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#pensionāri

Top 5 mīti par pensiju 3. līmeni

LASI.LV
/
Latvijas Mediji
2026. gada 01. novembris, 12:16
Pensija.
Lai gan finanšu eksperti rekomendē izmantot pensiju 3. līmeni, lai sāktu veidot uzkrājumus, un arī interese par uzkrājumiem pēdējos gados ir augusi, dažkārt iedzīvotājiem trūkst skaidrības par tā elastību un iemaksu iespējām. Nereti valda priekšstats, ka šis risinājums ir sarežģīts un piemērots tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri drīz to varēs izņemt, tāpēc uzkrājumu veidošana var tikt nepamatoti atlikta. Luminor aktīvu pārvaldīšanas un pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš kliedē izplatītākos mītus un sniedz skaidrību par pensiju 3. līmeņa priekšrocībām.
Pensija.
Foto: Publicitātes
1/5
Mīts: Iemaksu apmērs ir noteikts un nemainīgs

Mīts: Pensiju 3. līmenis nav aktuāls karjeras sākumā

Uzkrājumi.
Uzkrājumi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Brīvprātīgi uzkrājumi pensijai nav aktuāli tikai tiem cilvēkiem, kuriem tuvojas pensijas vecums, tieši otrādi. Vislielāko ieguvumu no pensiju 3. līmeņa gūst tieši tie, kuri sāk veikt iemaksas jau savas profesionālās dzīves sākumā, jo viņu rīcībā ir būtiskākais resurss – laiks. Salikto procentu darbība ļauj sasniegt augstākus rezultātus tieši tad, ja ieguldīšana tiek sākta agri, un šīs iemaksas papildina arī iespēja saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ko var novirzīt atpakaļ uzkrājumam. Pensiju plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ilgtermiņā nodrošina augstāku potenciālo atdevi, tāpēc pensiju 3. līmenis ir piemērots ikvienam, kurš vēlas savlaicīgi veidot stabilu kapitālu nākotnei.

1/5
Mīts: Iemaksu apmērs ir noteikts un nemainīgs

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1/5
Mīts: Iemaksu apmērs ir noteikts un nemainīgs

Mīts: Pensiju 3. līmenis nav aktuāls karjeras sākumā

Uzkrājumi.
Uzkrājumi.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Brīvprātīgi uzkrājumi pensijai nav aktuāli tikai tiem cilvēkiem, kuriem tuvojas pensijas vecums, tieši otrādi. Vislielāko ieguvumu no pensiju 3. līmeņa gūst tieši tie, kuri sāk veikt iemaksas jau savas profesionālās dzīves sākumā, jo viņu rīcībā ir būtiskākais resurss – laiks. Salikto procentu darbība ļauj sasniegt augstākus rezultātus tieši tad, ja ieguldīšana tiek sākta agri, un šīs iemaksas papildina arī iespēja saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ko var novirzīt atpakaļ uzkrājumam. Pensiju plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ilgtermiņā nodrošina augstāku potenciālo atdevi, tāpēc pensiju 3. līmenis ir piemērots ikvienam, kurš vēlas savlaicīgi veidot stabilu kapitālu nākotnei.

1/5
Mīts: Iemaksu apmērs ir noteikts un nemainīgs

Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu. 

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#pensionāri
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