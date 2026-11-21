Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) veicis izmaiņas vadlīnijās, pēc kurām apmācību organizācijas iedzīvotājiem visā valstī māca pirmo palīdzību.
Kā informē NMPD galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola, vadlīnijas pārskata ne retāk kā reizi piecos gados, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, ekspertu viedokļiem un Eiropas Atdzīvināšanas padomes vadlīnijām.
Aktualizētajās vadlīnijās ir vairākas izmaiņas pirmās palīdzības sniedzēja rīcībā, piemēram, kādā secībā uzsākt palīdzības sniegšanu, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir izglābts pēc slīkšanas vai ir dzīvībai bīstama asiņošana, tostarp rūpnieciski ražota žņauga lietošana. Tāpat aktualizēta rīcība dažādu kritisku saslimšanu gadījumos — ja sākas krampji, ja ir pēkšņas sāpes krūtīs vai ir aizdomas par insultu u. c.
Tā kā publiskās vietās Latvijā arvien pieejamāki kļūst automātiskie ārējie defibrilatori (vienkāršotas ierīces, ar kuru palīdzību ikviens blakus esošais sirds apstāšanās gadījumā var rīkoties un palīdzēt glābt dzīvību), apmācību programmu vadlīnijās ir detalizēti vairāki nosacījumi to lietošanā. Būtisks jaunums turpmāk pirmās palīdzības apmācībās būs arī glābšanas ķēdītē iekļautais par komunikāciju un drošības pasākumiem pašnāvības domu gadījumos.
NMPD Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļas eksperts Miķelis Puķītis uzsver: "Katru dienu uz ārkārtas tālruni dienestā saņemam zvanus, kuros svarīga ir katra minūte un ir jārīkojas, kamēr mediķi steidz uz notikuma vietu. Mūsu pieredze rāda, ka visbiežāk pirmo palīdzību nākas sniegt saviem tuvākajiem — ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem. Ārkārtas tālruņa mediķi pa telefonu sniedz pirmās palīdzības padomus, sakot priekšā, kas darāms. Kopīgi ar vecākiem glābjam zīdaiņus, kuri aizrijas un nevar paelpot, bērnus, kuri tikko slīkuši, kolēģis kolēģim palīdz apturēt spēcīgu asiņošanu smagas traumas gadījumā, sieva savam vīram, dēls tēvam veic netiešo sirds masāžu. Tās visas ir reālas situācijas ikdienā. Lai tādās neapjuktu un varētu rīkoties, ir svarīgi katram mācīties pirmo palīdzību un regulāri to atkārtot. Glābt dzīvības varam kopā."
Inga Vītola informē, ka mūsu valstī pirmo palīdzību katru gadu apgūst aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, turklāt pēdējos gados esot vērojama pozitīva tendence — apmācīto skaits pieaug.
Obligāta pirmās palīdzības apmācība ir autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, dažādu profesiju pārstāvjiem (glābējiem, policistiem u. c.), taču NMPD aicina ikvienam neatlikt pirmās palīdzības prasmju apgūšanu, izvēlēties sev piemērotu apmācītājorganizāciju un pieteikties kursiem. Bet, ja pirmā palīdzība apgūta pirms vairāk nekā pieciem gadiem, ir vērts to atkārtot, lai atjaunotu zināšanas un praktiskās iemaņas.
Pirmā palīdzība ir tā, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz blakus esošie, tādēļ pamatprasmes ir īpaši svarīgas katram. Jo vairāk iedzīvotāju zina, ko darīt, prot un spēj rīkoties situācijās, kad nepieciešams sniegt pirmo palīdzību, jo drošāka un gatavāka arī rīcībai ārkārtas situācijās kļūst sabiedrība.
NMPD speciāliste informē, ka Latvijā ir 32 pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un 147 sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji. Ērtākais veids pieteikties kursiem ir e-pakalpojumā portālā "Latvija.lv", kur var apskatīt kursu norises vietas un tuvākos datumus. NMPD mājaslapā pieejams visu apmācītājorganizāciju saraksts ar kontaktinformāciju.
Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu un paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācību programmu aktualizētās vadlīnijas pieejamas NMPD tīmekļvietnē.
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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) veicis izmaiņas vadlīnijās, pēc kurām apmācību organizācijas iedzīvotājiem visā valstī māca pirmo palīdzību.
Kā informē NMPD galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Vītola, vadlīnijas pārskata ne retāk kā reizi piecos gados, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atzinumiem, ekspertu viedokļiem un Eiropas Atdzīvināšanas padomes vadlīnijām.
Aktualizētajās vadlīnijās ir vairākas izmaiņas pirmās palīdzības sniedzēja rīcībā, piemēram, kādā secībā uzsākt palīdzības sniegšanu, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir izglābts pēc slīkšanas vai ir dzīvībai bīstama asiņošana, tostarp rūpnieciski ražota žņauga lietošana. Tāpat aktualizēta rīcība dažādu kritisku saslimšanu gadījumos — ja sākas krampji, ja ir pēkšņas sāpes krūtīs vai ir aizdomas par insultu u. c.
Tā kā publiskās vietās Latvijā arvien pieejamāki kļūst automātiskie ārējie defibrilatori (vienkāršotas ierīces, ar kuru palīdzību ikviens blakus esošais sirds apstāšanās gadījumā var rīkoties un palīdzēt glābt dzīvību), apmācību programmu vadlīnijās ir detalizēti vairāki nosacījumi to lietošanā. Būtisks jaunums turpmāk pirmās palīdzības apmācībās būs arī glābšanas ķēdītē iekļautais par komunikāciju un drošības pasākumiem pašnāvības domu gadījumos.
NMPD Pirmās palīdzības apmācības sistēmas organizēšanas nodaļas eksperts Miķelis Puķītis uzsver: "Katru dienu uz ārkārtas tālruni dienestā saņemam zvanus, kuros svarīga ir katra minūte un ir jārīkojas, kamēr mediķi steidz uz notikuma vietu. Mūsu pieredze rāda, ka visbiežāk pirmo palīdzību nākas sniegt saviem tuvākajiem — ģimenes locekļiem, draugiem, kolēģiem. Ārkārtas tālruņa mediķi pa telefonu sniedz pirmās palīdzības padomus, sakot priekšā, kas darāms. Kopīgi ar vecākiem glābjam zīdaiņus, kuri aizrijas un nevar paelpot, bērnus, kuri tikko slīkuši, kolēģis kolēģim palīdz apturēt spēcīgu asiņošanu smagas traumas gadījumā, sieva savam vīram, dēls tēvam veic netiešo sirds masāžu. Tās visas ir reālas situācijas ikdienā. Lai tādās neapjuktu un varētu rīkoties, ir svarīgi katram mācīties pirmo palīdzību un regulāri to atkārtot. Glābt dzīvības varam kopā."
Inga Vītola informē, ka mūsu valstī pirmo palīdzību katru gadu apgūst aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, turklāt pēdējos gados esot vērojama pozitīva tendence — apmācīto skaits pieaug.
Obligāta pirmās palīdzības apmācība ir autovadītājiem, ieroču nēsātājiem, dažādu profesiju pārstāvjiem (glābējiem, policistiem u. c.), taču NMPD aicina ikvienam neatlikt pirmās palīdzības prasmju apgūšanu, izvēlēties sev piemērotu apmācītājorganizāciju un pieteikties kursiem. Bet, ja pirmā palīdzība apgūta pirms vairāk nekā pieciem gadiem, ir vērts to atkārtot, lai atjaunotu zināšanas un praktiskās iemaņas.
Pirmā palīdzība ir tā, ko cietušajam vai saslimušajam dzīvībai un veselībai kritiskā stāvoklī savu zināšanu un iespēju apjomā sniedz blakus esošie, tādēļ pamatprasmes ir īpaši svarīgas katram. Jo vairāk iedzīvotāju zina, ko darīt, prot un spēj rīkoties situācijās, kad nepieciešams sniegt pirmo palīdzību, jo drošāka un gatavāka arī rīcībai ārkārtas situācijās kļūst sabiedrība.
NMPD speciāliste informē, ka Latvijā ir 32 pirmās palīdzības apmācītājorganizācijas un 147 sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji. Ērtākais veids pieteikties kursiem ir e-pakalpojumā portālā "Latvija.lv", kur var apskatīt kursu norises vietas un tuvākos datumus. NMPD mājaslapā pieejams visu apmācītājorganizāciju saraksts ar kontaktinformāciju.
Pirmās palīdzības sniegšanas pamatzināšanu un paplašinātās pirmās palīdzības 40 stundu apmācību programmu aktualizētās vadlīnijas pieejamas NMPD tīmekļvietnē.
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