justos droši un zinātu, kas ir jādara. Kad viss jau izdevās, bija ļoti forša sajūta."
Bauskas instruktors Normunds Burmistrovs atzīst, ka tieši darbības ar ieročiem, šaušana jauniešus aizrauj visvairāk. "Man par pārsteigumu, dažiem patika arī ierindas mācības. Domāju, viņiem nepatiks, ka lieku soļot kārtīgās rindās – tur nevar grūstīties vai smieties. Topogrāfija aizrauj reti kuru, bet kādam kompass un darbošanās ar kartēm arī šķita interesanta lieta. Izaugusi paaudze, kurai nav iemācīts lietot ne drukātās kartes, ne kompasu, bet viņiem tas būtu jāapgūst gadījumam, kad telefons nedarbojas."
Grib mācīties par droniem
Bauskas vidusskolā šaušana notiek skolas stadionā. Skolas direktore Vera Grigorjeva gan uzskata, ka būtu nepieciešama šautuve, un šo vajadzību jau izteikusi Bauskas novada domes priekšsēdētājam. Nākotnē nozīmīgu vietu varētu ieņemt bezpilota gaisa kuģu jeb dronu apguve. "Mums vajadzētu augt un uzlabot valsts aizsardzību – attīstīt tehnoloģijas un to lietojumu, tieši dronu vadīšanā, iesaistē izlūkošanā un saistībā ar mākslīgo intelektu. Pašlaik mums ir teorētiskās nodarbības par droniem. Bauskā vienam instruktoram Jaunsardzē ir atsevišķa, apstiprināta programma dronu teorijā un praktiskā vadīšanā, ko viņš pasniedz jaunsargiem. Plānojam, ka ar laiku varētu būt instruktori, kuri ir nokārtojuši dronu vadīšanas tiesības un varētu jau praktiski jauniešus apmācīt," domā N. Burmistrovs.
Bet Alūksnes novada Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieks Adrians sarunā ar laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" žurnālisti neslēpj, ka valsts aizsardzības mācība viņam nepatīk: "Mani nekad nav piesaistījušas lietas, kas saistītas ar armiju, un, ja godīgi, stundās nereti nāk miegs. Praktiskās aktivitātes mēdz būt interesantas, taču man labāk gribētos šo laiku veltīt citām mācībām, jo priekšā ir eksāmeni." Viņš nākotni plānojot saistīt ar sportu un vēloties kļūt par sporta pedagogu, savukārt militārā joma viņam šķiet sveša un, raugoties uz pašreizējo ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē, pat nedaudz biedējoša. Tomēr, par spīti skeptiskajai attieksmei, puisis atzīst, ka nodarbības nav palikušas bez ietekmes. Viņš ir apguvis gan NATO fonētisko alfabētu, gan ieroču uzbūvi, pārlādēšanu un šaušanu, kā arī uzzinājis dažādus faktus par armiju, par kuriem iepriekš nav bijis ne jausmas. Mājās par apgūto Adrians gan detalizēti nestāsta, bet uz jautājumu, vai krīzes situācijā vismaz zinās, kā rīkoties, pārliecināti atbild: "Gatavs būšu, jā."
Prasmes ieguvušas jau Jaunsardzē
Laikrakstam "Ziemeļlatvija" Smiltenes tehnikuma audzēkne Zīle paudusi viedokli, ka VAM sniedz vērtīgas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas var noderēt dažādās dzīves situācijās. Viņai īpaši saistošas ir nodarbības, kurās teoriju iespējams pārbaudīt praksē, – orientēšanās, lauku kaujas iemaņas un pirmā palīdzība. Lai gan Zīle jau vairākus gadus darbojas Jaunsardzē un daudzas no VAM apgūtajām tēmām viņai nav svešas, viņa novērtē iespēju zināšanas papildināt un nostiprināt. "Īsts patriots, manuprāt, ir cilvēks, kurš būtu gatavs cīnīties un aizstāvēt savu dzimto zemi. Viņam nav kauns atklāti teikt, ka dzīvo Latvijā, un ar godu to pārstāvēt," saka jauniete.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkne Ariadne Laura arī atzīst, ka daudzas no apgūtajām prasmēm viņai jau bijušas pazīstamas, pateicoties dalībai Jaunsardzē, tomēr valsts aizsardzības mācība ļāvusi zināšanas papildināt un padziļināt. Īpaši daudz jauna viņa uzzinājusi par korupcijas un dezinformācijas atpazīšanu. "Valsts aizsardzības mācība palīdz jauniešiem saprast, ka valsts drošība nav tikai armijas uzdevums, bet gan visas sabiedrības atbildība. Katrs pilsonis var palīdzēt krīzes situācijās," uzsver jauniete.
Iegūst ne tikai praktiskas iemaņas
Laikrakstam "Ziemeļlatvija" instruktore Eva Kauliņa uzsver, ka no nodarbībām jaunieši iegūst daudz vairāk nekā tikai praktiskas iemaņas. "Jauniešiem patīk iespēja pašiem darboties, pārbaudīt savas spējas un reizēm arī pārvarēt grūtības. Tieši praktiskajās nodarbībās nereti atklājas jauniešu stiprās puses, kas ikdienas mācību procesā paliek nepamanītas. Viņi iemācās arī sadarboties, jo ne visus uzdevumus iespējams paveikt vienatnē. Šādos brīžos īpaši labi var izprast savstarpējās uzticēšanās un palīdzības nozīmi. Varu teikt, ka aptuveni 97 procentiem jauniešu interesi izraisa šaušanas prasmju apguve," saka E. Kauliņa.
"Es cenšos jauniešiem skaidrot, ka valsts aizsardzība nav tikai karavīru pienākums. Tā ir visas sabiedrības atbildība. Katrs cilvēks var dot savu ieguldījumu – ar zināšanām, gatavību palīdzēt citiem, atbildīgu rīcību un cieņu pret savu valsti," pārliecināta E. Kauliņa. Viņa uzsver, ka jauniešus svarīgi ir nevis biedēt, bet izglītot un sagatavot dažādām dzīves situācijām. Apdraudējums ne vienmēr nozīmē karu. Arī plūdi, elektroenerģijas padeves pārtraukumi un citas ārkārtas situācijas prasa zināšanas un spēju rīkoties. "Stress ir stress, un no tā nav pasargāts neviens. Tomēr es ticu, ka arī stresa situācijās jaunieši atcerēsies klasē pārrunāto un spēs saglabāt mierīgu prātu, lai atrisinātu radušās problēmas."
Instruktora darbā viens no lielākajiem izaicinājumiem esot jauniešu dažādība – atšķiras gan viņu fiziskā sagatavotība, gan motivācija, intereses un iepriekšējā pieredze. Instruktora uzdevums ir atrast pieeju katram jaunietim un parādīt, ka ikviens no šīm nodarbībām var iegūt ko vērtīgu. "Mūsdienās liela daļa brīvā laika tiek pavadīta pie ekrāniem, tāpēc fiziskas aktivitātes, darbošanās dabā un uzdevumi, kas prasa pacietību, ne visiem sākumā šķiet vienkārši," novērojusi instruktore.
Smiltenes vidusskolas instruktores Samantas Sandas Ozoliņas lielākais mērķis ir panākt, lai jaunieši kļūtu par patstāvīgiem, lemtspējīgiem un analītiski domājošiem cilvēkiem, kuri spēj izvērtēt dažādus dzīves jautājumus. Viņa arī vēlētos, lai jaunieši kļūtu patriotiskāki un aktīvāki sabiedrības locekļi. Instruktore piebilst – patriotiskas attieksmes veidošanā būtiska nozīme ir visu iesaistīto pušu sadarbībai – skolai, ģimenei, sabiedrībai un pašai valsts aizsardzības mācībai: "Ja visi kopīgi virzās uz vienu mērķi, ir iespējams veicināt jauniešu patriotismu un piederības sajūtu savai valstij. Īpaši svarīgi atcerēties, ka jaunieši vairāk vērtē darbus, nevis vārdus. Tāpēc pieaugušajiem un sabiedrībā nozīmīgiem cilvēkiem pašiem jārāda piemērs, kā apliecināt savu attieksmi pret valsti un tās vērtībām."
Vērtīgas un nepieciešamas
Šā gada maijā tika prezentēts Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma ietekmes novērtējums, publicējam fragmentus no amatpersonu secinātā.
- Valsts aizsardzības mācība kopumā sasniedz savu pamatmērķi – veicināt jauniešu zināšanas, prasmes un attieksmes valsts aizsardzības un pilsoniskās atbildības jomā.
- Lielākā daļa jauniešu iegūtās zināšanas un prasmes vērtē pozitīvi (77% tās uzskata par noderīgām), īpaši izceļot disciplīnas, sadarbības, kā arī praktisko iemaņu, tostarp orientēšanās, lauka kaujas un šaušanas prasmju, attīstību. Bet rīcībspēja krīzes situācijās jauniešu pašvērtējumā biežāk tiek vērtēta kā vidēja.
- Jauniešu sākotnējā izpratne par VAM ieviešanas pamatojumu ir bijusi nevienmērīga – lai gan aptuveni divām trešdaļām bija vismaz daļēja skaidrība, pilnīga izpratne bija tikai ceturtajai daļai.
- Programmas satura dimensijā VAM vislabāk nodrošina militāri praktisko iemaņu apguvi (piemēram, darbības ar ieročiem, šaušana, lauka kaujas iemaņas). Vājāk attīstītas jomas ir pilsoniskā līdzdalība un mūsdienu tehnoloģiju (piemēram, dronu izmantošanas) apguve, kur lielai daļai jauniešu šādas iespējas vispār nav bijušas. Tas iezīmē skaidru virzienu programmas turpmākai pilnveidei.
- Analīze atklāj būtiskas atšķirības starp sociāldemogrāfiskajām grupām. Augstāki vērtējumi biežāk novērojami jauniešiem no reģioniem (īpaši Zemgales un Kurzemes), no lauku teritorijām, kā arī tiem, kuru dzimtā valoda ir latviešu. Savukārt zemāki rādītāji biežāk raksturīgi Rīgas reģionam un rusofonajiem jauniešiem.
- Nozīmīgs ietekmējošs faktors ir iepriekšēja Jaunsardzes pieredze – jaunieši ar šādu pieredzi demonstrē augstāku pārliecību par sevi, aktīvāku iesaisti un labāku izpratni par programmas saturu. Tomēr šai grupai VAM saturs bieži vien nav jauns, kas aktualizē nepieciešamību diferencēt mācību saturu atbilstoši jauniešu priekšzināšanām.
- Attiecībā uz patriotismu un pilsonisko identitāti rezultāti ir pozitīvi – 76% jauniešu lepojas ar Latvijas pilsonību un 68% piekrīt, ka pilsoņa pienākums ir aizsargāt valsti. Tomēr VAM ietekme šajā jomā pārsvarā ir nostiprinoša, nevis veidojoša, proti, VAM programma vairāk stiprina jau esošās attieksmes nekā būtiski tās transformē.
- Ietekme uz uzvedību un nākotnes izvēlēm ir ierobežotāka. Vislielākā ietekme novērojama attiecībā uz fizisko sagatavotību (48% jaunieši norāda, ka par to domā biežāk), bet būtiskas izmaiņas pilsoniskajā līdzdalībā vai karjeras izvēlē ir mazāk izteiktas. Vairāk nekā pusei jauniešu attieksme šajos jautājumos pēc VAM apguves nav mainījusies.
- Neraugoties uz kopumā pozitīvo situāciju, izaicinājums ir mācību procesa plānošana. To kā galveno problēmu norāda 45% skolu pārstāvju. Esošais modelis (astoņas mācību stundas vienu reizi mēnesī) rada grūtības VAM integrēt kopējā mācību grafikā, nodrošinot līdzsvaru ar citiem priekšmetiem un izvairoties no papildu slodzes skolēniem un pedagogiem. Daļa izglītības iestāžu ierosina alternatīvus organizatoriskos risinājumus, piemēram, biežākas, bet īsākas nodarbības (piemēram, reizi divās nedēļās).
- VAM saturs kopumā netiek uztverts kā pārklājošs ar citiem mācību priekšmetiem, bet drīzāk kā to papildinājums ar praktisku, uz darbību vērstu pieeju. Daļēja satura sasaukšanās novērojama ar vēsturi, sociālajām zinībām un sportu, taču arī šajos gadījumos VAM piedāvā atšķirīgu – praktiskāku un militāri orientētu – skatījumu, kas padziļina skolēnu izpratni par attiecīgajām tēmām.
- Kopumā gan valsts aizsardzības mācības, gan Jaunsardzes programmas izglītības iestādēs tiek uztvertas kā vērtīgas un nepieciešamas.
Avots: Uzņēmuma "Civitta" novērtējums, kas veikts pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.
Valsts aizsardzības mācība (VAM) Latvijā ir obligāta vispārējās vidējās izglītības (10. un 11. klasē) un profesionālās izglītības iestādēs.
Šobrīd VAM apmēram 320 instruktoru vadībā apgūst 36 tūkstoši jauniešu 271 izglītības iestādē Latvijā. "Latvijas Avīze" kopā ar reģionālajiem laikrakstiem interesējās, kā rit šīs nodarbības, kā tās vērtē skolās un instruktori. Šajā numurā turpinām 25. novembra publikācijā "Ne tikai skrien pa mežu un šauj" aizsākto tematu."Man sākumā bija mazliet bail – diezgan smagi turēt rokās tādu ieroci. Bija neparasta sajūta, bet pēc vairākām reizēm nodarbībā pieradu. Tas nav tik šausmīgi – instruktors parāda, kas un kā jādara," tā laikrakstam "Bauskas Dzīve" par šaušanas apmācībām stāsta Bauskas vidusskolas 12. klases audzēkne Katrīna.
"Man garie nagi īstenībā netraucēja!" pasmejas Bauskas 12. klases skolniece Estere. "Nebija tik traki ar to šaušanu. Instruktors visu pastāstīja tā, lai mēs justos droši un zinātu, kas ir jādara. Kad viss jau izdevās, bija ļoti forša sajūta."
Bauskas instruktors Normunds Burmistrovs atzīst, ka tieši darbības ar ieročiem, šaušana jauniešus aizrauj visvairāk. "Man par pārsteigumu, dažiem patika arī ierindas mācības. Domāju, viņiem nepatiks, ka lieku soļot kārtīgās rindās – tur nevar grūstīties vai smieties. Topogrāfija aizrauj reti kuru, bet kādam kompass un darbošanās ar kartēm arī šķita interesanta lieta. Izaugusi paaudze, kurai nav iemācīts lietot ne drukātās kartes, ne kompasu, bet viņiem tas būtu jāapgūst gadījumam, kad telefons nedarbojas."
Grib mācīties par droniem
Bauskas vidusskolā šaušana notiek skolas stadionā. Skolas direktore Vera Grigorjeva gan uzskata, ka būtu nepieciešama šautuve, un šo vajadzību jau izteikusi Bauskas novada domes priekšsēdētājam. Nākotnē nozīmīgu vietu varētu ieņemt bezpilota gaisa kuģu jeb dronu apguve. "Mums vajadzētu augt un uzlabot valsts aizsardzību – attīstīt tehnoloģijas un to lietojumu, tieši dronu vadīšanā, iesaistē izlūkošanā un saistībā ar mākslīgo intelektu. Pašlaik mums ir teorētiskās nodarbības par droniem. Bauskā vienam instruktoram Jaunsardzē ir atsevišķa, apstiprināta programma dronu teorijā un praktiskā vadīšanā, ko viņš pasniedz jaunsargiem. Plānojam, ka ar laiku varētu būt instruktori, kuri ir nokārtojuši dronu vadīšanas tiesības un varētu jau praktiski jauniešus apmācīt," domā N. Burmistrovs.
Bet Alūksnes novada Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolnieks Adrians sarunā ar laikraksta "Alūksnes un Malienas Ziņas" žurnālisti neslēpj, ka valsts aizsardzības mācība viņam nepatīk: "Mani nekad nav piesaistījušas lietas, kas saistītas ar armiju, un, ja godīgi, stundās nereti nāk miegs. Praktiskās aktivitātes mēdz būt interesantas, taču man labāk gribētos šo laiku veltīt citām mācībām, jo priekšā ir eksāmeni." Viņš nākotni plānojot saistīt ar sportu un vēloties kļūt par sporta pedagogu, savukārt militārā joma viņam šķiet sveša un, raugoties uz pašreizējo ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē, pat nedaudz biedējoša. Tomēr, par spīti skeptiskajai attieksmei, puisis atzīst, ka nodarbības nav palikušas bez ietekmes. Viņš ir apguvis gan NATO fonētisko alfabētu, gan ieroču uzbūvi, pārlādēšanu un šaušanu, kā arī uzzinājis dažādus faktus par armiju, par kuriem iepriekš nav bijis ne jausmas. Mājās par apgūto Adrians gan detalizēti nestāsta, bet uz jautājumu, vai krīzes situācijā vismaz zinās, kā rīkoties, pārliecināti atbild: "Gatavs būšu, jā."
Prasmes ieguvušas jau Jaunsardzē
Laikrakstam "Ziemeļlatvija" Smiltenes tehnikuma audzēkne Zīle paudusi viedokli, ka VAM sniedz vērtīgas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas var noderēt dažādās dzīves situācijās. Viņai īpaši saistošas ir nodarbības, kurās teoriju iespējams pārbaudīt praksē, – orientēšanās, lauku kaujas iemaņas un pirmā palīdzība. Lai gan Zīle jau vairākus gadus darbojas Jaunsardzē un daudzas no VAM apgūtajām tēmām viņai nav svešas, viņa novērtē iespēju zināšanas papildināt un nostiprināt. "Īsts patriots, manuprāt, ir cilvēks, kurš būtu gatavs cīnīties un aizstāvēt savu dzimto zemi. Viņam nav kauns atklāti teikt, ka dzīvo Latvijā, un ar godu to pārstāvēt," saka jauniete.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas audzēkne Ariadne Laura arī atzīst, ka daudzas no apgūtajām prasmēm viņai jau bijušas pazīstamas, pateicoties dalībai Jaunsardzē, tomēr valsts aizsardzības mācība ļāvusi zināšanas papildināt un padziļināt. Īpaši daudz jauna viņa uzzinājusi par korupcijas un dezinformācijas atpazīšanu. "Valsts aizsardzības mācība palīdz jauniešiem saprast, ka valsts drošība nav tikai armijas uzdevums, bet gan visas sabiedrības atbildība. Katrs pilsonis var palīdzēt krīzes situācijās," uzsver jauniete.
Iegūst ne tikai praktiskas iemaņas
Laikrakstam "Ziemeļlatvija" instruktore Eva Kauliņa uzsver, ka no nodarbībām jaunieši iegūst daudz vairāk nekā tikai praktiskas iemaņas. "Jauniešiem patīk iespēja pašiem darboties, pārbaudīt savas spējas un reizēm arī pārvarēt grūtības. Tieši praktiskajās nodarbībās nereti atklājas jauniešu stiprās puses, kas ikdienas mācību procesā paliek nepamanītas. Viņi iemācās arī sadarboties, jo ne visus uzdevumus iespējams paveikt vienatnē. Šādos brīžos īpaši labi var izprast savstarpējās uzticēšanās un palīdzības nozīmi. Varu teikt, ka aptuveni 97 procentiem jauniešu interesi izraisa šaušanas prasmju apguve," saka E. Kauliņa.
"Es cenšos jauniešiem skaidrot, ka valsts aizsardzība nav tikai karavīru pienākums. Tā ir visas sabiedrības atbildība. Katrs cilvēks var dot savu ieguldījumu – ar zināšanām, gatavību palīdzēt citiem, atbildīgu rīcību un cieņu pret savu valsti," pārliecināta E. Kauliņa. Viņa uzsver, ka jauniešus svarīgi ir nevis biedēt, bet izglītot un sagatavot dažādām dzīves situācijām. Apdraudējums ne vienmēr nozīmē karu. Arī plūdi, elektroenerģijas padeves pārtraukumi un citas ārkārtas situācijas prasa zināšanas un spēju rīkoties. "Stress ir stress, un no tā nav pasargāts neviens. Tomēr es ticu, ka arī stresa situācijās jaunieši atcerēsies klasē pārrunāto un spēs saglabāt mierīgu prātu, lai atrisinātu radušās problēmas."
Instruktora darbā viens no lielākajiem izaicinājumiem esot jauniešu dažādība – atšķiras gan viņu fiziskā sagatavotība, gan motivācija, intereses un iepriekšējā pieredze. Instruktora uzdevums ir atrast pieeju katram jaunietim un parādīt, ka ikviens no šīm nodarbībām var iegūt ko vērtīgu. "Mūsdienās liela daļa brīvā laika tiek pavadīta pie ekrāniem, tāpēc fiziskas aktivitātes, darbošanās dabā un uzdevumi, kas prasa pacietību, ne visiem sākumā šķiet vienkārši," novērojusi instruktore.
Smiltenes vidusskolas instruktores Samantas Sandas Ozoliņas lielākais mērķis ir panākt, lai jaunieši kļūtu par patstāvīgiem, lemtspējīgiem un analītiski domājošiem cilvēkiem, kuri spēj izvērtēt dažādus dzīves jautājumus. Viņa arī vēlētos, lai jaunieši kļūtu patriotiskāki un aktīvāki sabiedrības locekļi. Instruktore piebilst – patriotiskas attieksmes veidošanā būtiska nozīme ir visu iesaistīto pušu sadarbībai – skolai, ģimenei, sabiedrībai un pašai valsts aizsardzības mācībai: "Ja visi kopīgi virzās uz vienu mērķi, ir iespējams veicināt jauniešu patriotismu un piederības sajūtu savai valstij. Īpaši svarīgi atcerēties, ka jaunieši vairāk vērtē darbus, nevis vārdus. Tāpēc pieaugušajiem un sabiedrībā nozīmīgiem cilvēkiem pašiem jārāda piemērs, kā apliecināt savu attieksmi pret valsti un tās vērtībām."
Vērtīgas un nepieciešamas
Šā gada maijā tika prezentēts Valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes likuma ietekmes novērtējums, publicējam fragmentus no amatpersonu secinātā.
- Valsts aizsardzības mācība kopumā sasniedz savu pamatmērķi – veicināt jauniešu zināšanas, prasmes un attieksmes valsts aizsardzības un pilsoniskās atbildības jomā.
- Lielākā daļa jauniešu iegūtās zināšanas un prasmes vērtē pozitīvi (77% tās uzskata par noderīgām), īpaši izceļot disciplīnas, sadarbības, kā arī praktisko iemaņu, tostarp orientēšanās, lauka kaujas un šaušanas prasmju, attīstību. Bet rīcībspēja krīzes situācijās jauniešu pašvērtējumā biežāk tiek vērtēta kā vidēja.
- Jauniešu sākotnējā izpratne par VAM ieviešanas pamatojumu ir bijusi nevienmērīga – lai gan aptuveni divām trešdaļām bija vismaz daļēja skaidrība, pilnīga izpratne bija tikai ceturtajai daļai.
- Programmas satura dimensijā VAM vislabāk nodrošina militāri praktisko iemaņu apguvi (piemēram, darbības ar ieročiem, šaušana, lauka kaujas iemaņas). Vājāk attīstītas jomas ir pilsoniskā līdzdalība un mūsdienu tehnoloģiju (piemēram, dronu izmantošanas) apguve, kur lielai daļai jauniešu šādas iespējas vispār nav bijušas. Tas iezīmē skaidru virzienu programmas turpmākai pilnveidei.
- Analīze atklāj būtiskas atšķirības starp sociāldemogrāfiskajām grupām. Augstāki vērtējumi biežāk novērojami jauniešiem no reģioniem (īpaši Zemgales un Kurzemes), no lauku teritorijām, kā arī tiem, kuru dzimtā valoda ir latviešu. Savukārt zemāki rādītāji biežāk raksturīgi Rīgas reģionam un rusofonajiem jauniešiem.
- Nozīmīgs ietekmējošs faktors ir iepriekšēja Jaunsardzes pieredze – jaunieši ar šādu pieredzi demonstrē augstāku pārliecību par sevi, aktīvāku iesaisti un labāku izpratni par programmas saturu. Tomēr šai grupai VAM saturs bieži vien nav jauns, kas aktualizē nepieciešamību diferencēt mācību saturu atbilstoši jauniešu priekšzināšanām.
- Attiecībā uz patriotismu un pilsonisko identitāti rezultāti ir pozitīvi – 76% jauniešu lepojas ar Latvijas pilsonību un 68% piekrīt, ka pilsoņa pienākums ir aizsargāt valsti. Tomēr VAM ietekme šajā jomā pārsvarā ir nostiprinoša, nevis veidojoša, proti, VAM programma vairāk stiprina jau esošās attieksmes nekā būtiski tās transformē.
- Ietekme uz uzvedību un nākotnes izvēlēm ir ierobežotāka. Vislielākā ietekme novērojama attiecībā uz fizisko sagatavotību (48% jaunieši norāda, ka par to domā biežāk), bet būtiskas izmaiņas pilsoniskajā līdzdalībā vai karjeras izvēlē ir mazāk izteiktas. Vairāk nekā pusei jauniešu attieksme šajos jautājumos pēc VAM apguves nav mainījusies.
- Neraugoties uz kopumā pozitīvo situāciju, izaicinājums ir mācību procesa plānošana. To kā galveno problēmu norāda 45% skolu pārstāvju. Esošais modelis (astoņas mācību stundas vienu reizi mēnesī) rada grūtības VAM integrēt kopējā mācību grafikā, nodrošinot līdzsvaru ar citiem priekšmetiem un izvairoties no papildu slodzes skolēniem un pedagogiem. Daļa izglītības iestāžu ierosina alternatīvus organizatoriskos risinājumus, piemēram, biežākas, bet īsākas nodarbības (piemēram, reizi divās nedēļās).
- VAM saturs kopumā netiek uztverts kā pārklājošs ar citiem mācību priekšmetiem, bet drīzāk kā to papildinājums ar praktisku, uz darbību vērstu pieeju. Daļēja satura sasaukšanās novērojama ar vēsturi, sociālajām zinībām un sportu, taču arī šajos gadījumos VAM piedāvā atšķirīgu – praktiskāku un militāri orientētu – skatījumu, kas padziļina skolēnu izpratni par attiecīgajām tēmām.
- Kopumā gan valsts aizsardzības mācības, gan Jaunsardzes programmas izglītības iestādēs tiek uztvertas kā vērtīgas un nepieciešamas.
Avots: Uzņēmuma "Civitta" novērtējums, kas veikts pēc Valsts kancelejas pasūtījuma.
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
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