Dziedātāja Adriana Miglāne arī pēc rehabilitācijas joprojām izjūt vēlmi lietot alkoholu. Vislielāko atbalstu cīņā ar atkarību viņai sniedz mīļotais cilvēks, raksta žurnāls "Jauns & Privāts".
Miglāne šaubās, vai bez dzīvesbiedra atbalsta viņai izdotos atturēties no alkohola. Tieši viņš palīdzējis dziedātājai izkļūt no smaga dzīves posma. Vienlaikus viņa atzīst, ka arī draugam šajās attiecībās brīžiem nav bijis viegli, jo cīņa ar sevi vēl turpinās.
Par alkohola atkarību dziedātāja publiski pirmoreiz runāja pagājušā gada nogalē pēc šķiršanās no uzņēmēja Oļega Zabirko. Atkarības dēļ viņa mēnesi pavadīja rehabilitācijā Minesotas programmā, kurā būtiska vieta ir psihoterapijai un darbam ar sevi. Pēc Miglānes teiktā, rehabilitācija būtiski mainījusi gan viņas skatījumu uz dzīvi, gan pašu dzīvi.
Lai gan dzīvē daudz kas mainījies uz labo pusi, vēlme iedzert nav pazudusi. Miglāne stāsta, ka pie alkohola agrāk ķērusies gan lielāku, gan mazāku emocionālu satricinājumu brīžos.
Viņai šķiet, ka atkarība aizvien ir daļa no viņas dzīves, tāpēc dziedātāja joprojām ir ļoti piesardzīga, lai neatsāktu dzert.
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Dziedātāja Adriana Miglāne arī pēc rehabilitācijas joprojām izjūt vēlmi lietot alkoholu. Vislielāko atbalstu cīņā ar atkarību viņai sniedz mīļotais cilvēks, raksta žurnāls "Jauns & Privāts".
Miglāne šaubās, vai bez dzīvesbiedra atbalsta viņai izdotos atturēties no alkohola. Tieši viņš palīdzējis dziedātājai izkļūt no smaga dzīves posma. Vienlaikus viņa atzīst, ka arī draugam šajās attiecībās brīžiem nav bijis viegli, jo cīņa ar sevi vēl turpinās.
Par alkohola atkarību dziedātāja publiski pirmoreiz runāja pagājušā gada nogalē pēc šķiršanās no uzņēmēja Oļega Zabirko. Atkarības dēļ viņa mēnesi pavadīja rehabilitācijā Minesotas programmā, kurā būtiska vieta ir psihoterapijai un darbam ar sevi. Pēc Miglānes teiktā, rehabilitācija būtiski mainījusi gan viņas skatījumu uz dzīvi, gan pašu dzīvi.
Lai gan dzīvē daudz kas mainījies uz labo pusi, vēlme iedzert nav pazudusi. Miglāne stāsta, ka pie alkohola agrāk ķērusies gan lielāku, gan mazāku emocionālu satricinājumu brīžos.
Viņai šķiet, ka atkarība aizvien ir daļa no viņas dzīves, tāpēc dziedātāja joprojām ir ļoti piesardzīga, lai neatsāktu dzert.
Vairāk lasiet žurnālā "Jauns & Privāts".
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