Vafeles ne vienmēr jāpasniedz ar ievārījumu vai citām saldām piedevām! Trīs bērnu mamma Loretta Bajarune 360TV raidījumā “Māmiņu klubs piedāvā – Mājas. Ģimene. Mēs” piedāvā izmēģināt sāļo spinātu vafeļu recepti, kurā zaļie spināti, rīvēts siers un aromātiskie pētersīļi piešķir vafelēm īpašu garšu.
Pasniegtas kopā ar dārzeņu pesto un iecienītākajām piedevām, tās būs lieliska izvēle gan brokastīm, gan nesteidzīgām pusdienām. Turklāt šī ir garda iespēja ikdienas ēdienkartē iekļaut vairāk zaļumu un pārsteigt visu ģimeni ar ko neierastāku.
Sastāvdaļas vafelēm:
- 200 g miltu
- Aptuveni 200 ml ūdens
- 1 tējk. cepamā pulvera
- Nedaudz olīveļļas
- Rīvēts siers pēc garšas
- Pētersīļi vai citi zaļumi
- Sāls un pipari
Piedevas pēc izvēles:
- Tomātu un bazilika dārzeņu pesto
- Biešu un mārrutku smēriņš
- Avokado
- Svaigi tomāti
- Plaucēta ola
- Apcepts bekons
Pagatavošana:
- Spinātus noskalo un aplej ar verdošu ūdeni. Pēc tam nokāš.
- Blenderī liek spinātus, olas, miltus, cepamo pulveri un olīveļļu. Pakāpeniski pievieno ūdeni, līdz iegūta viendabīga, vidēji bieza mīkla.
- Masu pārlej bļodā, iemaisa rīvētu sieru un sakapātus pētersīļus. Pēc garšas pievieno sāli un piparus.
- Uzkarsē vafeļu pannu un cep vafeles, līdz tās kļuvušas zeltainas un gatavas.
- Pasniedz ar izvēlētajām piedevām – piemēram, dārzeņu pesto, avokado, tomātiem un plaucētu olu vai biešu un mārrutku smēriņu ar apceptu bekonu.
VIDEO:
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Vafeles ne vienmēr jāpasniedz ar ievārījumu vai citām saldām piedevām! Trīs bērnu mamma Loretta Bajarune 360TV raidījumā “Māmiņu klubs piedāvā – Mājas. Ģimene. Mēs” piedāvā izmēģināt sāļo spinātu vafeļu recepti, kurā zaļie spināti, rīvēts siers un aromātiskie pētersīļi piešķir vafelēm īpašu garšu.
Pasniegtas kopā ar dārzeņu pesto un iecienītākajām piedevām, tās būs lieliska izvēle gan brokastīm, gan nesteidzīgām pusdienām. Turklāt šī ir garda iespēja ikdienas ēdienkartē iekļaut vairāk zaļumu un pārsteigt visu ģimeni ar ko neierastāku.
Sastāvdaļas vafelēm:
- 200 g miltu
- Aptuveni 200 ml ūdens
- 1 tējk. cepamā pulvera
- Nedaudz olīveļļas
- Rīvēts siers pēc garšas
- Pētersīļi vai citi zaļumi
- Sāls un pipari
Piedevas pēc izvēles:
- Tomātu un bazilika dārzeņu pesto
- Biešu un mārrutku smēriņš
- Avokado
- Svaigi tomāti
- Plaucēta ola
- Apcepts bekons
Pagatavošana:
- Spinātus noskalo un aplej ar verdošu ūdeni. Pēc tam nokāš.
- Blenderī liek spinātus, olas, miltus, cepamo pulveri un olīveļļu. Pakāpeniski pievieno ūdeni, līdz iegūta viendabīga, vidēji bieza mīkla.
- Masu pārlej bļodā, iemaisa rīvētu sieru un sakapātus pētersīļus. Pēc garšas pievieno sāli un piparus.
- Uzkarsē vafeļu pannu un cep vafeles, līdz tās kļuvušas zeltainas un gatavas.
- Pasniedz ar izvēlētajām piedevām – piemēram, dārzeņu pesto, avokado, tomātiem un plaucētu olu vai biešu un mārrutku smēriņu ar apceptu bekonu.
VIDEO:
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