Lelde Dreimane iejūtas reperes Viņas tēlā un uz skatuves izpilda "Tēju ar karalieni"

Aktrisei Leldei Dreimanei šoreiz 360TV šova “Izklausies redzēts” pārvērtību izloze sagādājusi pavisam citādu izaicinājumu – viņai jāiejūtas reperes Viņas jeb Zelmas Jēgeres tēlā. Uz skatuves Lelde izpilda dziesmu “Tēja ar karalieni”, mēģinot atdarināt mākslinieces raksturīgo repošanas manieri, enerģiju un skatuves tēlu.
Ja iepriekšējos priekšnesumos Lelde pārtapusi par džeza leģendu Aino Bāliņu un pasaulslaveno dziedātāju Eimiju Vainhausu, šoreiz viņai jāmaina ne tikai vizuālais tēls, bet arī muzikālā pieeja. Reps prasa savu ritma izjūtu, precīzu vārdu plūdumu un pārliecinošu attieksmi, tāpēc šī pārvērtība aktrisei ir iespēja parādīt vēl kādu savu šķautni.
Viņas uzstāšanās centrā ir dziesma “Tēja ar karalieni” – skaņdarbs, kurā svarīga ir ne vien mūzika, bet arī izpildījuma raksturs. Lai pārliecinoši atveidotu Viņu, Leldei jāatrod līdzsvars starp oriģinālās mākslinieces manieri un pašas skatuves klātbūtni.
Vai Leldei Dreimanei izdevās pārliecinoši iejusties pašmāju reperes ādā un pārsteigt skatītājus ar savu repošanas prasmi? Skaties video!
VIDEO:
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Aktrisei Leldei Dreimanei šoreiz 360TV šova “Izklausies redzēts” pārvērtību izloze sagādājusi pavisam citādu izaicinājumu – viņai jāiejūtas reperes Viņas jeb Zelmas Jēgeres tēlā. Uz skatuves Lelde izpilda dziesmu “Tēja ar karalieni”, mēģinot atdarināt mākslinieces raksturīgo repošanas manieri, enerģiju un skatuves tēlu.
Ja iepriekšējos priekšnesumos Lelde pārtapusi par džeza leģendu Aino Bāliņu un pasaulslaveno dziedātāju Eimiju Vainhausu, šoreiz viņai jāmaina ne tikai vizuālais tēls, bet arī muzikālā pieeja. Reps prasa savu ritma izjūtu, precīzu vārdu plūdumu un pārliecinošu attieksmi, tāpēc šī pārvērtība aktrisei ir iespēja parādīt vēl kādu savu šķautni.
Viņas uzstāšanās centrā ir dziesma “Tēja ar karalieni” – skaņdarbs, kurā svarīga ir ne vien mūzika, bet arī izpildījuma raksturs. Lai pārliecinoši atveidotu Viņu, Leldei jāatrod līdzsvars starp oriģinālās mākslinieces manieri un pašas skatuves klātbūtni.
Vai Leldei Dreimanei izdevās pārliecinoši iejusties pašmāju reperes ādā un pārsteigt skatītājus ar savu repošanas prasmi? Skaties video!
VIDEO:
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