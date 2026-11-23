Šovakar, 20. novembrī, Jaunajā Rīgas teātrī (JRT) pirmizrāde zviedru kinorežisora un scenārista Ingmara Bergmana darba "Neuzticīgie" iestudējumam Jaunajā zālē. Ar šo izrādi šajā sezonā režisores ampluā JRT atgriežas Inga Ungure (Tropa). Galvenajā sieviešu lomā Agnese Budovska, kuru iepriekš zinājām kā Nacionālā teātra aktrisi un kuras jaunākā spilgtākā kino loma ir Dzintara Dreiberga filmā "TTT. Leģendas dzimšana". Tagad aktrise pirmo reizi spēlēs uz JRT skatuves.
Sava mūža nogali izcilais, pretrunīgais un mītiem apvītais zviedru kino un teātra ģēnijs pavadīja noslēgtībā Forē salā, kur tapa autobiogrāfiskais, vientulības un iztēles caurstrāvotais darbs "Neuzticīgie". Bergmans, kā jau visos savos darbos, izrakstīja pats sevi. Viņš spēlējās — rotaļīgi un reizē velnišķīgi. Scenārijs tika ekranizēts 2000. gadā, kad filmu "Neuzticīgie" uzņēma aktrise un režisore Līva Ulmane, ar kuru Bergmanu saistīja mīlestības stāsts un kopīgs bērns.