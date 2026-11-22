Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagasta kultūras pasākumu organizatore Ieva Kovaļova
Tagad gads teju pagājis, un nupat valsts svētkos Ievu Dienvidkurzemes novada pašvaldība godinājusi "par izcili organizētiem Nīcas pagasta svētkiem ar daudzveidīgām aktivitātēm, atsaucību un ieinteresētību Nīcas un Otaņķu pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves norisēs".
Laikam jau esmu uz pareizā ceļa, jo kultūras darbs ir izaicinošs un diezgan stresa pilns, bet vadīt divus kultūras namus — tas ir kaut kas," sarunā pasmaida Ieva, turpinot, ka tik drīzu novērtējumu gan vēl nejūtoties nopelnījusi, jo vienmēr liekoties, ka strādāt varētu vēl labāk un vairāk, bet vienlaikus — "no sirds esmu pateicīga, ka manu darbu ievēro". "Tas arī ir mans lielākais dzinulis šajā darbā — vārds "paldies".
Mana vēlme ir panākt, lai cilvēki kultūras namu uztvertu kā izklaides vietu, kurā var gan baudīt koncertus, gan kārtīgi izdejoties. Lai cilvēki jūt, ka šeit viņus tiešām gaida! Un nav nozīmes, cik jauns vai vecs ir nācējs, jo kultūras pasākumi tiek rīkoti visām vecuma grupām. Nu, kur vēl atradīsi šādu vietu, ja ne lauku kultūras namos! Esam lepni, ka pie mums bieži atbrauc pilsētas ciemiņi, kurus pārsteidz, cik pie mums ir mājīgi. Brauciet, nāciet, Nīcā un Otaņķos mēs jūs tik tiešām gaidām!"
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Dienvidkurzemes novada Nīcas un Otaņķu pagasta kultūras pasākumu organizatore Ieva Kovaļova
Tagad gads teju pagājis, un nupat valsts svētkos Ievu Dienvidkurzemes novada pašvaldība godinājusi "par izcili organizētiem Nīcas pagasta svētkiem ar daudzveidīgām aktivitātēm, atsaucību un ieinteresētību Nīcas un Otaņķu pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves norisēs".
Laikam jau esmu uz pareizā ceļa, jo kultūras darbs ir izaicinošs un diezgan stresa pilns, bet vadīt divus kultūras namus — tas ir kaut kas," sarunā pasmaida Ieva, turpinot, ka tik drīzu novērtējumu gan vēl nejūtoties nopelnījusi, jo vienmēr liekoties, ka strādāt varētu vēl labāk un vairāk, bet vienlaikus — "no sirds esmu pateicīga, ka manu darbu ievēro". "Tas arī ir mans lielākais dzinulis šajā darbā — vārds "paldies".
Mana vēlme ir panākt, lai cilvēki kultūras namu uztvertu kā izklaides vietu, kurā var gan baudīt koncertus, gan kārtīgi izdejoties. Lai cilvēki jūt, ka šeit viņus tiešām gaida! Un nav nozīmes, cik jauns vai vecs ir nācējs, jo kultūras pasākumi tiek rīkoti visām vecuma grupām. Nu, kur vēl atradīsi šādu vietu, ja ne lauku kultūras namos! Esam lepni, ka pie mums bieži atbrauc pilsētas ciemiņi, kurus pārsteidz, cik pie mums ir mājīgi. Brauciet, nāciet, Nīcā un Otaņķos mēs jūs tik tiešām gaidām!"
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