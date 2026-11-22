Lai gan cīņā ar liekajiem kilogramiem Margarita Kolosova jau panākusi ievērojamu progresu, no liekās ādas vēdera lejasdaļā ar sportošanu vien atbrīvoties neizdodas. Tā dēvētā “ķengura soma” sagādā neērtības arī apģērba izvēlē, tāpēc 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita nolēmusi noskaidrot, vai plastiskā ķirurģija varētu palīdzēt.
Viņa devusies uz konsultāciju pie plastikas ķirurga Feldmaņa klīnikā, lai uzzinātu par iespējamajiem risinājumiem, operācijas riskiem un atlabšanas procesu. Īpaši svarīgi Margaritai bija saprast, cik ilgi pēc procedūras nāktos iztikt bez fiziski smagā darba.
“Man ir tā ķengura somiņa, saukšu viņu tā,” savu problēmzonu ar humoru raksturoja Margarita. Viņa ārstam pastāstīja, ka pēc vairākām grūtniecībām un ievērojamām svara izmaiņām vēdera āda vairs nav tik elastīga kā agrāk.
Ārsts paskaidroja, ka atkarībā no konkrētās situācijas iespējama gan vēdera plastika, gan tauku atsūkšana jeb 3D liposakcija, kā arī abu procedūru kombinācija. Margarita atzina, ka saruna radījusi pārliecību par speciālista profesionalitāti, taču piemērotākais risinājums vēl jāizvērtē.
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Lai gan cīņā ar liekajiem kilogramiem Margarita Kolosova jau panākusi ievērojamu progresu, no liekās ādas vēdera lejasdaļā ar sportošanu vien atbrīvoties neizdodas. Tā dēvētā “ķengura soma” sagādā neērtības arī apģērba izvēlē, tāpēc 360TV šovā “Slavenības. Bez filtra” Margarita nolēmusi noskaidrot, vai plastiskā ķirurģija varētu palīdzēt.
Viņa devusies uz konsultāciju pie plastikas ķirurga Feldmaņa klīnikā, lai uzzinātu par iespējamajiem risinājumiem, operācijas riskiem un atlabšanas procesu. Īpaši svarīgi Margaritai bija saprast, cik ilgi pēc procedūras nāktos iztikt bez fiziski smagā darba.
“Man ir tā ķengura somiņa, saukšu viņu tā,” savu problēmzonu ar humoru raksturoja Margarita. Viņa ārstam pastāstīja, ka pēc vairākām grūtniecībām un ievērojamām svara izmaiņām vēdera āda vairs nav tik elastīga kā agrāk.
Ārsts paskaidroja, ka atkarībā no konkrētās situācijas iespējama gan vēdera plastika, gan tauku atsūkšana jeb 3D liposakcija, kā arī abu procedūru kombinācija. Margarita atzina, ka saruna radījusi pārliecību par speciālista profesionalitāti, taču piemērotākais risinājums vēl jāizvērtē.
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