Ne jau no visām slimībām iespējams izvairīties, taču otrā tipa cukura diabēts ir tieši tāds. Pārzinot tā dabu, bieži vien ar pavisam nelielām korekcijām savā dzīvesveidā iespējams to turēt drošā attālumā līdz pat sirmam vecumam.
Kritiska risku izvērtēšana
"Ikvienam vajadzētu padomāt par profilakses pasākumiem, īpaši cilvēkiem ar lieko svaru vai aptaukošanos, sevišķi ābolveida jeb abdominālo, kad tauki uzkrājas uz vēdera un ieskauj iekšējos orgānus (viscerālie tauki). Riska grupā ir arī tie, kuru pirmās pakāpes radinieki – māte, tēvs, māsa vai brālis – slimojuši ar otrā tipa cukura diabētu, grūtnieces ar gestācijas diabētu, jaunās māmiņas, kurām bērna svars pārsniedzis 4,1 kilogramu," iedzīvotāju grupas, kurām ir paaugstināts otrā tipa cukura diabēta risks, min "Mēness aptiekas" farmaceite Ērika Lārmane. Par savlaicīgu profilaksi der padomāt arī sēdoša darba darītājiem, ilgstošam stresam un miega traucējumiem pakļautajiem. Lai gan mūsdienās šī slimība tiek atklāta arvien jaunākiem cilvēkiem, zināms, ka iespēja saslimt ar šī tipa cukura diabētu strauji pieaug pēc 40 gadu vecuma. Insulīna rezistences un diabēta attīstības risks palielinās, ja ir paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts holesterīna līmenis vai citi tauku vielmaiņas traucējumi, kāda no sirds un asinsvadu slimībām, palielināts vidukļa apkārtmērs – vīriešiem lielāks par 102 cm, sievietēm – par 88 cm.