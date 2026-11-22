"Kas liecina, ka sākusi attīstīties katarakta? Kādēļ tā rodas un vai vienmēr ir abās acīs? Kādi izmeklējumi jāveic, lai to atklātu?" jautā Melānija Ose Ventspilī.
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Biķernieki" Oftalmoloģijas klīnikas vadītāja, profesore Kristīne Baumane: "Parasti kataraktas attīstība saistīta ar novecošanās procesu, kura gaitā acs iekšējā dabīgā lēca pakāpeniski zaudē savu dzidrumu. Visbiežāk slimības attīstību veicina blakus slimības, it īpaši cukura diabēts, ar kuru slimojot, lēca var apduļķoties arī cilvēkiem darbspējīgā vecumā.
Arī pacientiem, kuriem bronhiālās astmas, sistēmisko autoimūno saslimšanu vai citu slimību dēļ regulāri jālieto kortikosteroīdu preparāti, tajā skaitā inhalatoru formā, vai kuriem veikta kāda acu operācija, piemēram, glaukomas ķirurģiska ārstēšana vai intravitreāla medikamentu ievadīšana (pacientiem ar mākulas deģenerāciju) risks saslimt ievērojami palielinās. Parasti katarakta ir abu acu slimība un attīstās tajās samērā simetriski. Izņēmums ir komplicētā katarakta, kuras attīstība saistīta ar acs traumu vai svešķermeņa radītu acs lēcas bojājumu.