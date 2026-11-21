Gados jauns poļu vīrietis Mihals Oksinskis 7. novembrī Polijas pilsētā Krakovā sarīkoja teroraktu — senajā tirgus laukumā viņš nošāva sešus nejaušus garāmgājējus, vēl sešpadsmit tika ievainoti. Pirms šī nozieguma viņš paspēja nogalināt arī abus savus vecākus un dažus gadus jaunāko māsu.
Policistiem izdevās noziedznieku sašaut un aizturēt, dažas dienas vēlāk no gūtajiem ievainojumiem viņš mira kādā Krakovas slimnīcā.
Notiek izmeklēšana, tiek iztaujāti slepkavas radi un paziņas, pētīti šāvēja kontakti un interneta aktivitāte. Tikmēr medijos un sociālajos medijos lasāmas pavisam pretrunīgas spekulācijas. Daži raksta, ka Oksinskis esot "ultralabējais", cieši saistīts ar kādu prokrievisku, pret Ukrainu, ASV un NATO noskaņotu neonacistu grupu "Rodacy Kamraci".
Savukārt citi avoti apgalvo, ka terorists esot kreiso aktīvists, kurš "vicina varavīksnes karogu", "koķetē ar komunismu" un aicina uz Poliju migrantus. Tiec nu gudrs! Izskatās, ka slepkavas galvā notiekošo un viņa rīcības motīvus šoreiz spēs izskaidrot nevis sabiedrības pētnieki un politologi, bet gan psihiatri. Diemžēl jārēķinās, ka šādas lietas ik pa laikam var notikt pat garīgi veselīgā, tradicionālā sabiedrībā, kāda ir Polija.