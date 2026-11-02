Pirms kredīta pieteikuma: kā pārbaudīt savu finanšu situāciju?

Lēmums aizņemties bieži tiek pieņemts tad, kad pirkums jau ir izvēlēts.
Taču pieteikums kredītam ir tikai viens solis. Pirms tā ir vērts paskatīties uz savu finanšu situāciju tikpat rūpīgi, kā to darīs kredīta devējs.
Tas ļauj saprast, vai aizņemties šobrīd ir pamatoti, un pasargā no nepatīkamiem pārsteigumiem, slēdzot līgumu.
Kā kredīta devējs vērtē pieteikumu?
Atbildīgs kredīta devējs pirms aizdevuma piešķiršanas izvērtē, vai persona spēs to atmaksāt.
Parasti tiek ņemti vērā:
● regulārie ienākumi un to stabilitāte;
● esošās kredītsaistības un to ikmēneša maksājumi;
● iepriekšējā kredītu atmaksas vēsture;
● apgādājamo skaits un citi regulārie izdevumi.
Ja šos jautājumus izvērtē jau iepriekš, ir vieglāk saprast, kāda summa un atmaksas termiņš ir piemēroti.
Visu esošo saistību apzināšana
Viena no biežākajām kļūdām ir neņemt vērā mazākos maksājumus.
Pirms jauna aizdevuma apsvēršanas nepieciešams uzskaitīt visas esošās saistības:
● citus kredītus un līzingu;
● izmantoto kredītkartes limitu;
● pirkumus uz nomaksu;
● regulāros maksājumus par abonementiem un pakalpojumiem.
Pēc visu saistību apzināšanas kopējā summa bieži izrādās lielāka, nekā šķiet ikdienā.
Ja kāds no šiem maksājumiem drīz beigsies, vērts atzīmēt arī to. Tas palīdzēs saprast, kā budžets veidosies pēc dažiem mēnešiem.
Pārbaudi savu kredītvēsturi
Informāciju par savām kredītsaistībām vari pārbaudīt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā.
Tajā ir iespējams pārliecināties, ka dati ir aktuāli un ka nav papildu saistību, kuras, iespējams, iepriekš aizmirstas vai uzskatītas par slēgtām.
Tāpat, ja kādreiz ir bijuši kavēti maksājumi, labāk par to zināt iepriekš, nevis pieteikuma izskatīšanas laikā.
Sagatavo precīzu informāciju par ienākumiem un izdevumiem
Pieteikumā būs jānorāda ienākumi, izdevumi un esošās saistības.
Jo precīzāki dati, jo atbilstošāks būs piedāvājums aktuālajai situācijai.
Piedāvājumu salīdzināšana
Pirms gala izvēles būtu nepieciešams salīdzināt vairākus piedāvājumus.
Viens no iespējamiem risinājumiem ir patēriņa kredīts.
Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
Salīdzinot pievērs uzmanību:
● gada procentu likmei jeb GPL;
● kopējai atmaksājamajai summai;
● līguma komisijai un citiem maksājumiem;
● atmaksas termiņam;
● pirmstermiņa atmaksas nosacījumiem.
Pirms līguma noslēgšanas kredīta devējam jāizsniedz Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa. Tajā galvenie nosacījumi ir apkopoti vienādā formātā, tāpēc dažādus piedāvājumus ir vieglāk salīdzināt.
Izvērtē, vai šis ir piemērots brīdis
Ja tuvākajā laikā ienākumi varētu mainīties, piemēram, gaidāma darba maiņa vai bērna kopšanas atvaļinājums, ir vērts to ņemt vērā jau tagad.
Tāpat noder pārliecināties, ka pēc jaunā maksājuma budžetā paliks rezerve neparedzētiem izdevumiem. Piemēram, drošības rezervei vajadzētu būt vismaz trīs līdz sešu algu apmērā.
Ja pirkums nav steidzams, dažu mēnešu atlikšana var dot laiku uzkrāt daļu summas un aizņemties mazāk.
Sagatavošanās palīdz pieņemt mierīgāku lēmumu
Sakārtota finanšu aina pirms kredīta pieteikuma ļauj skaidri redzēt savas iespējas: piemēram, cik var atļauties maksāt katru mēnesi, kādas saistības jau ir un kuri līguma nosacījumi ir svarīgākie. Tādējādi lēmums par aizņemšanos balstās faktos, nevis vienā pievilcīgā piedāvājumā.
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Lēmums aizņemties bieži tiek pieņemts tad, kad pirkums jau ir izvēlēts.
Taču pieteikums kredītam ir tikai viens solis. Pirms tā ir vērts paskatīties uz savu finanšu situāciju tikpat rūpīgi, kā to darīs kredīta devējs.
Tas ļauj saprast, vai aizņemties šobrīd ir pamatoti, un pasargā no nepatīkamiem pārsteigumiem, slēdzot līgumu.
Kā kredīta devējs vērtē pieteikumu?
Atbildīgs kredīta devējs pirms aizdevuma piešķiršanas izvērtē, vai persona spēs to atmaksāt.
Parasti tiek ņemti vērā:
● regulārie ienākumi un to stabilitāte;
● esošās kredītsaistības un to ikmēneša maksājumi;
● iepriekšējā kredītu atmaksas vēsture;
● apgādājamo skaits un citi regulārie izdevumi.
Ja šos jautājumus izvērtē jau iepriekš, ir vieglāk saprast, kāda summa un atmaksas termiņš ir piemēroti.
Visu esošo saistību apzināšana
Viena no biežākajām kļūdām ir neņemt vērā mazākos maksājumus.
Pirms jauna aizdevuma apsvēršanas nepieciešams uzskaitīt visas esošās saistības:
● citus kredītus un līzingu;
● izmantoto kredītkartes limitu;
● pirkumus uz nomaksu;
● regulāros maksājumus par abonementiem un pakalpojumiem.
Pēc visu saistību apzināšanas kopējā summa bieži izrādās lielāka, nekā šķiet ikdienā.
Ja kāds no šiem maksājumiem drīz beigsies, vērts atzīmēt arī to. Tas palīdzēs saprast, kā budžets veidosies pēc dažiem mēnešiem.
Pārbaudi savu kredītvēsturi
Informāciju par savām kredītsaistībām vari pārbaudīt Latvijas Bankas Kredītu reģistrā.
Tajā ir iespējams pārliecināties, ka dati ir aktuāli un ka nav papildu saistību, kuras, iespējams, iepriekš aizmirstas vai uzskatītas par slēgtām.
Tāpat, ja kādreiz ir bijuši kavēti maksājumi, labāk par to zināt iepriekš, nevis pieteikuma izskatīšanas laikā.
Sagatavo precīzu informāciju par ienākumiem un izdevumiem
Pieteikumā būs jānorāda ienākumi, izdevumi un esošās saistības.
Jo precīzāki dati, jo atbilstošāks būs piedāvājums aktuālajai situācijai.
Piedāvājumu salīdzināšana
Pirms gala izvēles būtu nepieciešams salīdzināt vairākus piedāvājumus.
Viens no iespējamiem risinājumiem ir patēriņa kredīts.
Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
Salīdzinot pievērs uzmanību:
● gada procentu likmei jeb GPL;
● kopējai atmaksājamajai summai;
● līguma komisijai un citiem maksājumiem;
● atmaksas termiņam;
● pirmstermiņa atmaksas nosacījumiem.
Pirms līguma noslēgšanas kredīta devējam jāizsniedz Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa. Tajā galvenie nosacījumi ir apkopoti vienādā formātā, tāpēc dažādus piedāvājumus ir vieglāk salīdzināt.
Izvērtē, vai šis ir piemērots brīdis
Ja tuvākajā laikā ienākumi varētu mainīties, piemēram, gaidāma darba maiņa vai bērna kopšanas atvaļinājums, ir vērts to ņemt vērā jau tagad.
Tāpat noder pārliecināties, ka pēc jaunā maksājuma budžetā paliks rezerve neparedzētiem izdevumiem. Piemēram, drošības rezervei vajadzētu būt vismaz trīs līdz sešu algu apmērā.
Ja pirkums nav steidzams, dažu mēnešu atlikšana var dot laiku uzkrāt daļu summas un aizņemties mazāk.
Sagatavošanās palīdz pieņemt mierīgāku lēmumu
Sakārtota finanšu aina pirms kredīta pieteikuma ļauj skaidri redzēt savas iespējas: piemēram, cik var atļauties maksāt katru mēnesi, kādas saistības jau ir un kuri līguma nosacījumi ir svarīgākie. Tādējādi lēmums par aizņemšanos balstās faktos, nevis vienā pievilcīgā piedāvājumā.
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