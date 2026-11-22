Elīnas Fūrmanes pārtapšana par austrāliešu popzvaigzni Kailiju Minogu 360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā izpelnījās īpašu žūrijas uzmanību. Mārtiņš Egliens atzina, ka šī esot viena no precīzākajām līdz šim redzētajām Elīnas pārvērtībām, taču Roberto Meloni uzmanību piesaistīja pavisam kas cits.
Pieaicinātais žūrijas loceklis neslēpa sajūsmu par dziedātājas vizuālo tēlu un, raksturojot viņas izskatu, izsaucās: “Tu kā izrotāta ķenguriene iznāci uz skatuves!” Roberto īpaši izcēla Elīnas kājas un ar interesi apvaicājās, vai dziedātāja pēdējā laikā daudz sportojusi. Elīna ar humoru atbildēja, ka viens no iemesliem esot arī uzturēšanās Amerikā, kur viss augot ātrāk.
Tomēr viņš neaizmirsa uzslavēt arī dziedājumu, atzīstot, ka Elīna uz skatuves izskatījusies lieliski un priekšnesumu nodziedājusi pārliecinoši.
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Elīnas Fūrmanes pārtapšana par austrāliešu popzvaigzni Kailiju Minogu 360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā izpelnījās īpašu žūrijas uzmanību. Mārtiņš Egliens atzina, ka šī esot viena no precīzākajām līdz šim redzētajām Elīnas pārvērtībām, taču Roberto Meloni uzmanību piesaistīja pavisam kas cits.
Pieaicinātais žūrijas loceklis neslēpa sajūsmu par dziedātājas vizuālo tēlu un, raksturojot viņas izskatu, izsaucās: “Tu kā izrotāta ķenguriene iznāci uz skatuves!” Roberto īpaši izcēla Elīnas kājas un ar interesi apvaicājās, vai dziedātāja pēdējā laikā daudz sportojusi. Elīna ar humoru atbildēja, ka viens no iemesliem esot arī uzturēšanās Amerikā, kur viss augot ātrāk.
Tomēr viņš neaizmirsa uzslavēt arī dziedājumu, atzīstot, ka Elīna uz skatuves izskatījusies lieliski un priekšnesumu nodziedājusi pārliecinoši.
VIDEO:
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