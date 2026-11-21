360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās pasaulslavenās popzvaigznes Teilores Sviftas tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt vienu no dziedātājas atpazīstamākajiem hitiem “Blank Space”, kurā netrūkst ne romantikas, ne greizsirdības, ne ironijas.
Šoreiz ar labu vokālu vien nepietika – Leldei bija jāparāda arī savas aktiermeistarības prasmes, lai uz skatuves atdzīvinātu dziesmas galvenās varones koķeto un mazliet trakulīgo raksturu. “Blank Space” pieprasa ne tikai muzikālu precizitāti, bet arī spēju pārliecinoši izspēlēt emociju gammu, kas padarījusi šo dziesmu tik īpašu.
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360TV šova “Izklausies redzēts” sestajā raidījumā aktrise Lelde Dreimane iejutās pasaulslavenās popzvaigznes Teilores Sviftas tēlā. Viņas uzdevums bija izpildīt vienu no dziedātājas atpazīstamākajiem hitiem “Blank Space”, kurā netrūkst ne romantikas, ne greizsirdības, ne ironijas.
Šoreiz ar labu vokālu vien nepietika – Leldei bija jāparāda arī savas aktiermeistarības prasmes, lai uz skatuves atdzīvinātu dziesmas galvenās varones koķeto un mazliet trakulīgo raksturu. “Blank Space” pieprasa ne tikai muzikālu precizitāti, bet arī spēju pārliecinoši izspēlēt emociju gammu, kas padarījusi šo dziesmu tik īpašu.
VIDEO:
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