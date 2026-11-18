360TV šovā "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā Elīnai Fūrmanei nācies iejusties austrāliešu popmūzikas ikonas Kailijas Minogas tēlā. Dziedātājai bija jāizpilda viens no pasaulslavenajiem mākslinieces hitiem — "Can't Get You Out of My Head".
Šajā priekšnesumā ar labu vokālu vien nepietika — Elīnai bija jāiemieso arī Kailijai raksturīgais sievišķīgums, pavedinošās kustības un vieglais, neatkārtojamais skatuves šarms. Dziesmas ritms un horeogrāfija prasīja pārliecību, jutekliskumu un spēju piesaistīt skatītāju uzmanību.
Elīnas pārtapšana izrādījās īpaši veiksmīga — viņas priekšnesums guva vislielāko atzinību, un dziedātāja kļuva par sestā raidījuma uzvarētāju. Šoreiz Kailijas Minogas šarms bija nesis Elīnai ne tikai aplausus, bet arī uzvaru!
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360TV šovā "Izklausies redzēts" sestajā raidījumā Elīnai Fūrmanei nācies iejusties austrāliešu popmūzikas ikonas Kailijas Minogas tēlā. Dziedātājai bija jāizpilda viens no pasaulslavenajiem mākslinieces hitiem — "Can't Get You Out of My Head".
Šajā priekšnesumā ar labu vokālu vien nepietika — Elīnai bija jāiemieso arī Kailijai raksturīgais sievišķīgums, pavedinošās kustības un vieglais, neatkārtojamais skatuves šarms. Dziesmas ritms un horeogrāfija prasīja pārliecību, jutekliskumu un spēju piesaistīt skatītāju uzmanību.
Elīnas pārtapšana izrādījās īpaši veiksmīga — viņas priekšnesums guva vislielāko atzinību, un dziedātāja kļuva par sestā raidījuma uzvarētāju. Šoreiz Kailijas Minogas šarms bija nesis Elīnai ne tikai aplausus, bet arī uzvaru!
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