Polijas prezidents pēc protestiem pie Konstitucionālā tribunāla aicina uz krīzes sarunām

Polijas prezidents Karols Navrockis pēc aizvadītās nakts protestiem Varšavā pie Konstitucionālā tribunāla ēkas aicināja parlamentā pārstāvētās partijas uz krīzes sarunām.
"Šajā naktī tika pieredzēts Polijas Republikas konstitucionālās kārtības pārkāpums un ar spēku tika pārņemta valsts konstitucionālā institūcija," Navrockis sacīja pie tribunāla ēkas.
Draudu dēļ, kas radušies Polijas iekšējai drošībai, nepieciešamas sarunas, lai "stabilizētu politisko situāciju un atjaunotu konstitucionālo kārtību", pauda prezidents.
Navrockis pameta tiesu ap plkst. 5 no rīta. Apspriedes plānotas sestdien.
Anna Korvina-Pjotrovska, viena no pieciem parlamenta ievēlētajiem tribunāla tiesnešiem, kuru amata zvērestu Navrockis atteicies pieņemt, piektdien uz mēnesi atstādināja no amata tribunāla prezidentu Bogdanu Svenčkovski un viņa vietnieku. Būdama tiesnese ar ilgāko darba stāžu, viņa pēc tam pati pārņēma tribunāla vadību.
Laikā no 2015. līdz 2023. gadam pie varas Polijā bija nacionāli konservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), kas tiesas sastāvu aizpildīja ar tiesnešiem, kurus uzskatīja par partijai lojāliem.
No pašreizējā parlamenta ievēlētajiem astoņiem tiesnešiem PiS nometnei tuvais Navrockis pieņēmis tikai triju amata zvērestu.
Svenčkovskis ir aizliedzis pārējiem pieciem izskatīt lietas.
Piektdienas vakarā teritorijā pie tiesas ēkas tika izvietota policija, pēc tam kad Korvina-Pjotrovska bija brīdinājusi par draudiem tiesnešu un darbinieku drošībai.
Pie tribunāla teritorijas līdzās žogam pulcējās protestētāji, un daži mēģināja ar spēku iekļūt tiesas teritorijā.
Navrockis, kas jau bija ceļā uz Senegālu, atgriezās Varšavā un devās uz tribunālu.
Video, ko publicējis Macejs Bereks, viens no tiesnešiem, kurus Navrockis neatzīst, redzams, kā prezidents izkļūst cauri cilvēku pūlim.
Bereks apgalvoja, ka Navrockis esot "fiziski uzbrucis" Korvinai-Pjotrovskai un citiem tiesnešiem. "Prezidents izvēlējās fiziskas konfrontācijas ceļu," viņš pauda.
Tieslietu ministrs Valdemārs Žureks, kas vienlaikus ir arī ģenerālprokurors, paziņoja, ka uz tribunālu ir nosūtīts prokurors.
"Ir nepieņemami, ka persona, kam ir imunitāte, ielaužas ēkā un uzbrūk tiesnešiem," viņš teica televīzijas kanālam TVN24.
"Tiesiskuma atjaunošana ir mūsu pienākums," platformā "X" norādīja premjerministrs Donalds Tusks, uzsverot, ka šis process "prasa izlēmīgu rīcību".
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Polijas prezidents Karols Navrockis pēc aizvadītās nakts protestiem Varšavā pie Konstitucionālā tribunāla ēkas aicināja parlamentā pārstāvētās partijas uz krīzes sarunām.
"Šajā naktī tika pieredzēts Polijas Republikas konstitucionālās kārtības pārkāpums un ar spēku tika pārņemta valsts konstitucionālā institūcija," Navrockis sacīja pie tribunāla ēkas.
Draudu dēļ, kas radušies Polijas iekšējai drošībai, nepieciešamas sarunas, lai "stabilizētu politisko situāciju un atjaunotu konstitucionālo kārtību", pauda prezidents.
Navrockis pameta tiesu ap plkst. 5 no rīta. Apspriedes plānotas sestdien.
Anna Korvina-Pjotrovska, viena no pieciem parlamenta ievēlētajiem tribunāla tiesnešiem, kuru amata zvērestu Navrockis atteicies pieņemt, piektdien uz mēnesi atstādināja no amata tribunāla prezidentu Bogdanu Svenčkovski un viņa vietnieku. Būdama tiesnese ar ilgāko darba stāžu, viņa pēc tam pati pārņēma tribunāla vadību.
Laikā no 2015. līdz 2023. gadam pie varas Polijā bija nacionāli konservatīvā partija "Likums un taisnīgums" (PiS), kas tiesas sastāvu aizpildīja ar tiesnešiem, kurus uzskatīja par partijai lojāliem.
No pašreizējā parlamenta ievēlētajiem astoņiem tiesnešiem PiS nometnei tuvais Navrockis pieņēmis tikai triju amata zvērestu.
Svenčkovskis ir aizliedzis pārējiem pieciem izskatīt lietas.
Piektdienas vakarā teritorijā pie tiesas ēkas tika izvietota policija, pēc tam kad Korvina-Pjotrovska bija brīdinājusi par draudiem tiesnešu un darbinieku drošībai.
Pie tribunāla teritorijas līdzās žogam pulcējās protestētāji, un daži mēģināja ar spēku iekļūt tiesas teritorijā.
Navrockis, kas jau bija ceļā uz Senegālu, atgriezās Varšavā un devās uz tribunālu.
Video, ko publicējis Macejs Bereks, viens no tiesnešiem, kurus Navrockis neatzīst, redzams, kā prezidents izkļūst cauri cilvēku pūlim.
Bereks apgalvoja, ka Navrockis esot "fiziski uzbrucis" Korvinai-Pjotrovskai un citiem tiesnešiem. "Prezidents izvēlējās fiziskas konfrontācijas ceļu," viņš pauda.
Tieslietu ministrs Valdemārs Žureks, kas vienlaikus ir arī ģenerālprokurors, paziņoja, ka uz tribunālu ir nosūtīts prokurors.
"Ir nepieņemami, ka persona, kam ir imunitāte, ielaužas ēkā un uzbrūk tiesnešiem," viņš teica televīzijas kanālam TVN24.
"Tiesiskuma atjaunošana ir mūsu pienākums," platformā "X" norādīja premjerministrs Donalds Tusks, uzsverot, ka šis process "prasa izlēmīgu rīcību".
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