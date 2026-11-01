"Mākslinieks ir vai nu debils, vai romantisks, vai abi!" Ralfs Eilands atklāj savu būtību

Mūziķis Ralfs Eilands 360TV lielšovā “Izklausies redzēts” pārtapis par Intaru Busuli, un šķiet, ka iejūtoties kolēģa tēlā, viņš nav izkāpis no lomas pat pēc priekšnesuma beigām. Sarunā ar portālu 1188.lv Ralfs atklāja, kas bijis sarežģītākais šajā pārvērtībā, un ar savu atbildi vēlreiz apliecināja, cik ļoti viņam izdevies noķert Busuļa manieri.
Vaicāts par lielāko izaicinājumu, pārvēršoties par Busuli, Ralfs Eilands atzina, ka grūtākais bijis saglabāt nopietnību, atveidojot dziedātāja romantisko un emocionālo pusi. Viņam bijis jānoturas, lai pašam nesāktu nākt smiekli.
Taču runājot par romantiku, Eilands neslēpa arī savu raksturu. “Protams, jebkurš mākslinieks ir vai nu debils, vai nu romantisks, vai nu abi. Es esmu abi divi,” viņš atzina.
Intervijas laikā Ralfs turpināja spēlēties ar Busuļa tēlu, un, kad viņam jautāja par harizmas galveno sastāvdaļu, atbilde bija lakoniska: “Nemīzt.”
Šķiet, Ralfam pašam tas ir izdevies tik labi, ka Intara Busuļa manieres viņu nepamet pat intervijas laikā!
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Mūziķis Ralfs Eilands 360TV lielšovā “Izklausies redzēts” pārtapis par Intaru Busuli, un šķiet, ka iejūtoties kolēģa tēlā, viņš nav izkāpis no lomas pat pēc priekšnesuma beigām. Sarunā ar portālu 1188.lv Ralfs atklāja, kas bijis sarežģītākais šajā pārvērtībā, un ar savu atbildi vēlreiz apliecināja, cik ļoti viņam izdevies noķert Busuļa manieri.
Vaicāts par lielāko izaicinājumu, pārvēršoties par Busuli, Ralfs Eilands atzina, ka grūtākais bijis saglabāt nopietnību, atveidojot dziedātāja romantisko un emocionālo pusi. Viņam bijis jānoturas, lai pašam nesāktu nākt smiekli.
Taču runājot par romantiku, Eilands neslēpa arī savu raksturu. “Protams, jebkurš mākslinieks ir vai nu debils, vai nu romantisks, vai nu abi. Es esmu abi divi,” viņš atzina.
Intervijas laikā Ralfs turpināja spēlēties ar Busuļa tēlu, un, kad viņam jautāja par harizmas galveno sastāvdaļu, atbilde bija lakoniska: “Nemīzt.”
Šķiet, Ralfam pašam tas ir izdevies tik labi, ka Intara Busuļa manieres viņu nepamet pat intervijas laikā!
VIDEO:
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