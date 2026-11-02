Antonelli kļūst par visu laiku jaunāko F-1 čempionu

"Mercedes" itāļu pilots Kimi Antonelli svētdien Mehiko kļuva par vēsturē jaunāko Pirmās formulas (F-1) čempionu.
Lai nodrošinātu titulu, Antonelli svētdien sezonas 19. posmā pietika ar izcīnītu devīto vietu, taču viņš finišēja trešais. Uzvaru izcīnīja Makss Verstapens ("Red Bull"), bet otrais bija Lūiss Hamiltons ("Ferrari").
Antonelli par čempionu kļuvis 20 gadu un 68 dienu vecumā, ievērojami pārspējot iepriekšējo rekordistu vācieti Sebastianu Fetelu, kurš titulu 2010. gadā izcīnīja 23 gadu un 134 dienu vecumā.
Antonelli ir pirmais itāļu F-1 čempions kopš 1953. gada, kad meistarsacīkstēs uzvarēja Alberto Askāri.
Sacīksti no pirmās vietas sāka Hamiltons, taču cīņā ar savu komandas biedru Šarlu Leklēru, ne tikai piekāpās viņam, bet arī saslīdēja trasē. Uz otro vietu pakāpās Verstapens. Izmeklējot incidentu ar Leklēra dalību, Monako autosportistam tika piešķirts piecu sekunžu sods par izbraukšanu ārpus trases robežām, kas deva priekšrocību.
Pirmajam trijniekam sekoja Antonelli, bet aiz viņa bija komandas biedrs Džordžs Rasels, kuram savukārt bija piemērots desmit sekunžu sods par Izaka Hadžara ("Red Bull") izstumšanu ārpus trases.
Pitstopos paviesojoties visiem vadošajiem pilotiem, par līderi kļuva Verstapens, kuram sekoja Leklērs, Hamiltons un Antonelli. Sacīkstes 45. aplī, kad trasē bija drošības mašīna, Hamiltons otro reizi sacīkstē devās boksos pēc jaunām riepām un atgriezās aiz Antonelli. Uzreiz gan tika izkārti sarkanie karogi, jo Valteri Botasa avarējušā "Cadillac" spēkrata aizvešanai vajadzēja trasē doties evakuācijas tehnikai, kā arī bija nepieciešams atjaunot norobežojošās barjeras.
Pēc vairāk nekā pusstundu ilgas pauzes sacīkste atsākās no starta taisnes - pirmajā rindā bija Verstapens un Leklērs, kuram sekoja Hamiltons un Antonelli. Hamiltonam trešā vieta tika atjaunota, jo tajā viņš sāka apli pirms sacīkšu apturēšanas.
Verstapens startā līderpozīciju nosargāja, savukārt Hamiltons apsteidza Leklēru, kurš mazliet vēlāk piekāpās arī Antonelli. Sacīksti būtiski neietekmēja Oskara Piastri ("McLaren") sadursme ar Arvīdu Lindbladu (RB), kurš izlidoja no trases.
Pirmais trijnieks līdz finišam palika nemainīgs - Verstapens, Hamiltons un jaunais čempions Antonelli. Leklērs pēdējos apļos nosargāja ceturto vietu, tālāk bija Lando Noriss ("McLaren"), Rasels, Piastri, Franko Kolapinto ("Alpine"), devītais bija Liams Losons (RB), bet kā pēdējais pie punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").
Pēc 19 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 380 punkti, Verstapens guvis 261 punktu, Hamiltonam ir 259 punkti, Raselam - 250 punkti, Leklēram - 245 punkti, bet Norisam - 221 punkts.
Konstruktoru kausā "Mercedes" iekrājusi 630 punktus un tikpat kā nodrošinājusi titulu, otrā ar 504 punktiem ir "Ferrari", 380 punktus guvusi "Red Bull", bet 371 punktu - "McLaren".
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".
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"Mercedes" itāļu pilots Kimi Antonelli svētdien Mehiko kļuva par vēsturē jaunāko Pirmās formulas (F-1) čempionu.
Lai nodrošinātu titulu, Antonelli svētdien sezonas 19. posmā pietika ar izcīnītu devīto vietu, taču viņš finišēja trešais. Uzvaru izcīnīja Makss Verstapens ("Red Bull"), bet otrais bija Lūiss Hamiltons ("Ferrari").
Antonelli par čempionu kļuvis 20 gadu un 68 dienu vecumā, ievērojami pārspējot iepriekšējo rekordistu vācieti Sebastianu Fetelu, kurš titulu 2010. gadā izcīnīja 23 gadu un 134 dienu vecumā.
Antonelli ir pirmais itāļu F-1 čempions kopš 1953. gada, kad meistarsacīkstēs uzvarēja Alberto Askāri.
Sacīksti no pirmās vietas sāka Hamiltons, taču cīņā ar savu komandas biedru Šarlu Leklēru, ne tikai piekāpās viņam, bet arī saslīdēja trasē. Uz otro vietu pakāpās Verstapens. Izmeklējot incidentu ar Leklēra dalību, Monako autosportistam tika piešķirts piecu sekunžu sods par izbraukšanu ārpus trases robežām, kas deva priekšrocību.
Pirmajam trijniekam sekoja Antonelli, bet aiz viņa bija komandas biedrs Džordžs Rasels, kuram savukārt bija piemērots desmit sekunžu sods par Izaka Hadžara ("Red Bull") izstumšanu ārpus trases.
Pitstopos paviesojoties visiem vadošajiem pilotiem, par līderi kļuva Verstapens, kuram sekoja Leklērs, Hamiltons un Antonelli. Sacīkstes 45. aplī, kad trasē bija drošības mašīna, Hamiltons otro reizi sacīkstē devās boksos pēc jaunām riepām un atgriezās aiz Antonelli. Uzreiz gan tika izkārti sarkanie karogi, jo Valteri Botasa avarējušā "Cadillac" spēkrata aizvešanai vajadzēja trasē doties evakuācijas tehnikai, kā arī bija nepieciešams atjaunot norobežojošās barjeras.
Pēc vairāk nekā pusstundu ilgas pauzes sacīkste atsākās no starta taisnes - pirmajā rindā bija Verstapens un Leklērs, kuram sekoja Hamiltons un Antonelli. Hamiltonam trešā vieta tika atjaunota, jo tajā viņš sāka apli pirms sacīkšu apturēšanas.
Verstapens startā līderpozīciju nosargāja, savukārt Hamiltons apsteidza Leklēru, kurš mazliet vēlāk piekāpās arī Antonelli. Sacīksti būtiski neietekmēja Oskara Piastri ("McLaren") sadursme ar Arvīdu Lindbladu (RB), kurš izlidoja no trases.
Pirmais trijnieks līdz finišam palika nemainīgs - Verstapens, Hamiltons un jaunais čempions Antonelli. Leklērs pēdējos apļos nosargāja ceturto vietu, tālāk bija Lando Noriss ("McLaren"), Rasels, Piastri, Franko Kolapinto ("Alpine"), devītais bija Liams Losons (RB), bet kā pēdējais pie punkta tika Pjērs Gaslī ("Alpine").
Pēc 19 no 23 posmiem Antonelli kontā ir 380 punkti, Verstapens guvis 261 punktu, Hamiltonam ir 259 punkti, Raselam - 250 punkti, Leklēram - 245 punkti, bet Norisam - 221 punkts.
Konstruktoru kausā "Mercedes" iekrājusi 630 punktus un tikpat kā nodrošinājusi titulu, otrā ar 504 punktiem ir "Ferrari", 380 punktus guvusi "Red Bull", bet 371 punktu - "McLaren".
Pagājušajā sezonā pirmo reizi par pasaules čempionu kļuva Lando Noriss, bet otro sezonu pēc kārtas Konstruktoru kausā uzvaru svinēja "McLaren".
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