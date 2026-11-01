Top 5 mīti par pensiju 3. līmeni

Mīts: Pensiju 3. līmenis nav aktuāls karjeras sākumā
Brīvprātīgi uzkrājumi pensijai nav aktuāli tikai tiem cilvēkiem, kuriem tuvojas pensijas vecums, tieši otrādi. Vislielāko ieguvumu no pensiju 3. līmeņa gūst tieši tie, kuri sāk veikt iemaksas jau savas profesionālās dzīves sākumā, jo viņu rīcībā ir būtiskākais resurss – laiks. Salikto procentu darbība ļauj sasniegt augstākus rezultātus tieši tad, ja ieguldīšana tiek sākta agri, un šīs iemaksas papildina arī iespēja saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ko var novirzīt atpakaļ uzkrājumam. Pensiju plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ilgtermiņā nodrošina augstāku potenciālo atdevi, tāpēc pensiju 3. līmenis ir piemērots ikvienam, kurš vēlas savlaicīgi veidot stabilu kapitālu nākotnei.
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Mīts: Pensiju 3. līmenis nav aktuāls karjeras sākumā
Brīvprātīgi uzkrājumi pensijai nav aktuāli tikai tiem cilvēkiem, kuriem tuvojas pensijas vecums, tieši otrādi. Vislielāko ieguvumu no pensiju 3. līmeņa gūst tieši tie, kuri sāk veikt iemaksas jau savas profesionālās dzīves sākumā, jo viņu rīcībā ir būtiskākais resurss – laiks. Salikto procentu darbība ļauj sasniegt augstākus rezultātus tieši tad, ja ieguldīšana tiek sākta agri, un šīs iemaksas papildina arī iespēja saņemt 25,5 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu, ko var novirzīt atpakaļ uzkrājumam. Pensiju plāni ar lielāku akciju īpatsvaru ilgtermiņā nodrošina augstāku potenciālo atdevi, tāpēc pensiju 3. līmenis ir piemērots ikvienam, kurš vēlas savlaicīgi veidot stabilu kapitālu nākotnei.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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