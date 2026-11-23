Batarāgu ģimenes māja Krāslavā Vienības ielā izceļas kā viena no retajām, kur saglabāti oriģinālie koka vārti. Mūsdienās tādi sastopami arvien mazāk, jo ērtības dēļ tiek pārbūvēti. Arī fasāde nav mainīta, atjaunoti koka logi, aplodas un slēģi. Vārdu sakot, saimnieki Valdis un Staņislava pret koka ēku izturas ar cieņu.
Namu apvij traģiskie Otrā pasaules kara notikumi, kad vācu okupācijas laikā arī Latvijā tika iznīcināti ebreji. Vienības ielas māju, kurā tagad dzīvo Batarāgu ģimene, savai meitai esot uzbūvējis turīgs ebreju tirgotājs, kuram Krāslavā piederējuši vairāki veikali. Vairāk nekā 800 Krāslavas ebreju kļuva par holokausta upuriem un tika nošauti, viņu vidū arī tirgotāja ģimene.