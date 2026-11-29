Kas to lai tagad zina, kā būtu iegrozījusies ledus hokeja attīstība, ja vien Bosnijas serbu nacionālists Gavrilo Princips 1914. gada 28. jūnijā Sarajevā nebūtu nošāvis Austroungārijas troņmantnieku Franci Ferdinandu un viņa sievu Sofiju.
Vaicāsiet, kāds tam vispār sakars ar hokeju? Izrādās, diezgan tiešs. Gavrilo veiktā atentāta ķēdes reakcija bija Pirmā pasaules kara sākšanās Eiropā. Tajā ar laiku iesaistījās arī kanādieši, kas savukārt noveda pie spēlētāju trūkuma hokeja dzimtenē. Nākamais solis, kurā gan liela loma bija arī hokeja sabiedrības savstarpējiem ķīviņiem, jau bija Nacionālās hokeja līgas dibināšana 1917. gada 26. novembrī.
Vieni karo, otri zaudē jeņķiem