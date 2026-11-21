360TV šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar Andri Buli atklāj līdz šim mazāk zināmas detaļas par prezidenta darbu un svētku uzrunu tapšanu. Lai gan sabiedrība prezidentu ieradusi redzēt pārliecinātu un nosvērtu, aizkulisēs netrūkst arī pārdomu un raižu.
Sarunā Rinkēvičs neslēpj, ka valstī notiekošais un mainīgā drošības situācija viņam sagādā bažas. Viņš atzīst, ka sabiedrība no prezidenta nereti sagaida vairāk, nekā ļauj viņa amata pilnvaras. Tāpat prezidents skaidro, kāpēc svētku uzrunām jābūt īsām un kā tajās izcelt būtiskāko, nezaudējot skatītāju uzmanību.
Runājot par gatavošanos nozīmīgākajām uzstāšanās reizēm, Rinkēvičs atklāj arī savas komandas iesaisti un to, kā tiek veidots uzrunu saturs. “Kaut kādai rozīnītei tur ir jābūt,” viņš saka, norādot, ka svētku reizēs cilvēki negaida garus un sausus referātus.
Sarunas gaitā prezidents atklāj arī to, kā viņš pats pavadītu 18. novembri, ja nebūtu Valsts prezidenta amatā.
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360TV šova “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra” Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sarunā ar Andri Buli atklāj līdz šim mazāk zināmas detaļas par prezidenta darbu un svētku uzrunu tapšanu. Lai gan sabiedrība prezidentu ieradusi redzēt pārliecinātu un nosvērtu, aizkulisēs netrūkst arī pārdomu un raižu.
Sarunā Rinkēvičs neslēpj, ka valstī notiekošais un mainīgā drošības situācija viņam sagādā bažas. Viņš atzīst, ka sabiedrība no prezidenta nereti sagaida vairāk, nekā ļauj viņa amata pilnvaras. Tāpat prezidents skaidro, kāpēc svētku uzrunām jābūt īsām un kā tajās izcelt būtiskāko, nezaudējot skatītāju uzmanību.
Runājot par gatavošanos nozīmīgākajām uzstāšanās reizēm, Rinkēvičs atklāj arī savas komandas iesaisti un to, kā tiek veidots uzrunu saturs. “Kaut kādai rozīnītei tur ir jābūt,” viņš saka, norādot, ka svētku reizēs cilvēki negaida garus un sausus referātus.
Sarunas gaitā prezidents atklāj arī to, kā viņš pats pavadītu 18. novembri, ja nebūtu Valsts prezidenta amatā.
VIDEO:
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