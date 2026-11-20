360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Andrim Ērglim būs jāiejūtas īpašā lomā – viņš pārtapa par leģendāro latviešu trimdas dziedātāju Ilmāru Dzeni. Mūziķim bija jāatdarina ne tikai Dzeņa savdabīgā balss un dziedāšanas maniere, bet arī jānotver viņa priekšnesumiem raksturīgais vieglums un humors.
Andrim izvēlēta lustīgā dziesma “Es tik lādē”, kas noteikti prasīja gan muzikālu precizitāti, gan spēju atraisīties uz skatuves. Ilmārs Dzenis savulaik klausītāju atmiņā palicis ar savu īpašo izpildījuma stilu, tāpēc šis uzdevums nebija no vienkāršākajiem.
Vai Andris Ērglis spēja pārliecinoši iejusties leģendārā dziedātāja tēlā?
VIDEO:
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360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā Andrim Ērglim būs jāiejūtas īpašā lomā – viņš pārtapa par leģendāro latviešu trimdas dziedātāju Ilmāru Dzeni. Mūziķim bija jāatdarina ne tikai Dzeņa savdabīgā balss un dziedāšanas maniere, bet arī jānotver viņa priekšnesumiem raksturīgais vieglums un humors.
Andrim izvēlēta lustīgā dziesma “Es tik lādē”, kas noteikti prasīja gan muzikālu precizitāti, gan spēju atraisīties uz skatuves. Ilmārs Dzenis savulaik klausītāju atmiņā palicis ar savu īpašo izpildījuma stilu, tāpēc šis uzdevums nebija no vienkāršākajiem.
Vai Andris Ērglis spēja pārliecinoši iejusties leģendārā dziedātāja tēlā?
VIDEO:
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