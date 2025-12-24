Ziemassvētku vakarā, 24. decembrī, kanālā "TV3" nāks klajā īpaša raidījuma "Nav mana diena" epizode. Parasti šajā raidījumā divas sabiedrībā zināmas personības uz vienu dienu mainās vietām. Viņiem ir jāizdzīvo vienam otra darba diena un jāiejūtas otra ādā. Šajā vakarā raidījumā piedalīsies "TV3" šova "Balss maskā" uzvarētāja, šā gada "Supernovas" dalībniece, kā arī satura veidotāja Nansija Garkalne. Viņa iejutīsies citas ģimenes ādā tieši Ziemassvētku vakarā, kuru pati parasti nesvin. Sarunā par Ziemassvētku svinēšanu, dāvanām, sevis pārvarēšanu, dalību "Supernovā" un dziedāšanu. 

Tu piedalīsies raidījumā "Nav mana diena", kurā apmainies ar savu Ziemassvētku dienu, piedzīvojot svētkus ar citu ģimeni. Kā tu pati parasti svini Ziemassvētkus?

Nansija Garkalne: Man Ziemassvētki ir ļoti mīļi sirdī. Tie ir vieni no maniem mīļākajiem svētkiem gadā, kurus vienmēr ļoti gaidu. Kādreiz bērnībā man bija jauki un mīļi Ziemassvētki, bet vēlāk mainījās apstākļi. Dzīvē visādi notiek, ģimenes izjūk. Tad arī tie Ziemassvētki izjuka. Tomēr man ir palikuši atmiņā Ziemassvētki ar bērnības noskaņām. Pašlaik mēģinu pati radīt sev svētku vidi apkārt. Vispār man apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kuriem šie svētki nepatīk. Daudziem tie asociējas ar apgrūtinājumu un ciešanām, tāpēc man nav īsti, ar ko šajos priekos dalīties. Kopumā man šie Ziemassvētki pēdējos gados ir bijuši vientuļi un skumīgi. Es piekopju tradīciju izdekorēt māju, uzlikt eglīti. Pirmo Ziemassvētku vakaru parasti pasēžu divatā ar kādu. Otrajos Ziemassvētkos parasti braucu uz Kuldīgu satikt un apsveikt savu ģimeni. Kopumā man šie svētki ir bijuši visai bēdīgi un vientuļi, jo neviens apkārt tos negribēja svinēt. Es parasti tos svinu pati ar sevi un, ja izdodas, tad ar mazu kompāniju.

