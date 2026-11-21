Pēdējā maltītē pasniedz nepareizos makaronus
1995.gadā Tomasam Graso tika izpildīts nāvessods par to, ka viņš ar Ziemassvētku spuldzīšu virteni nožņaudza kādu 85 gadus vecu sievieti. Savā pēdējā maltītē viņš vēlējās baudīt tvaicētas gliemenes, konservētos makaronus "SpaghettiOs", kas atšķirībā no spageti ir vieglāk ēdami, pateicoties pastas O veida formai, pusi ķirbja pīrāga, kā arī zemenes ar putukrējumu. Diemžēl cietuma virtuves darbinieki līdz galam neizprata garā lūguma nianses un pieļāva vienu būtisku kļūdu. "Es nedabūju savus "SpaghettiOs", es dabūju spageti," savos pēdējos vārdos pauda sašutumu Graso. "Es vēlos, lai prese to zinātu."
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Pēdējā maltītē pasniedz nepareizos makaronus
1995.gadā Tomasam Graso tika izpildīts nāvessods par to, ka viņš ar Ziemassvētku spuldzīšu virteni nožņaudza kādu 85 gadus vecu sievieti. Savā pēdējā maltītē viņš vēlējās baudīt tvaicētas gliemenes, konservētos makaronus "SpaghettiOs", kas atšķirībā no spageti ir vieglāk ēdami, pateicoties pastas O veida formai, pusi ķirbja pīrāga, kā arī zemenes ar putukrējumu. Diemžēl cietuma virtuves darbinieki līdz galam neizprata garā lūguma nianses un pieļāva vienu būtisku kļūdu. "Es nedabūju savus "SpaghettiOs", es dabūju spageti," savos pēdējos vārdos pauda sašutumu Graso. "Es vēlos, lai prese to zinātu."
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- Gata Šļūkas karikatūru
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