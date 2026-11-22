Krievijas militāristi nekur nevar justies droši – svētdienas, 22. novembra, rītā Lībijā, Bengāzī ostā, noticis sprādziens uz agresorvalsts kara flotes korvetes “Merkurij”. Kuģis guvis smagus bojājumus un visticamāk ir pilnībā iznīcināts.
Militārais izdevums “Naval News” norāda, ka sprādzienam sekojis plašs ugunsgrēks. “BBC Verify” analizētie satelītattēli apstiprina, ka no rīta kuģis dega, bet vairākas stundas vēlāk uzņemtajos attēlos tas jau redzams daļēji nogrimis. Lībijas austrumu daļas valdība paziņojusi, ka sākotnējā izmeklēšana liecina par iespējamu dronu uzbrukumu.
Saskaņā ar Lībijas varasiestāžu sniegto informāciju, kuģis piestājis Bengāzī jūras spēku bāzē, lai papildinātu degvielas un pārtikas krājumus atceļā uz Krieviju. “Naval News” savukārt vēsta, ka “Merkurij” pēdējās dienās pavadīja Krievijas kuģu konvoju, kas pārvadā militārā eksporta kravas.
Lībijas amatpersonas ziņo, ka ostas infrastruktūra nav cietusi un ir atjaunota tās parastā darbība. Bojāgājušo nav, taču ir ievainotie, kuru skaits un pilsonība vēl tiek precizēta.
Krievijas militārā klātbūtne Lībijā ir ievērojami pieaugusi, pārveidojot šo Ziemeļāfrikas valsti par galveno Maskavas loģistikas un militāro operāciju centru Āfrikā. Pēc Bašara al Asada režīma gāšanas Sīrijā 2024. gada nogalē Krievija masveidā pārvietoja savu militāro personālu un smago bruņojumu no Sīrijas bāzēm uz Lībijas austrumiem un dienvidiem.
Pašlaik Lībijā ir izvietots aptuveni 1800 līdz 2000 Krievijas militārpersonu, tostarp par “Āfrikas korpusu” pārtapušais algotņu grupējums “Vagner”. Krievija cieši sadarbojas ar Lībijas austrumdaļas spēku komandieri Halifu Haftaru, vienlaikus uzturot kontaktus arī ar starptautiski atzīto valdību Tripolē.
Kopumā Maskavas rīcībā Lībijā ir vismaz sešas aviobāzes, un Krievija izmanto ostas valsts austrumos, lai pa jūru nogādātu smago tehniku un bruņojumu. Lībija ir kritiski svarīgs atspēriena punkts Krievijas spēku apgādei Mali, Burkinafaso, Nigērā, Centrālāfrikas Republikā un Sudānā.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Krievijas militāristi nekur nevar justies droši – svētdienas, 22. novembra, rītā Lībijā, Bengāzī ostā, noticis sprādziens uz agresorvalsts kara flotes korvetes “Merkurij”. Kuģis guvis smagus bojājumus un visticamāk ir pilnībā iznīcināts.
Militārais izdevums “Naval News” norāda, ka sprādzienam sekojis plašs ugunsgrēks. “BBC Verify” analizētie satelītattēli apstiprina, ka no rīta kuģis dega, bet vairākas stundas vēlāk uzņemtajos attēlos tas jau redzams daļēji nogrimis. Lībijas austrumu daļas valdība paziņojusi, ka sākotnējā izmeklēšana liecina par iespējamu dronu uzbrukumu.
Saskaņā ar Lībijas varasiestāžu sniegto informāciju, kuģis piestājis Bengāzī jūras spēku bāzē, lai papildinātu degvielas un pārtikas krājumus atceļā uz Krieviju. “Naval News” savukārt vēsta, ka “Merkurij” pēdējās dienās pavadīja Krievijas kuģu konvoju, kas pārvadā militārā eksporta kravas.
Lībijas amatpersonas ziņo, ka ostas infrastruktūra nav cietusi un ir atjaunota tās parastā darbība. Bojāgājušo nav, taču ir ievainotie, kuru skaits un pilsonība vēl tiek precizēta.
Krievijas militārā klātbūtne Lībijā ir ievērojami pieaugusi, pārveidojot šo Ziemeļāfrikas valsti par galveno Maskavas loģistikas un militāro operāciju centru Āfrikā. Pēc Bašara al Asada režīma gāšanas Sīrijā 2024. gada nogalē Krievija masveidā pārvietoja savu militāro personālu un smago bruņojumu no Sīrijas bāzēm uz Lībijas austrumiem un dienvidiem.
Pašlaik Lībijā ir izvietots aptuveni 1800 līdz 2000 Krievijas militārpersonu, tostarp par “Āfrikas korpusu” pārtapušais algotņu grupējums “Vagner”. Krievija cieši sadarbojas ar Lībijas austrumdaļas spēku komandieri Halifu Haftaru, vienlaikus uzturot kontaktus arī ar starptautiski atzīto valdību Tripolē.
Kopumā Maskavas rīcībā Lībijā ir vismaz sešas aviobāzes, un Krievija izmanto ostas valsts austrumos, lai pa jūru nogādātu smago tehniku un bruņojumu. Lībija ir kritiski svarīgs atspēriena punkts Krievijas spēku apgādei Mali, Burkinafaso, Nigērā, Centrālāfrikas Republikā un Sudānā.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu