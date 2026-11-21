Kad meklēju zinošus avotus, speciālistus Latvijā rakstam par dzintaru, sazinājos ar Nacionālo dabas muzeju. Un kā neliels pārsteigums nāca Marijas Perfurovas atbildes labā latviešu valodā — mūsu dzintarzeme kļuvusi par mājām šai jūras ģeoloģei no Ukrainas.
"Mani abi vecāki ir filologi, mamma — ukraiņu valodas, tētis franču valodas skolotājs. Bet mani vienmēr vairāk interesēja daba, skolas laikā patika ģeogrāfija un ķīmija. Tā pēc vidusskolas sāku studēt ģeoloģiju," sarunā ar "Latvijas Avīzi" teic Marija. "Man no bērnības patika augi un dzīvnieki, taču dzīvoju Ukrainas dienvidos, tur nav tāda daba kā Latvijā."
Bērnībā sapņoja par ziemeļiem
Marijas dzimtais ciems ir Rozivka Odesas apgabalā vēsturiskās Besarābijas dienvidos. Šeit ir izvērtusies lauksaimniecība, plešas gan kviešu druvas, gan vīnogu dārzi, gan slavenie saulespuķu lauki.
Kad 2022. gadā sākās Krievijas pilna mēroga karš pret Ukrainu, Marija studēja maģistrantūrā Odesas Nacionālajā universitātē un paralēli agronomiju vēl vienā Ukrainas augstskolā. Mācības pārgāja attālinātā režīmā, Marija nezināja, ko darīt, un kopā ar draudzeni devās nelielā ceļojumā, kas aizveda arī uz Lietuvu un Latviju. Pirms tam Marijai neesot bijusi doma par pārcelšanos uz Latviju, bet jau pirmie iespaidi likuši saprast, ka te var būt viņas vieta.