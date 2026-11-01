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Mieriņa pēc darba Saeimā tuvāko laiku plāno veltīt ģimenei

LETA
/
Latvijas Mediji
2026. gada 01. novembris, 14:12
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2026. gada 01. novembris, 14:12
Daiga Mieriņa.
Daiga Mieriņa.
Foto: Paula Čurkste/LETA

Aizejošās 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) tuvāko laiku plāno veltīt ģimenei, savukārt lēmumi par turpmāko politisko darbību būšot atkarīgi no janvārī gaidāmā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) kongresa.

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"Pagaidām varu komentēt tikai tuvāko nākotni, kas būs veltīta ģimenei - vīram, bērniem un mazbērniem," sacīja politiķe, komentējot savus nākotnes plānus pēc tam, kad ZZS nav izdevies iekļūt 15. Saeimā.

Mieriņa norādīja, ka jautājumā par turpmāko politisko darbību vēl nav pieņemti galīgi lēmumi.

"Kas attiecas uz politisko darbību un ZZS, janvārī gaidāms partijas kongress, un tas būs noteicošais faktors turpmāko lēmumu pieņemšanā,"

uzsvēra politiķe.

Kā ziņots, nākamnedēļ uz pirmo sēdi sanāks 15. Saeima, kurā balsu ieguva "Apvienotais saraksts" (AS), kas parlamentā saņems 41 deputāta mandātu.

Savukārt ZZS vēlēšanās ieguva 4,4% balsu, nepārvarot 5% barjeru un tādējādi neiekļūstot 15. Saeimā. Vienlaikus politiskais spēks pārsniedza 2% slieksni, kas ļauj pretendēt uz valsts budžeta finansējumu.

Mieriņa 14. Saeimu vadīja kopš 2023. gada septembra, kad parlamenta priekšsēdētājas amatā nomainīja Edvardu Smiltēnu (AS).

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Zaļo un zemnieku savienības 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu sagaidīšans pasākumā "Islande Hotel Riga" telpās.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Zaļo un zemnieku savienības 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu sagaidīšans pasākumā "Islande Hotel Riga" telpās.
Foto: Paula Čurkste/LETA

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Tēma
Politiķi Saeima
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Aizejošās 14. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) tuvāko laiku plāno veltīt ģimenei, savukārt lēmumi par turpmāko politisko darbību būšot atkarīgi no janvārī gaidāmā Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) kongresa.

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"Pagaidām varu komentēt tikai tuvāko nākotni, kas būs veltīta ģimenei - vīram, bērniem un mazbērniem," sacīja politiķe, komentējot savus nākotnes plānus pēc tam, kad ZZS nav izdevies iekļūt 15. Saeimā.

Mieriņa norādīja, ka jautājumā par turpmāko politisko darbību vēl nav pieņemti galīgi lēmumi.

"Kas attiecas uz politisko darbību un ZZS, janvārī gaidāms partijas kongress, un tas būs noteicošais faktors turpmāko lēmumu pieņemšanā,"

uzsvēra politiķe.

Kā ziņots, nākamnedēļ uz pirmo sēdi sanāks 15. Saeima, kurā balsu ieguva "Apvienotais saraksts" (AS), kas parlamentā saņems 41 deputāta mandātu.

Savukārt ZZS vēlēšanās ieguva 4,4% balsu, nepārvarot 5% barjeru un tādējādi neiekļūstot 15. Saeimā. Vienlaikus politiskais spēks pārsniedza 2% slieksni, kas ļauj pretendēt uz valsts budžeta finansējumu.

Mieriņa 14. Saeimu vadīja kopš 2023. gada septembra, kad parlamenta priekšsēdētājas amatā nomainīja Edvardu Smiltēnu (AS).

Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Zaļo un zemnieku savienības 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu sagaidīšans pasākumā "Islande Hotel Riga" telpās.
Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa Zaļo un zemnieku savienības 15. Saeimas vēlēšanu rezultātu sagaidīšans pasākumā "Islande Hotel Riga" telpās.
Foto: Paula Čurkste/LETA

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Tēma
Politiķi Saeima
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