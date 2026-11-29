Sākumā varbūt vari pastāstīt, kā nonāci vadītājas lomā raidījumā "Es mīlu Tevi, Latvija!"? Kas tev tajā šķita interesants?
Z. Daudziņa: Varu tikai minēt, ka viens no iemesliem, kāpēc mani izvēlējās par "Es mīlu Tevi, Latvija!" vadītāju, bija raidījums "Kurš ir kurš?", kuru vadīju 2017. gadā. Tas bija liels un vērienīgs projekts. Visticamāk, sadarbība ar mani viņiem šķita pieņemama, tāpēc bija turējuši prātā manu kandidatūru. Nevienu brīdi nedomāju atteikties, lai arī filmēšana noritēja vasarā, kas man ir ārkārtīgi dārgs dzīves laiks. Vasarā varu būt brīvāka no dienišķajiem darbiem, ir tikai vasaras izrādes un dažādi atpūtas pasākumi. Man bija gana ar to, ka šī raidījuma pamatā ir skaista doma – tas tiek veidots ar patiesu sirsnību pret savu valsti. Reizi nedēļā varam vienoties kopā sirsnīgā mirklī! Mēs varam koncentrēties uz to, kas mums patiešām ir svarīgs, kā arī pamuzicēt, patrakot un pasmieties visi kopā.