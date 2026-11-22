Leģendārā rokgrupa "LĪVI" turpina svinēt savu 50 gadu jubileju ar izpārdotiem koncertiem Rīgā, Liepājā un Slampē. Pēc diviem veiksmīgi aizvadītiem koncertiem Rīgas VEF Kultūras pilī grupa piektdien, 20. novembrī, uzstājās savā dzimtajā Liepājā. Taču ticis izsludināts papildkoncerts, kas notiks nākamā gada 7. maijā.
Līdztekus jubilejas koncertiem grupa pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas arī ar jaunu dziesmu un videoklipu. Jaunā singla "Vēstule no Dieva" mūzikas autors ir Ainars Virga, bet dziesmas vārdus sarakstījis Ainara ilggadējais radošais līdzgaitnieks Guntars Račs.
Dziesmas videoklipa režisore, operatore un montāžas autore ir Laura Rožkalne-Ozola.
Guntars Račs par dziesmas vēstījumu: "Dziesmas stāsts ir vienkāršs — laiks, kuru mēs izdzīvojam, ir mūsu dzīve. Neviens nav apsolījis, ka tajā viss būs skaisti un brīnišķīgi. Taču viena lieta ir skaidra — tu nedrīksti padoties, lai kas arī nenotiktu. Tāds ir arī vēstules no Dieva galvenais vēstījums."
Šobrīd grupas "LĪVI" sastāvā muzicē Ainars Virga (ģitāra), Jānis Buķelis (vokāls), Guntars Mucenieks (taustiņinstrumenti), Henrijs Mucenieks (ģitāra), Mārtiņš Burkevics (basģitāra) un ShimeRa (Ilvars Jansons, bungas).
Jaunā dziesma ierakstīta studijā "Wiktorijas skaņu ieraksti". Ierakstu un miksēšanu veicis Mārtiņš Burkevics.
Pagājušajā nedēļā klajā nāca grupas leģendārā albuma "Karogi" izdevums vinila platē. To iespējams iegādāties koncertu norises vietās vai pasūtot MicRec mājas lapas veikalā www.micrec.lv. Tur pieejamas vinila plates arī ar Ainara Virgas autogrāfu. https://ej.uz/livivinilsvirga .
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Leģendārā rokgrupa "LĪVI" turpina svinēt savu 50 gadu jubileju ar izpārdotiem koncertiem Rīgā, Liepājā un Slampē. Pēc diviem veiksmīgi aizvadītiem koncertiem Rīgas VEF Kultūras pilī grupa piektdien, 20. novembrī, uzstājās savā dzimtajā Liepājā. Taču ticis izsludināts papildkoncerts, kas notiks nākamā gada 7. maijā.
Līdztekus jubilejas koncertiem grupa pēc ilgāka pārtraukuma atgriežas arī ar jaunu dziesmu un videoklipu. Jaunā singla "Vēstule no Dieva" mūzikas autors ir Ainars Virga, bet dziesmas vārdus sarakstījis Ainara ilggadējais radošais līdzgaitnieks Guntars Račs.
Dziesmas videoklipa režisore, operatore un montāžas autore ir Laura Rožkalne-Ozola.
Guntars Račs par dziesmas vēstījumu: "Dziesmas stāsts ir vienkāršs — laiks, kuru mēs izdzīvojam, ir mūsu dzīve. Neviens nav apsolījis, ka tajā viss būs skaisti un brīnišķīgi. Taču viena lieta ir skaidra — tu nedrīksti padoties, lai kas arī nenotiktu. Tāds ir arī vēstules no Dieva galvenais vēstījums."
Šobrīd grupas "LĪVI" sastāvā muzicē Ainars Virga (ģitāra), Jānis Buķelis (vokāls), Guntars Mucenieks (taustiņinstrumenti), Henrijs Mucenieks (ģitāra), Mārtiņš Burkevics (basģitāra) un ShimeRa (Ilvars Jansons, bungas).
Jaunā dziesma ierakstīta studijā "Wiktorijas skaņu ieraksti". Ierakstu un miksēšanu veicis Mārtiņš Burkevics.
Pagājušajā nedēļā klajā nāca grupas leģendārā albuma "Karogi" izdevums vinila platē. To iespējams iegādāties koncertu norises vietās vai pasūtot MicRec mājas lapas veikalā www.micrec.lv. Tur pieejamas vinila plates arī ar Ainara Virgas autogrāfu. https://ej.uz/livivinilsvirga .
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