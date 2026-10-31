Divi līķi, nolaupītas līgavas un pazudis ģenerālis — iznācis Daces Judinas jaunais detektīvs

Izdevniecībā “Latvijas Mediji” klajā nācis Daces Judinas romāns “Atpakaļceļa nav” — sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” 25. grāmata. Šoreiz izmeklētāju ierasto darbu sarežģī gan komandas šķelšanās, gan kiberuzbrukums, bet kāzu diena pārvēršas pazudušu cilvēku meklēšanā.
Pēc baisajiem notikumiem Austrijā ģenerāļa Basa komanda sašķeļas: Anna un Miks atgriežas Latvijā, savukārt pārējie izsaka Basam neuzticību. Tikmēr Pūču māja piedzīvo kiberuzbrukumu — pazūd sakari un elektrība, tiek nobloķētas visas izejas. Vienīgā iespēja nokļūt pēc palīdzības ir pazemes eja zem Melnupes.
Nākamajā dienā Mežmuižas dīķī atrod miljonāra Zvaigznes automašīnu ar diviem līķiem. Izmeklēšanas vadītāja Jura Grīšļa aizdomas krīt uz Annu un Miku.
Taču ar to sarežģījumi nebeidzas. Viktora un Undīnes, Jura un Monikas dubultkāzu dienā īsi pirms ceremonijas tiek nolaupītas abas līgavas. Savukārt ģenerālis Bass, kurš dodas uz kāzām, bez pēdām pazūd lidostā.
Izdevējs romānu raksturo kā mūsdienu ironisko detektīvu ar īpaši spraigu darbību. Līdzās noziegumu izmeklēšanai tajā uzmanība pievērsta uzticībai, aizvainojumam un manipulācijām.
Viena no grāmatas atsauksmju autorēm, vebdizainere Agnese Tauriņa, to vērtē kā vienu no intensīvākajiem sērijas darbiem. Viņa izceļ autores parādīto saikni starp nenovērtētības sajūtu, skaudību un vēlmi par katru cenu atgūt sev šķietami pienākošos. Savukārt ārste Lāsma Četverga uzsver daudzslāņaino sižetu, kurā mūsdienu problēmas savijas ar romantiku un detektīva spriedzi.
Dace Judina ir rakstniece, žurnāliste, publiciste, redaktore un režisore. Kopš deviņdesmitajiem gadiem viņa darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Autores interešu lokā ir arī kriminālistika, tehnoloģijas un dzimtu vēstures izpēte.
Romāna “Atpakaļceļa nav” apjoms ir 328 lappuses, grāmatas mākslinieks — Arturs Nīmanis.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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Izdevniecībā “Latvijas Mediji” klajā nācis Daces Judinas romāns “Atpakaļceļa nav” — sērijas “Izmeklē Anna Elizabete” 25. grāmata. Šoreiz izmeklētāju ierasto darbu sarežģī gan komandas šķelšanās, gan kiberuzbrukums, bet kāzu diena pārvēršas pazudušu cilvēku meklēšanā.
Pēc baisajiem notikumiem Austrijā ģenerāļa Basa komanda sašķeļas: Anna un Miks atgriežas Latvijā, savukārt pārējie izsaka Basam neuzticību. Tikmēr Pūču māja piedzīvo kiberuzbrukumu — pazūd sakari un elektrība, tiek nobloķētas visas izejas. Vienīgā iespēja nokļūt pēc palīdzības ir pazemes eja zem Melnupes.
Nākamajā dienā Mežmuižas dīķī atrod miljonāra Zvaigznes automašīnu ar diviem līķiem. Izmeklēšanas vadītāja Jura Grīšļa aizdomas krīt uz Annu un Miku.
Taču ar to sarežģījumi nebeidzas. Viktora un Undīnes, Jura un Monikas dubultkāzu dienā īsi pirms ceremonijas tiek nolaupītas abas līgavas. Savukārt ģenerālis Bass, kurš dodas uz kāzām, bez pēdām pazūd lidostā.
Izdevējs romānu raksturo kā mūsdienu ironisko detektīvu ar īpaši spraigu darbību. Līdzās noziegumu izmeklēšanai tajā uzmanība pievērsta uzticībai, aizvainojumam un manipulācijām.
Viena no grāmatas atsauksmju autorēm, vebdizainere Agnese Tauriņa, to vērtē kā vienu no intensīvākajiem sērijas darbiem. Viņa izceļ autores parādīto saikni starp nenovērtētības sajūtu, skaudību un vēlmi par katru cenu atgūt sev šķietami pienākošos. Savukārt ārste Lāsma Četverga uzsver daudzslāņaino sižetu, kurā mūsdienu problēmas savijas ar romantiku un detektīva spriedzi.
Dace Judina ir rakstniece, žurnāliste, publiciste, redaktore un režisore. Kopš deviņdesmitajiem gadiem viņa darbojas presē, sabiedrisko attiecību un pasākumu jomā. Autores interešu lokā ir arī kriminālistika, tehnoloģijas un dzimtu vēstures izpēte.
Romāna “Atpakaļceļa nav” apjoms ir 328 lappuses, grāmatas mākslinieks — Arturs Nīmanis.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
Jaunākās grāmatas meklē izdevniecības veikalā šeit.
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