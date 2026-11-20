Lai nodrošinātu nepārtrauktu finansējumu dzīvojamā fonda atjaunošanai, tostarp — energoefektivitātes paaugstināšanai, valdībā apstiprināta jauna veida atbalsta programma. Tā paredz kompensēt procentu likmes daļu aizdevumam, kas izmantots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Jaunās "Atbalsta programmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās procentu likmes subsīdiju veidā" īstenošanai pieejamo finansējumu veido gan ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda finansējums (apmēram 14,4 milj. eiro, ko veido ap 12,2 milj. eiro ERAF finansējuma un 2,2 milj. eiro valsts budžeta finansējuma), gan atmaksātais finansējums par iepriekš īstenotajiem pasākumiem.
"Būtiskākā izmaiņa valdībā apstiprinātajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā ir valsts atbalsta veids. Līdzšinējā programmā iedzīvotāji pēc sekmīgas mājas atjaunošanas saņēma kapitāla atlaidi, kas vienā maksājumā dzēsa daļu no aizdevuma projekta realizācijai. Jaunajā programmā šīs kapitāla atlaides vietā būs aizdevuma procentu likmes subsīdija. Praktiski tas nozīmē, ka mājas atjaunošanai nepieciešamo aizdevumu izsniegs banka, "Altum" sniegs garantiju 80% apmērā, un pēc projekta sekmīgas pabeigšanas ar publisko finansējumu tiks samazināts iedzīvotāju aizdevuma procentu maksājumu slogs," skaidro AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Atkarībā no projekta veida procentu likmes subsīdija būs 1,6 līdz 2 procentpunkti. "Vispārējās māju atjaunošanas projektiem tā būs 1,6 procentpunkti, projektiem Latgales reģionā un vismaz trīs viena kvartāla māju projektiem 1,8 procentpunkti, savukārt projektiem, kuros izmantos rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus, divi procentpunkti.
Atbalstu varēs izmantot gan procentu maksājumu, gan aizdevuma pamatsummas maksājumu daļējai samazināšanai, un tas tiks izmaksāts reizi pusgadā visa aizdevuma atmaksas periodā.
Lai saņemtu atbalstu, projektam būs jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums, un projekts jāīsteno ne ilgāk kā 36 mēnešos. Procentu likmes subsīdija sāks darboties pēc tam, kad māja būs atjaunota un būs pārbaudīts, ka projektā paredzētie mērķi ir sasniegti," informē I. Vērzemniece, norādot, ka jaunā modeļa mērķis ir ar pieejamo publisko finansējumu atbalstīt plašāku māju loku un vienlaikus vairāk izmantot banku finansējumu. Jaunā programma būs pieejama no nākamā gada 4. janvāra.
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Lai nodrošinātu nepārtrauktu finansējumu dzīvojamā fonda atjaunošanai, tostarp — energoefektivitātes paaugstināšanai, valdībā apstiprināta jauna veida atbalsta programma. Tā paredz kompensēt procentu likmes daļu aizdevumam, kas izmantots daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai.
Jaunās "Atbalsta programmas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās procentu likmes subsīdiju veidā" īstenošanai pieejamo finansējumu veido gan ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda finansējums (apmēram 14,4 milj. eiro, ko veido ap 12,2 milj. eiro ERAF finansējuma un 2,2 milj. eiro valsts budžeta finansējuma), gan atmaksātais finansējums par iepriekš īstenotajiem pasākumiem.
"Būtiskākā izmaiņa valdībā apstiprinātajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā ir valsts atbalsta veids. Līdzšinējā programmā iedzīvotāji pēc sekmīgas mājas atjaunošanas saņēma kapitāla atlaidi, kas vienā maksājumā dzēsa daļu no aizdevuma projekta realizācijai. Jaunajā programmā šīs kapitāla atlaides vietā būs aizdevuma procentu likmes subsīdija. Praktiski tas nozīmē, ka mājas atjaunošanai nepieciešamo aizdevumu izsniegs banka, "Altum" sniegs garantiju 80% apmērā, un pēc projekta sekmīgas pabeigšanas ar publisko finansējumu tiks samazināts iedzīvotāju aizdevuma procentu maksājumu slogs," skaidro AS "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" Energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece.
Atkarībā no projekta veida procentu likmes subsīdija būs 1,6 līdz 2 procentpunkti. "Vispārējās māju atjaunošanas projektiem tā būs 1,6 procentpunkti, projektiem Latgales reģionā un vismaz trīs viena kvartāla māju projektiem 1,8 procentpunkti, savukārt projektiem, kuros izmantos rūpnieciski ražotus koka karkasa paneļus, divi procentpunkti.
Atbalstu varēs izmantot gan procentu maksājumu, gan aizdevuma pamatsummas maksājumu daļējai samazināšanai, un tas tiks izmaksāts reizi pusgadā visa aizdevuma atmaksas periodā.
Lai saņemtu atbalstu, projektam būs jāsasniedz vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums, un projekts jāīsteno ne ilgāk kā 36 mēnešos. Procentu likmes subsīdija sāks darboties pēc tam, kad māja būs atjaunota un būs pārbaudīts, ka projektā paredzētie mērķi ir sasniegti," informē I. Vērzemniece, norādot, ka jaunā modeļa mērķis ir ar pieejamo publisko finansējumu atbalstīt plašāku māju loku un vienlaikus vairāk izmantot banku finansējumu. Jaunā programma būs pieejama no nākamā gada 4. janvāra.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".