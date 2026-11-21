Latviešu mūziķis Daba 20. novembrī izdevis jaunu singlu "promised land" — enerģisku, ģitāru vadītu popdziesmu ar 2000. gadu sākuma britu poproka noskaņu. Dziesma tapusi sadarbībā ar poļu producentu TYNSKY, apvienojot lipīgas melodijas, dinamisku ritmu un viegli nostalģisku skanējumu.
Pirmajā klausīšanās reizē "promised land" šķiet kā bezrūpīgs aicinājums dejot, taču aiz dzīvespriecīgā skanējuma slēpjas personiskāks stāsts par attiecībām, emocionālu distanci un kompromisiem, kurus esam gatavi pieņemt mīlestības vārdā.
Dziesma vēsta par diviem cilvēkiem, kuri pasauli redz pavisam atšķirīgi. Kamēr viens jūtas savā elementā, atrodoties uzmanības centrā, mūzikas un cilvēku ielenkumā, otrs šajā vidē jūtas svešs, tomēr ir gatavs palikt otra cilvēka dēļ.
"Es gribēju radīt kaut ko tādu, kas no malas šķiet viegls un bezrūpīgs, bet zem virskārtas slēpj mazliet vairāk. Tā ir dziesma par situāciju, kurā tu īsti nejūties piederīgs, bet esi gatavs palikt kāda cita dēļ. Dažreiz vienkārši jāļauj otram dzīvot savā paradīzes versijā, pat ja tā nav tava," par dziesmas ideju stāsta Daba.
Sadarbība ar poļu producentu TYNSKY sākās Rīgā, starptautiskajā dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE", kur abi mūziķi iepazinās un kopš tā laika turpina kopīgi strādāt pie jaunas mūzikas. Interesanti, ka arī Daba pirmais koncerts ārpus Latvijas notika tieši Polijā — 2026. gada pavasarī Varšavā.
Ar "promised land" Daba turpina attīstīt savu muzikālo rokrakstu, pievēršoties enerģiskākam un melodiskākam popmūzikas skanējumam. Jaunajā singlā dzīvespriecīgas ģitāras un atmiņā paliekošs piedziedājums kontrastē ar nedaudz rūgteno dziesmas vēstījumu, saglabājot mūziķim raksturīgo emocionālo atklātību.
Daba ir latviešu mūziķis no Rīgas, kura daiļradē savijas popmūzika, alternatīvās mūzikas ietekmes un personiski stāsti. Apvienojot enerģiskas melodijas ar melanholiskām noskaņām, viņš savās dziesmās pievēršas attiecību, piederības un personīgās izaugsmes tēmām. 2026. gada pavasarī Daba aizvadīja savu pirmo koncertu ārpus Latvijas, uzstājoties Varšavā.
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Latviešu mūziķis Daba 20. novembrī izdevis jaunu singlu "promised land" — enerģisku, ģitāru vadītu popdziesmu ar 2000. gadu sākuma britu poproka noskaņu. Dziesma tapusi sadarbībā ar poļu producentu TYNSKY, apvienojot lipīgas melodijas, dinamisku ritmu un viegli nostalģisku skanējumu.
Pirmajā klausīšanās reizē "promised land" šķiet kā bezrūpīgs aicinājums dejot, taču aiz dzīvespriecīgā skanējuma slēpjas personiskāks stāsts par attiecībām, emocionālu distanci un kompromisiem, kurus esam gatavi pieņemt mīlestības vārdā.
Dziesma vēsta par diviem cilvēkiem, kuri pasauli redz pavisam atšķirīgi. Kamēr viens jūtas savā elementā, atrodoties uzmanības centrā, mūzikas un cilvēku ielenkumā, otrs šajā vidē jūtas svešs, tomēr ir gatavs palikt otra cilvēka dēļ.
"Es gribēju radīt kaut ko tādu, kas no malas šķiet viegls un bezrūpīgs, bet zem virskārtas slēpj mazliet vairāk. Tā ir dziesma par situāciju, kurā tu īsti nejūties piederīgs, bet esi gatavs palikt kāda cita dēļ. Dažreiz vienkārši jāļauj otram dzīvot savā paradīzes versijā, pat ja tā nav tava," par dziesmas ideju stāsta Daba.
Sadarbība ar poļu producentu TYNSKY sākās Rīgā, starptautiskajā dziesmu rakstīšanas nometnē "RIGaLIVE", kur abi mūziķi iepazinās un kopš tā laika turpina kopīgi strādāt pie jaunas mūzikas. Interesanti, ka arī Daba pirmais koncerts ārpus Latvijas notika tieši Polijā — 2026. gada pavasarī Varšavā.
Ar "promised land" Daba turpina attīstīt savu muzikālo rokrakstu, pievēršoties enerģiskākam un melodiskākam popmūzikas skanējumam. Jaunajā singlā dzīvespriecīgas ģitāras un atmiņā paliekošs piedziedājums kontrastē ar nedaudz rūgteno dziesmas vēstījumu, saglabājot mūziķim raksturīgo emocionālo atklātību.
Daba ir latviešu mūziķis no Rīgas, kura daiļradē savijas popmūzika, alternatīvās mūzikas ietekmes un personiski stāsti. Apvienojot enerģiskas melodijas ar melanholiskām noskaņām, viņš savās dziesmās pievēršas attiecību, piederības un personīgās izaugsmes tēmām. 2026. gada pavasarī Daba aizvadīja savu pirmo koncertu ārpus Latvijas, uzstājoties Varšavā.
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