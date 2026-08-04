Grupas "Musiqq" un dziedātājas Tikashas Sakamas, īstajā vārdā Nansijas Garkalnes, kopdarbs "Tu zini mani no galvas" šovasar kļuvis par vienu no Latvijas populārākajām dziesmām. Musiqq dalībnieks Emīls Balceris žurnālam "Kas Jauns" komentējis publiski izskanējušos minējumus par iespējamām attiecībām ar Garkalni.
Balceris skaidro, ka grupa līdz šim nav daudz sadarbojusies ar citiem māksliniekiem, tāpēc ar Maratu rūpīgi apsvēruši, kura balss vislabāk iederētos dziesmā. Izvēle kritusi par labu Nansijai Garkalnei, kura piekritusi uzreiz.
Pēc dziesmas videoklipa publicēšanas internetā izplatījās dažādas baumas par abu mākslinieku attiecībām, jo daļa klausītāju pieļāva, ka viņus vieno romantiskas jūtas.
Balceris norāda, ka par šādām runām pasmējies, uzsverot, ka cilvēki mēdz izdarīt visdažādākos pieņēmumus. Viņš arī paskaidro, ka videoklipa filmēšanas laikā klāt bija viņa sieva, tāpēc nekādi pārpratumi nevarēja rasties. Balceris uzsver, ka viņu ar Garkalni saista tikai draudzība.
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