15. Saeimas komisijas piektdien ievēlēja priekšsēdētājus, viņu vietniekus un sekretārus. Budžeta komisiju turpinās vadīt Aiva Vīksna (AS), par Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Juris Viļums (AS), bet Ārlietu komisiju vadīs Jānis Grasbergs (NA).
Nacionālās drošības komisija: Juris Viļums
Saeimas Nacionālās drošības komisija pirmajā sēdē par priekšsēdētāju ievēlēja Juri Viļumu (AS). Par viņu balsoja visi komisijas deputāti, izņemot Artūru Klēbahu (SV/AJ). Par priekšsēdētāja biedru ievēlēja Ainaru Latkovski (JV), bet par sekretāru — Edmundu Zivtiņu (LPV). Komisijā strādās arī Edvīns Šnore (NA) un Andris Šuvajevs (P).
Viļums par komisijas galveno prioritāti nosauca Latvijas un jo īpaši Latgales drošību. Komisija veic parlamentāro uzraudzību pār trim valsts drošības iestādēm un uzrauga drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu.
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15. Saeimas komisijas piektdien ievēlēja priekšsēdētājus, viņu vietniekus un sekretārus. Budžeta komisiju turpinās vadīt Aiva Vīksna (AS), par Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju ievēlēts Juris Viļums (AS), bet Ārlietu komisiju vadīs Jānis Grasbergs (NA).
Nacionālās drošības komisija: Juris Viļums
Saeimas Nacionālās drošības komisija pirmajā sēdē par priekšsēdētāju ievēlēja Juri Viļumu (AS). Par viņu balsoja visi komisijas deputāti, izņemot Artūru Klēbahu (SV/AJ). Par priekšsēdētāja biedru ievēlēja Ainaru Latkovski (JV), bet par sekretāru — Edmundu Zivtiņu (LPV). Komisijā strādās arī Edvīns Šnore (NA) un Andris Šuvajevs (P).
Viļums par komisijas galveno prioritāti nosauca Latvijas un jo īpaši Latgales drošību. Komisija veic parlamentāro uzraudzību pār trim valsts drošības iestādēm un uzrauga drošības vajadzībām piešķirto budžeta līdzekļu izlietojumu.
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