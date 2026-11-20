Pēc februārī izdotā debijas albuma "Brīvību meklējot" un koncertiem bagātas vasaras pašmāju elektroniskās mūzikas duets "ELPO" nāk klajā ar jaunu singlu "Labākās dienas". Nostalģiskās deju mūzikas noskaņās ieturētais skaņdarbs ir vēstnesis dueta līdz šim vērienīgākajam solokoncertam, kas 2. aprīlī norisināsies koncertzālē "Palladium Rīga".
"Ar katru dziesmu turpinām eksperimentēt ar ELPO skanējumu. "Labākās dienas" aizved atpakaļ uz divtūkstošo gadu sākumu, kad elektroniskā deju mūzika un sentimentāli teksti saplūda eiforiskās sintezatoru skaņās," stāsta mūzikas producents un dueta dalībnieks Mārtiņš Makreckis, kurš rūpējies arī par ieraksta miksēšanu un māsterēšanu.
Jaunā singla pacilājošie deju ritmi kontrastē ar tā daudz personiskāko vēstījumu. Dziesmas tekstā uzrunāts tuvs cilvēks, kurš pazīst mūsu šaubas un neveiksmes, tomēr spēj saskatīt labo arī mūsu sliktākajās dienās. Šoreiz iedrošinājuma vārdi veltīti viņam pašam.
"Šī dziesma ir par tiem, kuri tic citiem un motivē apkārtējos piepildīt sapņus, bet paši aizmirst noticēt sev. Varbūt tāpēc, ka viņi izsmeļ visu savu enerģiju, neatstājot neko sev pašiem," stāsta dziesmas vārdu un mūzikas autore, dziedātāja Amanda Bašmakova.
Pēc šogad aizvadītās koncerttūres sešās Latvijas pilsētās ELPO 2. aprīlī pirmo reizi ar solokoncertu uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga". Koncerta programmā līdzās tādām klausītāju iecienītām dziesmām kā "Klusumā", "Blakus" un "Labākais laiks" iekļauti arī līdz šim nedzirdēti skaņdarbi. Biļetes pieejamas "Biļešu Serviss PLG" tīklā.
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Pēc februārī izdotā debijas albuma "Brīvību meklējot" un koncertiem bagātas vasaras pašmāju elektroniskās mūzikas duets "ELPO" nāk klajā ar jaunu singlu "Labākās dienas". Nostalģiskās deju mūzikas noskaņās ieturētais skaņdarbs ir vēstnesis dueta līdz šim vērienīgākajam solokoncertam, kas 2. aprīlī norisināsies koncertzālē "Palladium Rīga".
"Ar katru dziesmu turpinām eksperimentēt ar ELPO skanējumu. "Labākās dienas" aizved atpakaļ uz divtūkstošo gadu sākumu, kad elektroniskā deju mūzika un sentimentāli teksti saplūda eiforiskās sintezatoru skaņās," stāsta mūzikas producents un dueta dalībnieks Mārtiņš Makreckis, kurš rūpējies arī par ieraksta miksēšanu un māsterēšanu.
Jaunā singla pacilājošie deju ritmi kontrastē ar tā daudz personiskāko vēstījumu. Dziesmas tekstā uzrunāts tuvs cilvēks, kurš pazīst mūsu šaubas un neveiksmes, tomēr spēj saskatīt labo arī mūsu sliktākajās dienās. Šoreiz iedrošinājuma vārdi veltīti viņam pašam.
"Šī dziesma ir par tiem, kuri tic citiem un motivē apkārtējos piepildīt sapņus, bet paši aizmirst noticēt sev. Varbūt tāpēc, ka viņi izsmeļ visu savu enerģiju, neatstājot neko sev pašiem," stāsta dziesmas vārdu un mūzikas autore, dziedātāja Amanda Bašmakova.
Pēc šogad aizvadītās koncerttūres sešās Latvijas pilsētās ELPO 2. aprīlī pirmo reizi ar solokoncertu uzstāsies koncertzālē "Palladium Rīga". Koncerta programmā līdzās tādām klausītāju iecienītām dziesmām kā "Klusumā", "Blakus" un "Labākais laiks" iekļauti arī līdz šim nedzirdēti skaņdarbi. Biļetes pieejamas "Biļešu Serviss PLG" tīklā.
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