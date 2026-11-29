360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova Rīgā tiekas ar Mārtiņu Eriņu, lai pārrunātu savus jaunākos romantiskos piedzīvojumus. Izrādās, sievietes uzmanību piesaistījis Vācijā dzīvojošs gruzīns, un viņa jau apsver iespēju doties pie vīrieša ciemos. Taču Mārtiņš par draudzenes jaunajām simpātijām nav tik sajūsmināts.
Viņa bažas nav bez pamata – Margarita atklāj arī iepriekšējo pieredzi ar kādu vīrieti no Kazahstānas. Sākotnēji šķietami daudzsološa komunikācija izvērtusies nepatīkamā situācijā, kad atklājies, ka vīrietim ir sieva un trīs bērni. Turklāt viņa ģimenei nav patikusi Margaritas vizīte, un sieviete piedzīvojusi arī greizsirdības pārmetumus.
Mārtiņš neslēpj, ka nevēlas, lai draudzene atkal nonāktu situācijā, kurā viņai jāuzņemas finansiāla atbildība par kādu vīrieti. “Tagad tu esi nolēmusi gruzīnu finansēt?” viņš ironiski vaicā, cenšoties noskaidrot, kādi ir Margaritas plāni.
Margarita gan uzsver, ka šoreiz negrasās nevienu sponsorēt. Viņa pieļauj braucienu uz Vāciju, taču ar skaidriem nosacījumiem – ceļojumam un dzīvošanai jābūt apmaksātai, pašai atliek vien doties ceļā.
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360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita Kolosova Rīgā tiekas ar Mārtiņu Eriņu, lai pārrunātu savus jaunākos romantiskos piedzīvojumus. Izrādās, sievietes uzmanību piesaistījis Vācijā dzīvojošs gruzīns, un viņa jau apsver iespēju doties pie vīrieša ciemos. Taču Mārtiņš par draudzenes jaunajām simpātijām nav tik sajūsmināts.
Viņa bažas nav bez pamata – Margarita atklāj arī iepriekšējo pieredzi ar kādu vīrieti no Kazahstānas. Sākotnēji šķietami daudzsološa komunikācija izvērtusies nepatīkamā situācijā, kad atklājies, ka vīrietim ir sieva un trīs bērni. Turklāt viņa ģimenei nav patikusi Margaritas vizīte, un sieviete piedzīvojusi arī greizsirdības pārmetumus.
Mārtiņš neslēpj, ka nevēlas, lai draudzene atkal nonāktu situācijā, kurā viņai jāuzņemas finansiāla atbildība par kādu vīrieti. “Tagad tu esi nolēmusi gruzīnu finansēt?” viņš ironiski vaicā, cenšoties noskaidrot, kādi ir Margaritas plāni.
Margarita gan uzsver, ka šoreiz negrasās nevienu sponsorēt. Viņa pieļauj braucienu uz Vāciju, taču ar skaidriem nosacījumiem – ceļojumam un dzīvošanai jābūt apmaksātai, pašai atliek vien doties ceļā.
VIDEO:
LASI.LV
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